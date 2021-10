Itaipú é “No$$o”

Muchos creen que el problema de Itaipú 2023 es solo un tema de tarifas y/o negociaciones, pero el tema es más profundo. La ANDE argumenta que ya tiene un agujero de US$ 50 millones este año, ya que no consigue excedentes (1) y eso que aún no contrató ni el 15% de la potencia de Itaipú, conforme acordó el Eng. Villordao por ANDE, con la Eletrobras, en la madre patria al 2022. Preguntó: Qué pasaría si ANDE llegara a contratar el 50% de nuestras binacionales en apenas dos años más (2023), si ahora ya es una “pelota tata” contrata más potencia y retira cada vez menos energía equivalente, pero a mayores costos medios.

Sin embargo, parece que excedentes hay y habrá, mínimo por una década más, por eso imagino hay inversionistas (Atome Spald Inc) que se arriesgan a celebrar contratos futuros post 2023 con el PTI (no con el Paraguay, verdadero dueño del 50% de todo lo producido en las binacionales) (2). ¿Será legal y válido este contrato binacional indivi$o?, heí el leguleyo.

Evidentemente, el inversor sabe de la estrategia paraguaia y también del enroque (ANDE y/o PTI), o sea se sabe toda la película pre y post 2023, mientras el público paraguaio se come las uñas mientras mira por TV Dron, como pasa EBY 2014 con Ángel(es), Qatar 2022 con Burrizo y quizás IB 2023, en modalidad Indiviso.

Evidentemente, el inversor (Atome Green) entiende más que nossos estrategas paraguaios (Summa Cumme Laude) que crisis = oportunidad (3) y/o tarifa es consecuencia y no causa (4), o sea un sapiens entiende que no se puede hablar de tarifas, sin hablar de deudas (auditadas) y viceversa, aunque sabemos que en la EBY calcularon la deuda fanta$tica sin saber si la tarifa (NR92) corresponde y en la IB fue al revés, calculan la tarifa, pero no verifican la deuda. Quizás valga un enroque binacional, monitoreado por dron. Total, todos son verdes, veganos, pa$tores, ecologistas, preocupados por el cambio climático, las NDC del MADES, calculando “on line” los gramos de CO2eq, a pesar de que Paraguay no aporte ni al 0,1% mundial por ser el mayor exportador de EE per cápita do mundo en franca caída económica (11) pre y post pandemia.

La crisis hydro energética regional (mundial) desnudó problemas binacionales indivisos, que permanecían tapados como los propios Saltos del Guaira que le dio origen, entre otros.

1) El Superintendente paraguaio Eng. Zarate afirma (6) que “como la Itaipú binacional es una central de pasada, esto significa que no contamos con una capacidad significativa de almacenamiento de agua. Siendo así, su producción está estrechamente relacionada al caudal afluente. A menor caudal afluente, menor producción, y viceversa”.

Sabemos que " ... en Itaipú, la barrera sirve, principalmente, para producir el desnivel necesario para el accionamiento de las turbinas, ya que su reservorio tiene un pequeño volumen en comparación al caudal del río (la central es a filo de agua). https://www.itaipu.gov.py/es/energia/energia-hidraulica

Según los libros técnicos, una central de pasada no debería usar y/o abusar periódicamente del embalse, pero sabemos que por algo Paraguay, cementerio de las teorías, aún quema leña, pero busca el potencial verde de cercanía.

2) Para ese superintendente, la navegación aguas abajo jamás importó (7) “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”,

Nosso diretor técnico (adjunto) Eng, Valdez recuerdo afirmó al respecto y en consonancia (10) “Brasil llevará la mayor parte del desembalse”, vyrorei 80%.

Seguramente, por este tipo de criterios binacionales indivisos, la esclusa de navegación (Anexo B), nunca fue prioridad para los que viven aguas arriba, conforme la Ley del Gallinero, aplicada, pero aun no derogada.

3) La operación binacional indivisa de IB, había sido, depende (100%) de la ONS Br., según el próprio diretor geral executivo (8) ‘’Após seis meses como diretor-geral, Ferreira explicou que a hidrelétrica tem potencial para produzir mais energia do que tem ofertado atualmente, mas segue a determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, por isso, atua com uma produção menor”.

Quizás por ello no hubo, hay, ni habrá excedentes, salvo para el PTI indiviso en busca del Potencial verde.

4) Recordemos que el pasado miércoles 13 del corriente, en la zona de Itakyry, fuertes vientos derribaron dos torres de la única LT AT 50 Hz de 500 kV, paraguaya (IB VHA), siniestro que se repite el sábado 23 de los corrientes, cuando también fuertes vientos derribaron otras dos torres, pero de una de las tres LT 60 Hz EAT de 765 KV, lado brasileño. Sin embargo, la IB Indivisa tuvo comportamientos disímiles. En el primer caso no paso absolutamente nada, solo se incrementó la producción, ya que el rechazo de carga de 600 MW, fue 100% absorbido por las otras 4 LT 220 KV, pero en el segundo caso, brasileño, hubo un vertimiento (466 m3/s), que sumado a lo turbinado hizo que la cota del embalse (ex) binacional, cayera unos 38 Cm, cota ya recuperada a la fecha.

5) Nosso Superintendente en cuestión agregó al respecto (9), preocupadísimo por el fiel cumplimiento del acuerdo tripartito, “’según detalló, al desconectarse las máquinas abruptamente, se dejó de descargar agua en Itaipú y todo el caudal que estaba pasando a través de las turbinas fue evacuado por el vertedero. “De un caudal aproximado de 9.000 metros cúbicos por segundo (m3/s) se pasó a unos 5.000 m3/s, entonces unos 4.000 m3/s dejan de circular aguas abajo en un instante y eso se tiene que compensar descargando agua por el vertedero para cumplir con los compromisos del acuerdo tripartito”, indicó.

6) Aclaró que el aliviadero permaneció abierto solo por un tiempo limitado y con los valores de caudal estrictamente necesarios para compensar la reducción parcial de generación, por lo que, una vez normalizada la situación, la CH IB procedió a restaurar la generación a sus valores originales y el caudal descargado se redujo hasta que el vertedero se cerró por completo nuevamente.”

7) Que se sepa, el Acuerdo Tripartito (Brasil, Argentina y Paraguay) se basa en la necesidad de dividir las aguas compartidas por los Estados y protegerlas, ello hizo dirigir la atención hacia el hecho de que el riesgo de crisis hídrica y de conflictos no era causado por la escasez de agua, sino, principalmente, por problemas relacionados con la gobernancia de las aguas.

El Global Water Partnership (2002, p. 1) definió la gobernancia de las aguas como el conjunto de “sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos disponibles para aprovechar y manejar los recursos hídricos, y distribuir los servicios hídricos en los distintos niveles de la sociedad”. Así, la gobernancia de las aguas abarcará las estructuras políticas, sociales, económicas y jurídicas instituidas por una determinada sociedad para manejar las cuestiones hídricas (ROGER; HALL, 2003).

Evidentemente, retener agua en medio centenar de embalses aguas arriba, en cascada, poco favor le hace no solo al Acuerdo Tripartito, sino a toda la navegabilidad aguas abajo (Ley del Gallinero). “‘No eres lo que dices, eres lo que haces”.

Creí iluso, que el nombramiento por Decreto PE N° 2.395/2019 de la Dra. María Antonia Gwynn Ramírez como integrante (top académica) del CDA de la IB tenía el fin de tener una voz paraguaya autorizada en el tema aguas tripartitas, a diferencia de tantas otras opiniones leguleyas de la dirección jurídica paraguaia, a sabiendas de que es autora del libro “La Adaptación de Tratados sobre Usos de Ríos Internacionales -para Producción de Energía Hidroeléctrica- al Derecho Internacional: El caso del Tratado de ITAIPU”, en el cual se destaca la relevancia del Derecho Internacional en la renegociación del Tratado de Itaipú, que afecta a los dos países y aún es un tema poco discutido en los recientes debates regionales. Libro, aún no subido al portal del MRE, sobre la Revisión del Anexo C, aunque sobra material de esparcimiento (helementariedades). Pasaron más de dos años y no pasó nada, de nada, la Ley del Gallinero sigue vigente, a pesar de que la autoridá del MRE es como de la familia.

“Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados”. La verdadera sabiduría no te la otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a lo largo de tu vida

Por ello había publicado un artículo del mismo tenor en mayo pasado titulado “‘El valor del Agua para Itaipú Binacional”, en el que e me sorprendió las expresiones del “superintendente de Operación, Ing. Hugo Zarate”, preocupadísimo por los problemas de navegación de nuestro país (mediterráneo) al ser convocado al Palacio de López. “Estamos en una situación hidrológicamente más complicada que la del año pasado. Queremos garantizar condiciones mínimas de navegación aguas abajo de Yacyretá”.

Al respecto recordé a Sun Tzu (500ac) “… el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su cuartel, considera muchos factores antes de que ésta se libre. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos en su cuartel, considera pocos factores antes de que ésta se libre. Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota...”.

1. Según la fuente citada (ONS Br), la cota IB 2021, el pasado 16 de enero de los corrientes, era de 217,05m y para el 07 de febrero ya subió a 219,87m, fueron 2,82 m acumulados en solo 23 días calendarios, lo que daría un volumen almacenado pitagórico superior a 3,6 millones de m3 (superficie inundada de 1.350 km2.

2. La historia se repite este mes, ya que según la misma fuente citada (ONS Br), la dota de IB terminó setiembre con 217,66 m y el pasado sábado 23 de los corrientes, la cota ya era de 219,66, o sea fueron 2 m acumulados en solo 23 días calendarios, lo que daría un volumen almacenado pitagórico superior a 2,7 millones de m3 (superficie inundada de 1.350 km2.

Por algo el ONS ordena a IB acumular agua nuevamente, sabe que la crisis hydro aún no paso y vuelven a cargar los embalses porque el verano aún no llegó. Por eso siguen importando EE de Arg y/o Br para preservarlos, aún a costas de un sobreprecio térmico y navegabilidad, pero ellos saben que la energía más cara es la que no se dispone. Nossas autoridades aún no aprenden, a pesar de que el combustible ya subió tres veces solo este año, la última justamente por el tema navegabilidad en un país mediterráneo.

Según mis cálculos pesimistas, Brasil importó de Argentina, en el periodo Oct 2020 a Set 2021 un total de 5.360 GWh, sumados a unos 1.950 GWh del Uruguay (solo 2021), por un precio promedio superior a 170 U$S/MWh. Estos números evidencian que no es solo una cuestión de (ala) fe (Arg. y Br), tal como pregonaba nosso (ex) ministro Loizaga, only bu$iness.

Que hizo nosso país frente a la crisis de la región, no entendió que crisis = oportunidad y, a pesar de tener dron(es), actuó como delfín en acuario, nada, nada y nada. “En tiempos de crisis los inteligentes buscan soluciones y los inútiles culpables”. Hiparco de Nicea (150ac)

El gráfico evidencia que a partir de diciembre 2018 se inició el periodo de crisis hydro, que se e acentuó en los años posteriores, hasta la fecha, y quizás siga unos cuantos meses más, hecho que se puede comprobar con la acentuada disminución de la producción, que ya alcanzó 37% en el interanual 2021/2016.

Es raro que los top académicos presenten un “Método de decisión multicriterios aplicado a negociaciones de Itaipú”, pero ignoren lo básico del insumo agua y que “si un fenómeno se repite más de una vez, ya no es producto del azar y pasa a ser problema de planificación”'. Ergo: no hay (multicriterios) binacionales sin agua.

Cualquier necio puede saber. Lo importante es entender. A Einstein

Que podemos agregar a lo ya señalado si lo único nuevo e irrelevante trabajo técnico paraguaio sobre el tema fue subido en el portal del propio MRE, como Informe Especial GT.C-11 del Grupo de Trabajo Comercial, fechado 8 junio 2020, denominado “Valor del Agua”, que ni merece un parecer especial.

En ese trabajo irrelevante, de 11 páginas, busqué infructuosamente saber cuánto es el “valor del agua” para IB, que era el único objeto del informe (U$S/m3 y/o U$S/MWh), y que increíblemente “no se hace ningún tipo de cuestionamiento a las reglas operativas impuestas por los brasileños, así como tampoco a las que podrían beneficiar al Paraguay en las tres dimensiones que se menciona en el documento, todo es joia”.

a) El valor del agua desde la perspectiva de la navegación y el derecho internacional.

b) Valor del agua desde la perspectiva del Brasil.

c) Valor del agua desde la perspectiva del Paraguay.

Conclusión: la navegabilidad aguas debajo de IB jamás importó, así como la tan mencionada Integración Energética, la priorización siempre fue la optimización operativa para la maximización de la producción energética en beneficio de una de las partes, hasta el potencial verde. Solos los galácticos binacionales indivi$os, creen que defender los intereses binacionales en IB a través de la ANDE, favorecen al Paraguay. La historia demostró lo contrario. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” A. Einstein.

La Soberanía no se píde, se ejerce. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Evidentemente, ninguna de las actuales autoridades PY y Br y todo su (mi$mo) equipo negociador binacional, no tienen la autoridad moral, técnica, ética y/o representativa alguna para negociar nada de nada en beneficio de los pueblos, tal como está expresamente definido en el propio Tratado. Si no supimos repartir energía eléctrica en décadas, ni respetamos los 10 mandamientos, por lo menos empecemos a dividir las aguas, sin esperar que llegue el mesías al 2023.

Jamás

La navegabilidad del río Paraná, aguas debajo de Itaipú binacional jamás importó, así como la tan mencionada Integración Energética

Siempre

La prioridad siempre fue la optimización operativa para la maximización de la producción energética en beneficio de una de las partes.

Tripartito

el Acuerdo Tripartito (que involucra al Brasil, Argentina y nuestro país) se basa en la necesidad de dividir las aguas compartidas por los Estados e inclusive protegerlas.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala

axelbenitezayala@gmail.com – Octubre 2021 . https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

