En un período similar, Bolivia multiplicó por 10 sus regalías energéticas

1) La inexistencia de resultados de una Política Energética Vs. la existencia de una Política Económica Recaudatoria (ISC y otros), en la que el equipo económico jamás se ocupó de equilibrar la Balanza Comercial Energética, que siempre fue deficitaria. La Política Pública citada, con una visión de medio/corto plazo, solo sirvió para alimentar a la cada vez mayor clientela política. Hechos, que nos condenan a seguir siendo un país agrícola/ganadero, con cuasi nulo valor agregado sumado a la escasa alfabetización.

2) El apagao eléctrico (y forestal) no estaba más lejos de lo que ya estaba la década anterior, así como el trillado bajo costo país (EE, entre otros) hará que el País se industrialice “per se”, aunque los pronosticadores del Clima de Negocios opinen que soplan vientos de popa (8), pero en Sequía (incluida la Cognitiva).

3) La estéril Mesa Energética creada para el efecto e integrada por correlí's (no idóneos), tampoco produjo resultado país alguno, sin embargo, los mismos indivisos (au$piciados) siguen apostando a que la situación cambie por sí sola, manteniendo el statu quo indiviso, guiado por pastores wintowin designados en el metaverso.

4) Repito, el peor error estratégico país ha sido desaprovechar décadas de bono energético (finito), que brinden educación, salud y trabajo a nuestro bono demográfico, que va camino a convertirse rápidamente en la generación Ni (Estudia) Ni (Trabaja). “El tiempo lo cambia todo”, eso es lo que la gente dice, pero no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas exactamente como están. Dr House.

5) Aunque la torta económica país haya crecido algo en la década, la porción per cápita que nos toca es cada vez menor, ya que la población creció más (14%) que la generación de bienes y servicios. No hay que olvidar que de los US$ 5.386 per cápita, que el BCP ha proyectado para este 2022, hay que descontarle -por lo menos- US$ 1.938 (36%) de la deuda pública y una cifra muy similar para cubrir el PGN 2022, o sea más del 70% del PIB per cápita ya fue enajenado a la fecha y van por más (cikoite). “Si se devolviera todo lo robado, no habría hambre en el país”, he’i cardenal Adalberto Martínez.

6) El nuevo Presupuesto General de la Nación (PGN 2023) realizado por el MH asigna a las empresas públicas 24,1% más de recursos en año electoral, respecto a las previsiones iniciales 2022, también incluye el pedido de aumentar el límite del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y egresos del Estado) al 2,3% del PIB. Por suerte, estimaciones del BID indican que Paraguay podría experimentar un aumento de US$ 250 millones en sus exportaciones si aprovecha las oportunidades de nearshoring (¿?) de corto plazo. “Si no tienes estrategia normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”.

Entonces finalmente, cuáles serían los escenarios supuestos (como dicen los académicos en blanco) para que se pueda cumplir lo afirmado por el ministro ingeniero:

*Quizás la industria local desafíe las leyes de la física, mediante amparo judicial bajo patrocinio leguleyo TOP, específicamente la termodinámica (primera y segunda), seguramente derogada o incumplida en Paraguay, tal como ocurrió con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), entre otras.

*Quizás sea un desarrollo avanzadísimo top secret del PTI Itaipú Industria 6.0 IoT Plus (Sistemas Interconectados, internet de las cosas), que aún no figura en “Helementariedades”, como para ser subido al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Quizás gran parte del consumo industrial local esté incluido (solapadamente) dentro de la Energía Eléctrica no Facturada ANDE, buscando darle una mayor competitividad industrial país (subsidio shadow), mientras otros le llaman mejor “Clima de Negocios”. Quizás ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario.

*Quizás era una sorpresa preparada para el foro “Invest in Paraguay” alineado con la Visión 2025 del BID, que tiene como objetivo (benigno) lograr una recuperación sostenible que potencie la inclusión social, la productividad, la acción climática, la innovación y la integración regional, o lo que suceda primero. No dicen nada sobre deuda país, pero luego recordé que es un banco. Recomiendo leer el libro “Maquila, enclave trasnacional”, de Horacio Lastra Meraz.

*Quizás algunas industrias VIP tienen algún régimen especial de tarifas y consumos ANDE (excluido, Paracel), al haber sido adjudicadas directamente, sin marketing, tal como ocurrió el mes pasado con ciertas IEI (Penguins; Commons; Atome), entre otras, (Archer, AYSA), mientras el resto de los industriales “comunes” deberán esperar pacientes a su turno la publicación de la LPI 1000 MW – 500 KV u otras post 2023. Ni hablemos de MiPymes, ya que podrían salir sorteadas en el nuevo rebalanceo tarifario V2.0 al 2023 que se avecina (decreto PE 7824 de fecha 16.09.2022, nuevo de paquete).

*Quizás el ministro se haya referido a industriales específicos, por ejemplo, ciertos (súper) proveedores “ad hoc” del Estado, que también son engineer (colegas), ya que ellos sí crecieron seis veces o más en la última década.

«Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro». Fiódor Dostoyevski.

Por último, hay que aclarar que quizás la ANDE/BCP no fueron avisados en tiempo y forma de dicha proclama ministerial y que por ello no pudieron eliminar el gráfico 5.8 (pág 62 de la Memoria ANDE 2021) Variación (%) de crecimiento del PIB y de Consumo de EE – Periodo 2011-2021, donde se cumple el dicho de que una imagen vale más que mil palabras (o leyes).

Conclusión: Como corolario podemos señalar que Bolivia en similar periodo duplicó su consumo de Energía Eléctrica. Triplicó su generación de Energía Eléctrica, cuadruplicó su consumo de gas natural, pero fundamentalmente multiplicó por 10 (diez) las Regalías Energéticas. ¿Qué hizo Bolivia que Paraguay no pueda replicar (dhame shá)? Aclaro, para los indivisos, son resultados, no marketing político. La soberanía NO SE PETICIONA, SE EJERCE. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible

Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Adolf Hitler y “Lenin decía: miente, miente que algo queda”.

