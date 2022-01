La selección del riesgo

“Una golondrina, no hace primavera”, es un término originario de los escritos de Aristóteles en sus notas la Ética a Nicomaco e intenta expresar que las golondrinas suben al cielo cuando hace calor, pero que suelen estar siempre en grupos, pero se dice que ver solo una golondrina en vuelo no significa que ha llegado la primavera, pues es posible que el pájaro simplemente se haya perdido. Asimismo, en el seguro un solo asegurado no hace al seguro. Necesita conformar una masa de asegurados porque rige el principio de la mutualidad; es decir, pequeños aportantes que generan un fondo común que es administrado por la aseguradora. Luego ya opera la ley de los grandes números y el principio de las probabilidades como regla actuarial que permite controlar la frecuencia y la intensidad de los eventos siniestrales que se produzcan en la masa.