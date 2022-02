El seguro y su valor económico

Determinar el valor económico a un servicio intangible como el seguro no es tarea fácil. Es poder medir el “valor del servicio”, sobre la base de una utilidad esperada del mismo. Un aspecto que se pone de manifiesto frecuentemente a la hora de decidir sobre un seguro es si el asegurado prefiere la certidumbre de la prima a la incertidumbre de las posibles pérdidas. En este punto, el criterio económico no siempre es satisfactorio, teniendo en cuenta que la disminución del capital, de ahorro o de previsión, utilizado para el pago de la prima del seguro es de una manera cierta, mientras que no hay certeza de que la pérdida económica se vaya a producir, es decir, que pudiera tener un evento.