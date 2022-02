Se habla mucho de 2023, pero ¿qué se hace hoy?

Pero qué mejor análisis que ver los resultados nacionales por fuentes, conseguidos en casi una década por parte de la ANDE (locomotora insignia del Plan Maestro – eléctrico), tal como fue señalado (2) por los top investigadores del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la FP - UNA, conformado por 40 investigadores (2017, financiados por Conacyt, entre otros), quienes publicaron su documento “Paraguay 2023: a 5 años de prender o apagar el país”, en el que afirmaron que potenciar el uso de la energía generada en las binacionales traerá más ventajas al país, antes que cederla. Una muestra es la creación de 2.000.000 de empleos al 2040. “La base está”, he’i Bambino Veira.

No olvidemos que IB y la Academia colaboraron significativamente para la elaboración de la Política Energética Nacional Paraguay (PEN 2040) (3), que define los cinco objetivos superiores y los 18 objetivos específicos, así como los planes de acción, las líneas estratégicas, instrumentos y metas tendientes a fortalecer la seguridad energética nacional. O sea, con el PEN 2040, la ¿IB23 debería ser consecuencia y no causa? Seguramente por eso, la alta estrategia nacional craneó bajar la línea política de una “Tarifa Binacional Alta Multicriterio”, ya que consumiríamos solo el 8% de la producción histórica (horizonte de 3 mil TWh para IB23). pavada de $tatu Quo en cinco décadas.

Como está vigente el decreto PE N° 6092/2016 del PEN 2040 citado, seguramente el Poder Ejecutivo Sapiens con un movimiento anticipado, precalculado (Decreto PE N° 2277/2019), nombró al Dr. Prof. Ing. Gerardo Alejandro Blanco Bogado (líder del GISE) como nuevo miembro del Consejo de Administración (CDA) de IB, entre otros líderes académicos, por ejemplo (3) la Dra. María Antonia Gwynn Ramírez, autora del libro “La Adaptación de Tratados sobre Usos de Ríos Internacionales -para Producción de Energía Hidroeléctrica- al Derecho Internacional: El caso del Tratado de ITAIPÚ”, que vino como anillo al dedo para tratar de explicar en foros internacionales (COP26 – Glasgow UK), la menor producción histórica de la IB bajo la operación coordinada y centralizada de la ONS – BR, por décadas, ya que no toda la culpa la tuvo San Pedro, mientras los a$pones binacionales indivisos, falan de otras coisas a nivel nacional.

Mientras en el Brasil otros calificados profesores doctores investigadores, hace tiempo (15) mencionan que la “crise hídrica é resultado de má gestão dos reservatórios das usinas, dizem debatedores”.

En los foros internacionales se menciona y se repite “Itaipú es un líder mundial prominente en la implementación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030″, me pregunto: por qué no empezar por ser líder local, (o sea el Paraguay - socio condómino mediterráneo), quizás simplemente implementando el decreto PE 6092 citado o, por lo menos, defendiendo algo la navegabilidad, ya que IB y todas las centrales aguas arriba (BR) son simples centrales de pasada. La navegabilidad del río Paraná, aguas debajo de IB, jamás importó, así como la tan mencionada Integración Energética (Ver 4 y 5).

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo … La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países, porque la crisis trae progresos… Sin crisis no hay méritos” -Albert Einstein.

No haré juicio de valor sobre los resultados (oficiales) mostrados, dejaremos que el lector sapiens los mastique, digiera y quizás hasta lo regurgite, camino al 2023.

Resultados anuales 2013 al 2021 (8 años) – Fuente VMME & Memoria ANDE (2020) (vea el cuadro adjunto).

El general que gana una batalla hace muchos cálculos en su cuartel, considera muchos factores antes de que esta se libre. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos en su cuartel, considera pocos factores antes de que esta se libre. Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota. Sun Tzu.

La crisis hydro de la cuenca empezó en 2019, de modo semejante al racionamiento 2001/2 y perdura hasta nuestros días. Aún en la peor situación, nuestro país cedió en las binacionales este 2021 un 20% más que todo el consumo nacional, incluyendo energía no facturada (cuyo promedio del periodo señalado casi alcanzó el 27%), que bien podría ser considerada, en parte, como otra fuente.

Este 2021 hemos cedido en las binacionales unos 21.641 GWh, por los cuales recibimos unos US$ 248.428.479,5 millones de ambas binacionales (11,5 U$S/MWh), muy poco comparado con nuestros vecinos, por ejemplo Uruguay, que exportó a sus vecinos (Argentina y Brasil), unos 2.865 GWh por los cuales recibió US$ 594 millones (207 US$/MWh), o Argentina (en la EBY le cedimos unos 4.395 GWh), pero que exportó al Brasil unos 3.795 GWh, por Garabí, que sumado al gas exportado superaron 1.300 millones de dólares y representó el 12% de las exportaciones totales (6). Tuicha the diference, he’i 1 (pti) Spald Inc. Ergo: otros entienden que Crisis = Oportunidad.

De la planilla que acompaña este material podemos evidenciar que la cobertura del SIN PY (Sistema Interconectado Nacional del Paraguay) ANDE fue dado en un 85% por IB y solo 12,5% por la EBY, aunque aún hoy la Energía no Facturada ANDE ronda el 24% (equivalente a +7e veces lo producido por Acaray, o casi el doble del aporte fuente EBY). Ergo: perdemos 1 de cada 4 KWh producido.

La prensa local (7) destacó el hecho del bajo consumo nacional (símil 2020), muy, pero muy lejos del apagao 2025 estimado por ANDE en su Plan Maestro anterior (8,9%, escenario optimista) e inclusive quizás del más actual (5,9%, escenario medio). (Ver 8 y 9).

De la EBY, a pesar del mayor retiro actual de la ANDE (10), se observa que casi se llegó al nivel del 2013. Según el subjefe técnico citado (11) el pasado 19/01 con los picos de calor se registró un pico histórico de 615 MW retirados de la EBY, pero que recuerde en el pico de la demanda del 17/02/2016, la ANDE llegó a retirar unos 610 MW en el 2013 no había nada en 500 KV en el lado paraguasho.

Ergo: La LT 500 KV EBY- VHA (Línea de Transmisión de 500 kV Yacyretá. Villa Hayes), seguramente aún no se usó, a pesar de que se terminó de apuro a mediados de 2018, pero la ES AYO (Estación Ayolas) se entregó a fines de 2019, quizás por ello no hay apuro Sincronismo (ECCANDE), que se sigue probando y probando al 2023 (12).

Sobre Acaray llama la atención que la producción haya caído significativamente post 2019 (2020) y quizás 2022, casualmente luego de firmado el Acuerdo Villordao al 2022 en la madre patria, sin embargo, en los últimos picos de la demanda enero pasado pudo llegar a suministrar sin drama 10% más que los 200 MW teóricos. Qué afectó al Acaray para que su producción haya disminuido un 40% en los últimos dos años, (vertió agua), supongo que no debería ser teóricamente la sequía, ya que el Embalse de Acaray se alimenta de una presa de acumulación (Yguazú), cosa que no sucede en las centrales binacionales de pasada, ya citadas. A pesar de lo señalado, el retiro de ANDE de IB se mantuvo en 2020 y 2021 muy parecido al de 2019; sin embargo, la potencia contratada se incrementó más del 20%, esto deberá repercutir innegablemente con un mayor costo medio, tal como sucedió en el lapso 2015/16, que desembocó en el tarifazo de marzo de 2017.

Hablando de picos, podemos decir que el consumo de diciembre pasado fue alto (calor), el consumo supero un 12% al consumo de enero 2020, que era el mes base prepandemia y no fue superado durante toda la pandemia a lo largo de dos años, si no se hubieran dado dichos picos, quizás el consumo hubiera sido aún menor al 3,5% señalado, o sea la tendencia es a la baja.

Vivimos un pico de 4.206 MW (exportando 20 MW a Argentina) y, la verdad, el SIN PY en el Sistema Metropolitano, donde se concentra el 50% de la demanda, se portó relativamente mejor, con menores fueras de servicio, pero a nivel país no cambió mucho. Podemos ver en el Plan Maestro anterior de la ANDE, con mayor información, que el pico de la demanda esperado para este 2022, con un escenario medio (5,9% aa), era de 4.268 MW, o sea se confirma que la tendencia es a la baja.

El consumo de energía es muy importante para un país en desarrollo y está muy ligado a la economía.

Por ejemplo, Brasil registró un incremento interanual del 4,1%, según datos del CCEE (13), a pesar de que la producción de su parque hydro (incluido IB) cayó un 8,8%. Esta caída fue cubierta con mayor producción de las térmicas e importación (2 mil millones de U$S), tal como fue citado.

A Petrobras informou, em seu Relatório de Produção divulgado nesta quarta-feira, 9, que a venda de energia elétrica em 2021 aumentou em 94,7%, um total de 3.419 MWmed. O volume de vendas de gás natural aumentou 25% em 2021, na comparação com o ano anterior. Esse aumento pode ser explicado tanto pelo maior despacho termelétrico, quanto pela recuperação do consumo por parte do segmento industrial, impactado pelos efeitos da pandemia em 2020. Pelo lado da oferta, o volume de Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado alcançou 23 milhões de metros cúbicos por dia (m3/dia) em 2021, aumento de 187,5% em relação a 2020. (Broadcast Energia – 09.01.2022)

Cuatro de cada diez brasileños utilizan al menos la mitad de la renta familiar para pagar sus facturas de energía, según encuesta del Ipec.

En Argentina, la demanda de energía eléctrica en todo el territorio nacional alcanzó en 2021 el máximo nivel histórico, con 133.800 gigavatios/hora, el 5,2%, más que el año anterior y el 3,9% por encima del registro de 2019, último previo a la pandemia. La información fue dada a conocer este viernes por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) sobre la base de datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en un reporte en el que, además, se consignó que la demanda interanual lleva nueve meses consecutivos de crecimiento.

Argentina se prepara para el invierno, comprando a cualquier costo mayor volumen de GN de Bolivia, y Cammesa realizó una compra de 18 cargamentos de gasoil y 7 de fuel oil por US$ 800 millones (16) y eso que llevaron el 2021 el 83% de la producción total de la EBY.

Conclusión: Los datos duros demuestran la incapacidad total, primero para convertir crisis en oportunidad y que la mayor exportador de EE do mundo pueda vender a sus vecinos por lo menos la producción de Acaray pre 2023, de modo de romper el hielo.

Como el mayor consumo de energía país (3er mundo) es directamente proporcional a su economía, se debe fomentar el consumo de EE especialmente por parte de las mipymes, por eso es muy importante que la ANDE tenga en su Pliego alguna consideración para tan importante sector nacional. Hace más de dos años presenté mi humilde propuesta (14), pero no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar.

La soberanía en las binacionales no se pide, se ejerce, no pasa por tarifas. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Evidentemente ninguna de las actuales autoridades PY y BR y todo su (mi$mo) equipo negociador binacional indiviso, no tienen autoridad moral, técnica, ética y/o representativa alguna para negociar nada de nada en beneficio de los pueblos, tal como está expresamente definido en el propio Tratado. La verdad os hará libres. Juan 8:31.

La eficiencia es hacer cosas bien; la efectividad es hacer las cosas correctas. Peter Drucker.

La causa

En Brasil, otros profesores, doctores, investigadores, hace tiempo mencionan que la “crise hídrica é resultado de má gestão dos reservatórios das usinas...”.

Jamás

La navegabilidad del río Paraná, aguas abajo de la central de Itaipú Binacional, jamás importó, así como tampoco la mencionada Integración Energética.

Al menos

... Incapacidad, primero para convertir crisis en oportunidad y que la mayor exportadora de EE pueda vender a sus vecinos al menos la producción de Acaray pre 2023.

Mipymes

Como el mayor consumo de energía país es directamente proporcional a su economía, se debe fomentar el consumo de EE especialmente por parte de las mipymes.

