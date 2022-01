El tema de la semana

El negocio financiero repuntó sus utilidades pero aún no llega al nivel prepandemia. Según los registros estadísticos de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), 51 entidades entre bancos, financieras y casas de cambio acumularon en 2021 ganancias por G. 2,86 billones, que representan US$ 415 millones al cambio actual. Si bien se registró alza del 17% al comparar con cifras 2020, aún no alcanzan a las ganancias que tenían bancos y financieras antes de la pandemia. Al cierre del 2019, el sistema financiero reportó utilidades por G. 3,1 billones (US$ 495 millones) en total.