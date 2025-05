Los restos de Flores deben quedar a orillas del Mburicaó

Las razones de esta postura se dan a conocer en un documento firmado por el presidente de la entidad, Gilberto Rivarola, y el secretario José Antonio Galeano, que transcribimos a continuación:

Con el parecer mayoritario de sus integrantes, el ATENEO CULTURAL "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES", ante la promulgación de la ley de la nación que obliga al traslado de los restos del maestro FLORES al Panteón Nacional de los Héroes, sin ningún ánimo subalterno y con la intención de abrir un debate más profundo sobre el tema, al tiempo de peticionar respetuosamente (Art. 40 de la C.N.) al Parlamento Nacional que revise la norma que ha sancionado y la deje sin efecto, juzga de su deber expresar cuanto sigue:



1. El ARROYO, a cuyas orillas reposan hoy esos restos sagrados, fue inmortalizado por el maestro en una de sus más bellas guaranias sinfónicas; para muchos, la más hermosa. Qué mejor sitio que ese, pues, para el descanso eterno del autor de MBURICAÓ.



2. La PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO/JOSÉ ASUNCIÓN FLORES debe la extensión de su nombre al hecho de que el ataúd conteniendo esos restos sagrados se encuentra enterrado en ese sitio. Mudarlo sería profanar la amistad de los dos grandes creadores: poeta el uno, músico el otro.



3. La tumba del maestro se encuentra en el marco de un ya emblemático monumento de nuestra ciudad, obra de quien está considerado el más grande escultor compatriota, HERMANN GUGGIARI, construida con la contribución del pueblo. El traslado de esos restos sagrados implicaría que el monumento en memoria del maestro no tenga razón de ser y, lo que es más grave, implicaría destruir una preciosa obra de arte.



4. Cotidianamente, centenares de personas de clase humilde, a la que perteneció el maestro, pasan por la plaza y se detienen unos minutos ante su mausoleo en actitud de reverencia y agradecimiento a quien supo darle su identidad musical; periódicamente, organizaciones culturales se reúnen ante el monumento para exteriorizar su admiración al genio creador; y, en particular, el Ateneo Cultural "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES" organiza todos los años, desde la repatriación de sus restos sagrados, actos conmemorativos del día de su nacimiento, coincidente con el DÍA NACIONAL DE LA GUARANIA.



5. El PANTEÓN DE LOS HÉROES, sitio al cual se desea trasladar por ley esos sagrados restos, es primero –y principalmente– ORATORIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. Vale decir, es un sitio confesional religioso. Bien conocida es la prescindencia consciente que el maestro a lo largo de su vida tuvo hacia las cuestiones religiosas a partir de sus convicciones políticas humanistas, pletóricas de dignidad. Trasladar el ataúd o la urna conteniendo los restos de FLORES a un sitio sagrado para una determinada religión, con prescindencia de cuál sea ella, sería violentar esas convicciones y esa dignidad.



6. Apreciamos, valoramos en su justa medida y agradecemos la propuesta que en su momento formularan los diputados VÍCTOR RÍOS y RAÚL ESTIGARRIBIA en el sentido de que los restos del maestro vayan al ORATORIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN y PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES, pero preferimos que los mismos sigan reposando en la morada que el pueblo construyó para ellos, en el mismo lugar que el maestro frecuentara tantas veces para inspirarse y componer una de sus guaranias cumbre.



7. Consideramos que, como Ateneo Cultural "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES", algún derecho de opinar sobre este tema nos asiste, atendiendo al inequívoco hecho de que fue nuestra entidad la que organizó el regreso triunfal de sus restos mortales para descansar por fin en la tierra que lo vio nacer, crecer, amar y sufrir, y a la que tanto honró con su arte. Este acontecimiento ha saldado la cuenta histórica que nuestra sociedad le debía por haber sido perseguido con saña durante su vida y después de su muerte.



8. Finalmente, el ambiente natural que rodea al monumento de HOMENAJE A JOSÉ ASUNCIÓN FLORES junto al arroyo MBURICAÓ se compadece infinitamente más con la vida del maestro que el mármol gélido y el inexpresivo bronce del PANTEÓN DE LOS HÉROES. FLORES no necesita ir al PANTEÓN, porque ya tiene el mejor monumento, más perdurable que el mármol y el bronce, pues vive, invicto y digno, en el corazón de cada una y cada uno de nuestros compatriotas.



ATENEO CULTURAL "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES"



José Antonio GALEANO - Gilberto RIVAROLA



Secretario - Presidente



Asunción, noviembre de 2011.