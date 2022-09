El tema de la semana

El proyecto de 2023, elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado este jueves al Congreso, asciende inicialmente a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), pero de ampliarse el tope de déficit fiscal, aumentará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones). La ley de responsabilidad fiscal establece que en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto, el déficit fiscal no será mayor a 1,5% del PIB, por lo que el monto inicial propuesto bajo esta circunstancia asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones). El Ejecutivo, sin embargo, solicita al Congreso que eleve el tope de déficit a 2,3% del PIB y, de ser aprobado, el monto final del proyecto de presupuesto aumentará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones).

El proyecto inicial crece 6% con respecto al presupuesto aprobado en 2022 y 1,3% con relación al vigente; pero de ampliarse, crecerá 8,4% con relación a lo aprobado y 3,6% con respecto al vigente. A la administración central se le asigna G. 53,6 billones (US$ 7.577 millones), lo que equivale al 52% del total, y a entidades descentralizadas, G. 49 billones (US$ 6.897 millones), que equivale al 48%. En lo que refiere a la participación de los salarios con respecto a las recaudaciones tiene un peso del 70% sobre el total, esto implica que de cada G. 100 recaudado, G. 70 irán al pago de salarios.