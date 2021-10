Ludwig von Mises: el más grande economista del siglo XX

Von Mises representa el ideal del pensador sabio y valiente. No se amilanó ante sus adversarios ideológicos. Al contrario, investigó, escribió libros, dictó conferencias y sin descanso dejó una herencia inigualable a la posteridad. Sus adversarios, primeramente, formaron filas en el socialismo y el comunismo emergente de las décadas del 20 y el 30 del siglo pasado.

Derrumbó las teorías socialistas mediante sus axiomas lógicos expresados en libros como su “Tratado de Economía, La Acción Humana” – obra colosal de mil páginas. En este texto desarrolló de manera magistral el axioma por el cual sin propiedad privada no hay precios y sin precios no existe cálculo económico que, como se sabe, implicaba la imposibilidad lógica del socialismo.

Por haber ignorado en aquellos años a Von Mises se tuvo que conocer en la práctica el delirio del comunismo que terminó en millones de muertes, hambre y desempleo causados desde 1917 a 1989.

Posteriormente, se enfrentó al keynesianismo. Con argumentos irrebatibles también hizo añicos las muy seductoras medidas esbozadas por John Maynard Keynes. Las ideas keynesianas tenía seducidos a los políticos y burócratas de entonces (todavía sigue) por el cual el gasto público, la demanda agregada, la expansión crediticia artificial mediante la caja de herramientas del estatismo les vino como anillo al dedo para alzarse con más dinero expoliando a los productores de riqueza.

Von Mises escribió sesenta libros. Cito algunos de ellos: La acción humana, Teoría del dinero y del crédito, La mentalidad anticapitalista, Teoría e Historia, Gobierno omnipotente, Burocracia, Nación, Estado y Economía, Problemas epistemológicos, El cálculo económico, Los fundamentos últimos de la ciencia económica, Libertad y propiedad, Moneda y método y el proceso del mercado, Las causas de la crisis, Crítica del intervencionismo, Debate sobre el cálculo económico socialista, Teoría del ciclo en la Escuela Austríaca y otros.

Porfirio Cristaldo Ayala

Personalmente accedí a las ideas de este gran pensador a través del Ing. Porfirio Cristaldo Ayala, brillante articulista de este diario y Summa Cum Laude en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Pennsylvania. Recuerdo que Porfirio Cristaldo me dijo que para comprender a fondo la economía había que recurrir a Von Mises.

En los años 90 tuve la oportunidad de asistir gracias a Porfirio Cristaldo a un curso en Estados Unidos llevado a cabo en el Centro de Investigaciones de Política Económica. Recuerdo que en ese entonces el profesor Richard Stroup, en su momento asesor del presidente Ronald Reagan, dijo: “En mis treinta años de profesor de economía, me di cuenta de que erróneamente muchos estudiantes se preocupan más de los gráficos y fórmulas matemáticas que de los argumentos de la acción humana”.

Acción humana

La llamada “acción humana” es precisamente la base de partida de los aportes de Von Mises, luego de los aciertos y errores de la escuela clásica. En efecto, si bien Adam Smith acertó en lo referente al comercio exterior, la cooperación, los impuestos, la producción, el empleo y desarrolló la sistemática y la metodología en esta área del saber (motivos por los cuales, entre otros, es acreedor del calificativo del padre de la economía moderna), es de señalarse que también cometió el error de no haber clarificado la tesis del valor trabajo y la paradoja de los valores.

El argumento del valor objetivo de las cosas (surge del trabajo) permitió a Marx elaborar su teoría de la plusvalía de la explotación. Ante esto, la escuela clásica no tuvo una respuesta adecuada. Sin embargo, en 1872 surge una nueva exposición teórica del valor que revolucionó el campo científico: la ley de la utilidad marginal.

Los creadores de esa ley, Jevons, Walras y Menger, terminaron por explicar el grave error marxista. Luego Karl Menger crea la Escuela Austríaca de Economía. Pero algo faltaba. Estaba ausente el análisis epistemológico, la teoría de las ciencias.

Desde el análisis exhaustivo de la teoría del dinero, de la tasa de interés, del ciclo y el cálculo económico, Mises hizo lo que nadie pudo llevar a cabo. Le dio a la economía una base metodológica seria y precisa que denominó praxeología.

Esto es, no basta con el análisis mercantil del ser humano para el mejoramiento de su bienestar, entre lo material y espiritual, había algo que no podía dejar de analizarse. Von Mises desde un inicio rechazó al engañoso polilogismo que afirma la existencia de diferencias humanas según la clase social, la raza, la religión, la nacionalidad etcétera. Decía sobre los economistas profesionales que en el fondo no eran economistas sino más bien tecnócratas debido a su afán por el intervencionismo estatal.

Micro y macroeconomía

Mises desde joven advirtió que sus predecesores no habían alcanzado explicar la conducta humana en el orden social. Desde luego, el progreso teórico se consigue a medida que discípulos y seguidores se apoyan en las enseñanzas de sus predecesores, de los maestros.

De ese modo, una de las lagunas que von Mises advirtió era la que hacía referencia a la teoría del dinero. El dinero antes de él seguía siendo un compartimiento estanco. Ocurría que antes de Mises el análisis del dinero y del denominado “nivel de precios” se separaba más de la sistemática para estudiar las demás ramas de la economía. Lamentablemente todavía en la actualidad padecemos las consecuencias de aquella forma de análisis y tratamiento erróneo del intervencionismo estatal cuando se insiste en la diferencia entre la “macro” y la “micro” economía. Por ejemplo, la microeconomía parte de la actividad individual de consumidores y productores; pero, en cuanto aparece el dinero, se inicia un mundo totalmente diferente y es ahí donde varios analistas se pierden porque privilegian la figura del estado o de su agente promotor, el gobierno, sobre la función empresarial, la de individuos y empresas privadas.

Metodología

Otra prueba del genio de Von Mises estuvo en el precio del dinero. Esto es, su poder adquisitivo queda determinado en el mercado igual que el precio de cualquier otro bien. Y esto se debe a lo que hoy día se sabe y mucho pero, por cierto, no se lo toma en cuenta: por la cantidad de dinero disponible y la demanda del consumo. Dicho de otro modo, la demanda de dinero se da por el deseo de mantener dinero a la vista, en caja o en la correspondiente cuenta bancaria para poder gastarlo. La inflación, específicamente, es el resultado del incremento de la cantidad de dinero en circulación y solo resulta una media atractiva para los gobiernos. El estado tiene herramientas para manejar la circulación del dinero beneficiándose con su incremento artificial. Así, se maquillan el despilfarro, la corrupción y el robo de los mismos funcionarios, sean administrativos o electos.

Mises nunca dejó de manifestarse contrario al intervencionismo estatal. En esto fue implacable e intransigente. Decía e insistía que el aumento de la emisión de dinero sin respaldo constituye una verdadera imposición fiscal, una nueva forma de impuesto, lo que es una manifiesta injusticia e inmoralidad.

Sea este mi humilde homenaje al más grande economista del siglo XX, Von Mises, y a Porfirio Cristaldo Ayala, distinguido compatriota y amigo, quien por primera vez en Paraguay expuso de modo sobresaliente las ideas del maestro de maestros.

