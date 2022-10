Capital humano: descripción y comportamiento

El cierre de escuelas afectó a alrededor de 1.600 millones de niños en 188 países. Además, entre los meses de febrero de 2020 y febrero de 2022, los sistemas educativos no impartieron enseñanza presencial durante 141 días de instrucción en promedio, siendo peor para los niños en condición de mayor vulnerabilidad (El aprendizaje está en crisis: dar prioridad a la educación y las políticas eficaces para recuperar el aprendizaje perdido. Artículo del Banco Mundial).

De hecho y conforme al organismo, a nivel global aproximadamente 463 millones de niños no accedieron a programas de aprendizaje a distancia de radiodifusión y digitales durante los cierres de escuelas. Otro dato igualmente alarmante es que 3 de cada 4 estudiantes que no participaron en esas actividades pertenecían a familias pobres o vivían en zonas rurales.

Datos publicados en “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update” (i) (La situación mundial de la pobreza de aprendizajes: Actualización de 2022) indican que en 2019 la pobreza de aprendizajes, es decir, la proporción de niños que no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años, era un 57% más alta de lo que se pensaba anteriormente. Tras los cierres de escuelas prolongados y debido al acceso desigual a la enseñanza remota y presencial, la pobreza de aprendizajes ha aumentado un tercio en los países de ingreso bajo y mediano. Se estima que el 70% de los estudiantes de 10 años no pueden entender un relato sencillo.

Aunado a lo anterior, en algunos países se registró el aumento de las tasas de deserción escolar, junto con el matrimonio a temprana edad, el embarazo precoz, el trabajo infantil y los problemas de salud mental.

La situación en América Latina y el Caribe es aún más preocupante. Es de recordar que la región había sido una de las más afectadas en términos sanitarios, económicos y educativos durante la pandemia. Debido a los períodos más largos de cierres de escuelas, más de 170 millones de estudiantes se vieron privados de recibir educación presencial aproximadamente 1 de cada 2 días de clases desde el inicio de la pandemia (Reseña del Grupo Banco Mundial: Mi Educación, Nuestro Futuro). Y ante tal situación, millones de niños y adolescentes corren el riesgo de abandonar los estudios.

El reporte del organismo internacional no deja margen de optimismo debido a que las pérdidas de aprendizaje previstas y reales son muy altas, y graves en los primeros grados y entre los niños más pequeños y los de entornos socioeconómicos más bajos. Las pérdidas de aprendizaje podrían incluso provocar una reducción del 12% en los ingresos a lo largo de la vida de los estudiantes actuales, señalan las últimas proyecciones del Banco Mundial (BM).

En palabras del vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, “si no actuamos ahora para recuperar las pérdidas de aprendizaje, una generación completa de niños y jóvenes será menos productiva en el futuro y tendrá menos oportunidades de progreso y bienestar”. “Este es el momento para actuar, para prevenir estas pérdidas, para apoyar el futuro de la próxima generación”, manifestó.

En la presente edición, la Consultora MF Economía e Inversiones presenta, describe y analiza el comportamiento del capital humano en pandemia y las perspectivas en el corto plazo.