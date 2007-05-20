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Cultural
20 de mayo de 2007 - 09:05

La doctrina estética del “realismo socialista” y la obra de J. A. Flores

Este artículo tiene 19 años de antigüedad

El maestro José Asunción Flores falleció en Buenos Aires un 16 de mayo de 1972, y hoy, a 35 años de ello, quisiéramos plantear ciertas cuestiones que -creemos- demarcarían una imagen realista de su quehacer musical en torno a determinados puntos del arte en general inmerso en la compleja red de relaciones sistémicas de la sociedad, como ser la influencia de la política (y desde ello la influencia en la cultura), en este caso, en la recepción de la música del maestro Flores y el régimen soviético durante la guerra fría.

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