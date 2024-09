El poema que Luveh Kerapf dedicó al Monstro Ligriv

El homenaje no quedó en la carta, sino que fue público cuando el poema apareció en mayo de 1937 en The Phantagraph. Para los temerarios y lúcidos lectores y las doctas e intrépidas lectoras de este inaudito Suplemento Cultural (desde The Ancient Track: The Complete Poetical Works of H. P. Lovecraft, Night Shade Books, 2001, p. 80), helo aquí:

TO MR. FINLAY, UPON HIS DRAWING FOR MR. BLOCH’S TALE, «THE FACELESS GOD»

In dim abysses pulse the shapes of night, Hungry and hideous, with strange mitres crown’d; Black pinions beating in fantastic flight From orb to orb thro’ sunless voids profound.

None dares to name the cosmos whence they course, Or guess the look on each amorphous face, Or speak the words that with resistless force Would draw them from the hells of outer space.

Yet here upon a page our frighten’d glance Finds monstrous forms no human eye should see; Hints of those blasphemies whose countenance Spreads death and madness thro’ infinity.

What limner he who braves black gulfs alone And lives to make their alien horrors known?

AL SEÑOR FINLAY, SOBRE SU DIBUJO PARA EL CUENTO DEL SEÑOR BLOCH «EL DIOS SIN ROSTRO»

En los abismos palpitan estas formas de la noche, hambrientas, horribles, de testas extrañamente coronadas; negras aletas sacuden en sus fantásticos vuelos que cruzan de orbe a orbe hondos vacíos sin sol.

Nadie osa nombrar el mundo que recorren ni atisbar la mirada en sus caras amorfas ni decir las palabras que irresistiblemente los dibujarían desde los infiernos del espacio.

Mas aquí, sobre la página, un vistazo aterrado halla formas que ningún ojo humano debe ver, esbozos de blasfemias cuya fisonomía esparce muerte y locura a través del infinito.

¿Que ilustrador surca estos negros océanos a solas y vive para dar forma a sus extranjeros horrores? (Traducción al español: J. Sorel)

juliansorel20@gmail.com