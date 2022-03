US$ 469,3 millones: déficit balanza comercial en febrero

Dentro de esta cifra global, las exportaciones registradas representaron el 69,8% del total, alcanzando US$ 1.232,1 millones, superior en 12,2% al valor acumulado a febrero del 2021. Por su parte, las reexportaciones, con el 27,3% del total, registraron un valor de US$ 481,8 millones, con un aumento de 26,6%. El informe añade que el 2,9% de participación restante corresponde a otras exportaciones, que registraron US$ 51,2 millones, 58,8% inferior al valor acumulado a febrero 2021. “El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos, aceites y harina de soja, como así también de carne”, dice el informe.

Con relación a los granos, se explicó que la diferencia positiva obedece a que el año pasado, por la sequía, la mayor exportación se dio en marzo y abril; mientras que respecto a la carne, Chile, Rusia y Taiwán se destacan como principales destinos. Los envíos a Rusia sin embargo ya fueron suspendidos debido a la guerra que mantiene con Ucrania, y de acuerdo a las estadísticas del BCP a febrero, el mercado ruso representa el 16,3% de participación en el total, por un monto de US$ 41,6 millones, lo que representa un aumento del 10,9%. En contrapartida, los productos que presentaron disminuciones en sus exportaciones son maíz, trigo y electricidad, entre otros.

Importaciones

A febrero de este año, las importaciones totales alcanzaron US$ 2.234,4 millones, 31,6% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron 95,8% del total, alcanzando un valor de US$ 2.140,6 millones, 32,8% superior con respecto al valor a febrero 2021, mientras que las otras importaciones representaron el 4,2% restante, por valor de US$ 93,8 millones. En volúmenes, el alza fue de 7,4%.

Las importaciones de bienes para consumo interno totalizaron US$ 1.775,4 millones a febrero, verificando un aumento del 34,6% respecto al mismo periodo 2021. En tanto, las importaciones de bienes bajo el Régimen de Turismo (Decreto N° 6406/05) presentaron un incremento del 24,7%. De las importaciones registradas, las realizadas bajo el citado Régimen de Turismo han tenido participación del 17,1%, en tanto que las de uso interno registraron participación del 82,9%. Comparando las importaciones acumuladas a febrero, por tipo de usos, los bienes de capital para reexportación (Régimen de Turismo) aumentaron en 23,9%, en tanto que los bienes de capital para uso interno se incrementaron en 18,1%. Bajo el Régimen de Turismo, los bienes de consumo aumentaron un 24,1%, mientras que los bienes intermedios aumentaron un 50%.

Por otro lado, la importación para uso interno presentó alza del 15,7% en bienes de consumo y suba del 66,5% en bienes intermedios. En términos interanuales, los mayores incrementos en valores de las importaciones se han verificado en el gasoil, nafta, máquinas para procesamiento de datos, vacunas para medicina humana, y los abonos minerales o químicos.

