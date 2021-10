Pedidos de aumentos salariales para docentes y médicos: ¿cuánto le cuestan al país?

Desde hace unas semanas los docentes y médicos vienen solicitando importantes consideraciones salariales. Los maestros de la Educación Escolar Básica correspondiente a la categoría “L3D” piden un ajuste salarial del 16% como parte del acuerdo arribado en el 2017 con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no así con el Ministerio de Hacienda, que en aquel año anunciaba la insostenibilidad del reajuste para alcanzar el salario básico profesional docente.

Los antecedentes muestran que desde el año 2017 al 2021 el reajuste salarial para los docentes, a excepción de 2020, ha crecido de manera sostenida e incluso muy por encima del salario mínimo legal que recibe un trabajador del sector privado. Así, desde el 2018, el salario de un docente por cuatro horas trabajadas ya superaba en G. 214.933 al de un empleado del sector privado por ocho horas laborales. Al 2020, la diferencia era de G. 507.055 (ver cuadro).

Desde el 2016 al 2021, el salario mínimo para el sector privado creció 17% debido a la inflación y considerando que el reajuste está estipulado por ley. Con un eventual aumento de 16%, los docentes recibirían de una sola vez un incremento salarial que en el sector privado se ha dado en un plazo de 6 años, es decir, terminarían ganando G. 3.313.877.

En el mismo sentido, al comparar la evolución del salario docente entre el 2016 al 2021 y bajo el supuesto del 11%, la variación llegaría al 64% y de 72% en el caso de un incremento del 16%, tal como solicitan los maestros.

88% de presupuesto del MEC para sueldos

Días atrás, el Gobierno presentó una contraoferta al sector docente consistente en un ajuste salarial del 11%, lo que beneficiaría a 78.890 docentes con el salario básico profesional, es decir, percibirían la suma de G. 3.000.000, por un turno de cuatro horas.

El 11% de aumento representaría para las cuentas públicas alrededor de US$ 80 millones y de US$ 120 millones en el caso de la concesión del 16%, conforme a estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda.

Es importante destacar que el Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias ronda los US$ 1.000 millones, de los cuales el 88,7% actualmente es destinado al pago de salarios.

Escenario de suba salarial docente: ¿cuál es el costo público?

A modo de entender las implicancias en las cuentas públicas de un aumento salarial para los docentes, en esta entrega realizamos una serie de ejercicios que permiten visualizar varios escenarios en guaraníes y en dólares con un tipo de cambio de G. 6.900.

Para el caso de los docentes, se considera que un maestro gana de manera mensual la suma de G. 2.699.894 o US$ 391,3 por cuatro horas de clases impartidas de lunes a viernes. Con un 16% más en concepto de reajuste salarial, un docente pasaría a percibir en términos absolutos la suma de G. 3.131.877, es decir, alrededor de US$ 543,9, lo que representaría G. 431.983 más al comparar el salario con el previo al aumento.

En este escenario se asume solamente que, alrededor de 45.000 docentes de grado cuentan con dos rubros, es decir, trabajan ocho horas diarias, lo que significaría una erogación de US$ 457,8 millones (panorama actual). Si a este escenario se le aplica el aumento solicitado por el sector, los valores llegarían a unos US$ 531,1 millones, un costo adicional para las finanzas públicas de US$ 73,3 millones.

Sin el incremento, el componente del gasto salarial docente representa al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto que, si se considera el aumento del 16%, los valores llegarían al 1,4%.

Consideraciones salariales para el sector médico

La solicitud de los médicos se suma a las complicaciones generadas por el sector docente.

El profesional de blanco busca la equiparación en su carga horaria, es decir, que el primer vínculo se reduzca de 24 a 12 horas. De prosperar, la disminución demandaría la contratación de nuevos médicos para cubrir los turnos cesantes o, en caso contrario, generar un quinto vínculo para el mismo médico, lo que significaría una doble remuneración. El escenario, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, significaría un costo aproximado de US$ 40 millones.

A modo de clarificar, un médico puede cargar con cuatro vínculos, tres con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el cuarto con el Instituto de Previsión Social (IPS). En promedio, un médico tiene tres vínculos (2 de 12 horas y uno de 24 horas), por lo que percibiría un salario, de G. 16.200.000 por 48 horas semanales. Esto, al considerar una remuneración de G. 5.400.000 por vínculo para el caso de los médicos permanentes y de aproximadamente G. 4.900.000 para los profesionales que prestan servicios en calidad de contratados. Aquí no existe una matriz salarial por los años de experiencia ni especializaciones.

A solicitud de ajuste se suma iniciativa legislativa

Al pedido descripto se suma una iniciativa legislativa que propone elevar el piso salarial a tres salarios mínimos, es decir, en torno a G. 6.900.000 por vínculo. Así, un médico podría ganar, en promedio, por tres vínculos (36 horas semanales), alrededor de G. 20.700.000, lo que representaría más de US$ 30 millones para las cuentas públicas, conforme a estimaciones de la cartera económica.

De aprobarse la propuesta de reajuste salarial para el sector médico, el salario podría ser incluso superior al que percibe un ministro del Poder Ejecutivo, de G. 25.000.000 de manera mensual.

En la misma línea, datos oficiales revelan que en otras dependencias del Poder Ejecutivo solo el salario (G. 19.433.570) de un funcionario con cargo de director sería similar al que puede percibir un médico con cuatro vínculos. Mientras que un ingeniero junior tiene un salario de G. 5.000.000, un abogado y economista juniors, perciben mensualmente la suma de G. 3.700.000.

Cabe destacar que ningún otro profesional dentro del sector público inicia su carrera profesional con el nivel salarial de un médico recién egresado que se incorpora al sistema de salud.

Ajuste a médicos: valores treparían al 2,7% del PIB

Para el caso de los médicos también se realiza una serie de ejercicios haciendo uso de sus requerimientos.

Para el escenario de los médicos se considera el salario base de G. 5.400.000 mensuales, que representa en torno a US$ 783. Además, se toma como otro parámetro el reajuste salarial solicitado de G. 6.900.000 mensuales o alrededor de US$ 1.000 aproximadamente, exceptuando la equiparación de la carga horaria.

Estimando que un médico trabaja con cuatro vínculos, el escenario sin reajuste proyecta que, con una cantidad de aproximadamente 20.000 médicos, el componente del gasto llegaría a unos US$ 813 millones (panorama actual). Si al mencionado parámetro se le aplica el aumento solicitado por el gremio, el costo sería de US$ 1.040 millones o alrededor de US$ 227 millones adicionales.

Al comparar los valores actuales, es decir, sin reconsideración salarial, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) representaría el 2,1%. En tanto que, si se consideran los incrementos, los valores suben a 2,7% del PIB.

En los escenarios presentados, donde médicos y docentes solicitan un reajuste salarial, los valores ascienden a poco más de 4,1% del PIB.

Peso importante en finanzas públicas

Finalmente, como se ha observado, cualquier reconsideración salarial representa un peso importante dentro de las finanzas públicas que, en las actuales condiciones es altamente riesgoso e insostenible. Ello, considerando que inyectan mayor rigidez al presupuesto y restan espacio de maniobra para la convergencia del déficit fiscal, por tanto, recursos para destinarlos a programas y proyectos de impacto socioeconómico.

Una vez más, urge trabajar en el marco de la prudencia y buscar estrategias que apunten a la homogeneidad de los beneficios en el sector público.

