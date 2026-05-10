Días de radio (la voz clandestina de la revolución)

Hoy, el colega y colaborador de estas páginas Gian P. Codarlupo nos trae la historia del grupo Los Torogoces de Morazán, considerado la expresión musical de la revolución salvadoreña, que se formó en las montañas del oriente del país. Antes de integrarse a la guerrilla, los miembros de la banda, de origen campesino, tocaban en las fiestas populares el violín, la guitarra, el acordeón, las maracas, la tumbadora, el guitarrón, las congas y los tambores, entre otros instrumentos. El grupo se formó en 1981-82 en respuesta a la necesidad de producir contenido musical para Radio Venceremos.

Lea más: Los Torogoces de Morazán, trovadores de la revolución

¿Qué era Radio Venceremos? Radio Venceremos fue una emisora clandestina y la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la guerra civil salvadoreña (1981-1992). Operaba en las montañas de Morazán, una de las áreas del territorio salvadoreño controladas por el Ejército Revolucionario del Pueblo, organización integrante del FMLN, y fue una poderosa arma de comunicación, propaganda y denuncia. Logró gran audiencia y su centro de transmisión se convirtió en blanco de constantes ataques de la Fuerza Armada de El Salvador, que consideraba estratégica su destrucción.

El 23 de octubre de 1984, un grupo de soldados salvadoreños, liderados por el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, capturó el transmisor de Radio Venceremos en Joateca (Morazán). Se convocó a periodistas a una conferencia de prensa en San Miguel, donde exhibiría el equipo electrónico como trofeo de guerra y símbolo de la derrota del FMLN. Domingo Monterrosa y seis de sus subordinados montaron el transmisor en un helicóptero del ejército, ignorando que los guerrilleros habían instalado cargas explosivas y detonadores en el falso transmisor, que explotó en el aire poco después de despegar.

Lea más: Santiago, el guardián de la memoria de la guerra civil de El Salvador

Radio Venceremos comenzó sus emisiones el 10 de enero de 1981. Transmitía en onda corta y en FM tres veces al día, y su emisión principal era a las 6 de la tarde (18:00 UTC-6). Con el himno El pueblo unido jamás será vencido, interpretado por el grupo chileno Intillimani, como fondo musical, el colectivo de Radio Venceremos empezaba sus transmisiones rebeldes cada día con las siguientes palabras:

«Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal guerrillera desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo».

La película venezolana Trampa para un gato (Manuel de Pedro, 1994) relata la historia de Radio Venceremos.