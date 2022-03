El crudo WTI bajó a US$ 103 el barril

Según datos, al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril recortaron 2,68 dólares con respecto al cierre anterior. El barril de referencia estadounidense continúa así con una semana de gran volatilidad en la que ha pasado del pico de 130 dólares registrado el domingo, un máximo no visto desde verano de 2008, hasta los 103,6 dólares en su punto más bajo registrado durante la jornada del jueves.

Tras la mayor caída en dos años registrada el miércoles, los inversores trataban este jueves de llegar a una conclusión sobre las posibles alteraciones en el suministro de crudo, marcado por el veto a las importaciones de crudo ruso anunciado por Estados Unidos.

El mercado intenta entender cómo se puede compensar ese hueco, que podría en parte neutralizarse con un aumento de producción anunciado por Emiratos Árabes Unidos, aunque los analistas apuntan que los países de la OPEP y sus socios deberán hacer lo propio.

“El incremento unilateral de Emiratos sin participación saudí no sería en absoluto suficiente para cubrir las carencias, reales o percibidas, en el mercado”, dijo la experta Louise Dickson, de la firma Rystad Energy. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en una reunión de su gobierno que su país seguirá cumpliendo con sus obligaciones contractuales en términos de suministro de materias primas energéticas a otros países, lo que calmó en parte al mercado.

Desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania, hace casi dos semanas, y tras las duras sanciones de los países occidentales a su economía y sistema financiero, los precios de los combustibles se han disparado por el temor a que haya escasez global del suministro.

Bajón

De un pico de US$ 130 registrado el domingo, un máximo no visto desde verano de 2008, bajó a US$ 103,6 en la jornada del jueves último en Nueva York.