El tema de la semana

El flujo de inversión directa se redujo en cerca del 50%, en el último año, según los datos difundidos esta semana por el Banco Central del Paraguay. Destaca que el flujo de inversión directa fue de US$ 120 millones en 2020 y se redujo 46% con respecto al 2019. La entrada bruta de capital fue de US$ 2.377 millones, mientras que la salida fue por US$ 2.257 millones. En tanto que España y Estados Unidos se posicionan como los mayores inversores en el país.