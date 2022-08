Derecho de Adquisición permite subastar excedentes sin modificar el Tratado (I)

Durante las décadas de llevar las riendas de las negociaciones de ambas binacionales, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la ANDE no se han preocupado por disponer de dictámenes jurídicos sobre si la interpretación que le dieron al Derecho de Adquisición obliga o no al Paraguay a ceder su fracción no utilizada para nuestro consumo interno.