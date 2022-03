El tema de la semana

Del total de los compromisos del Estado, US$ 12.027,3 millones corresponden a la deuda externa y US$ 1.778,6 millones a la deuda interna, contraídas con tenedores de bonos del Tesoro, tanto a nivel local como internacional; con organismos financieros internacionales, así como por las inversiones en infraestructura llevadas a cabo en el marco de la Ley Nº 5074/2013 o “Llave en mano”.

La cartera fiscal arrancó este año con una colocación de bonos soberanos por un monto total de US$ 500,6 millones, operación que incluyó US$ 199,6 millones correspondientes a los bonos autorizados por ley de presupuesto para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida de bonos fue canjeada por bonos que vencen en los próximos años de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con fenecimiento en 2023 y US$ 79 millones para los que tienen vencimiento en 2026. Luego de esta operación internacional, a la cartera económica le quedó disponible una emisión por hasta US$ 150,4 millones para su colocación durante el año, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).