Paraguay, patria o statu quo

Esta semana leía noticias foráneas sobre cómo el Mercosur se mueve alrededor de un Paraguay lelo, zombi, parapléjico en pleno Siglo XXI, parecería que somos un país desconectado (modo avión), cuya única idea gubernamental en Itaipú (IB) sería mantener el $tatu Quo Binacional e Indiviso, anunciando una vez más que la “Soberanía pronto será una realidá”, con meras tácticas distractoras, pero sin estrategia, ni resultado alguno.

Esto sería equivalente, por ejemplo y en sentido figurado, que a Nelson Mandela, tras 27 años de estar preso por luchar contra el Apartheid, le pregunten qué querría como resarcimiento e inmediatamente su equipo asesor “ad hoc paraguaio”' le inste a mantener el statu quo, ya que todo es ganar-ganar. Comió gratis una vez al día, hizo gimnasia saludable (trabajos forzados), además no pagó servicio alguno, “todo joia”, que más puede querer, también le dirán que solo puso el cuerpito y que si no firma hoy el “Acta bolateral”, el “capo di tutti capi” se puede molestar y le puede ir aún peor. Dicho de otra manera, vivió gratis, igual que muchas de “nossas” autoridades indivisas en blanco. “Ñane correlí nio”, he’i M$cal.

La única verdad es la realidad - Aristóteles

Por ello, ya en noviembre pasado había tocado el tema en un artículo similar titulado “Itaipú 2023, el problema nunca fue de tarifas, (siempre) fue de actitud “(1), buscando analizar más hechos que dichos. Hoy nada ha cambiado localmente, pero sí internacionalmente; entonces no queda otra que repetir, una y otra vez, tratando que la gota horade la piedra.

Prueba de ello tenemos a “nosso” propio canciller (1+), quien la semana pasada expresaba ante una comisión de legisladores (2), al referirse a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, “… el Paraguay manifestó oficialmente al Brasil su interés de adelantar el proceso previsto para agosto del 2023. Añadió que el gobierno del Jair Bolsonaro respondió que comparte el interés y que avanzarán en tal sentido una vez que haya acuerdo sobre la tarifa y las bases presupuestarias del 2022″. Conclusión: 0 (cero) resultados, desde el pasado Acuerdo Lula Lugo de julio 2009. No dijo que el “deadline” sería el próximo setiembre y no tienen nada, ni a nadie, hasta Jeffrey Sachs se borró (aún no se enteró del Art. 4° - decreto PE 3173).

Albert Einstein aseguró que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos” y que “la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”.

¿Cuánto es el Costo de Oportunidad Regional? veamos cómo se comporta el resto de los “sapiens” regionales que entendieron que CRISIS = OPORTUNIDAD. La Estrategia debe empezar por la transparencia; sin ella no se puede planificar. Aquí la impide (3) la leguleya acordada de la CSJ N° 280, tal como Acción de inconstitucionalidad: “contra la Ley Nº 1161/97, definiendo un proceso estratégico (4) y no simples tácticas inconexas.

Recordemos que el año pasado, el Paraguay (PY), a pesar de la peor crisis hídrica del siglo (que aún continua), cedió en las binacionales más de 21,6 mil GWh, (80% en IB), que nunca fue cobrado en tiempo y forma y, este 2022 (ene-jul) ya cedió más de 10 mil GWh (75% en IB). “Nossas” autoridades observan preocupados el “apagao eletrico” de la próxima década, pero jamás se ocuparon del presente “apagao forestal” o de tratar de equiparar la deficitaria balanza comercial energética, entre otros. ¿Hipermetropía o miopía?

Como no vale llorar sobre la leche derramada desde el ostracismo, citaré solo algunos ejemplos actuales, cuya finalidad fue fortalecer la integración regional (ganar-ganar, no ceder), hecho que se materializa teniendo primero la soberanía energética (Bolivia es ejemplo de ello, rompió paradigmas).

1) Por ejemplo, Brasil (BR) impulsa que Argentina (ARG) (pero no el Mercosur) ingrese al Banco de Desarrollo de los BRICS (5), de modo similar el Uruguay (UY) (emulando a Chile) el que al no conseguir resultado alguno en el Mercosur por décadas, cambia de táctica buscando un Tratado de Libre Comercio con China, pero esta declara estar abierta a la “cooperación” con “el Mercosur en su conjunto”.

La tarifa de IB no puede ser una discusión estratégica con el Brasil y el tema es simple: es consecuencia y no causa, además no depende de terceros, como sí ocurre en el lado “paraguaio”.

(6)... O custo da energia nos últimos cinco anos aumentou 47% no Brasil, contribuindo para a 2ª posição alta no ranking. A justificativa para o preço alto no Brasil, segundo o estudo, são os impostos, taxas, furtos e ineficiências, que ocupam a parcela de 46,5% da conta de energia, ...Pero, Bolsonaro não se quedo de braços cruzados (7) : “As faturas de energia elétrica podem ter uma redução de 19%, em média, na comparação com valores de abril após a operacionalização de medidas de alívio aprovadas recentemente pelo Congresso, disse o MME nesta terça-feira.

Resultado: O Brasil passou da condição de importador de energia termelétrica dos países vizinhos até o fim do período úmido para exportador a partir de junho, o que trouxe benefícios diretos para o consumidor brasileiro, aponta a nota do CMSE.

2) ARGENTINA, según el informe anual de Cammesa 2021 (publicado web), mencionaba que exportó a BR unos 3.795 GWh, por más de 1.300 millones de U$S (8), la mayor de la década. Este año la sequía continúa, se vino el invierno y la tortilla se dio vuelta; ahora ARG debe importar energía eléctrica del BR, (+ 1500 GWh en el último bimestre de BR y +900 GWh del UY este 2022) y gas adicional de Bolivia (BOL).

Resultado (9) Las importaciones energéticas de la ARG totalizaron más de 6.600 millones de dólares, la más alta en tres décadas, aquí aún desconocemos el balance ANDE 2021.

3) Bolivia y ARG integran sus sistemas eléctricos (10) - “Esta interconexión va a permitir que tanto Bolivia como Argentina puedan aprovechar de mejor manera sus recursos”,… El intercambio eléctrico de hasta 120 MW reducirá las emisiones contaminantes y los costos derivados de la generación eléctrica con combustibles líquidos… resultado: ENDE logra lo que la ANDE sueña.

4) Exportaciones millonarias de UTE hacia Argentina y un trueque por energía con Brasil (11).

Las exportaciones de energía eléctrica cobraron gran notoriedad en el segundo semestre del año pasado, cuando la sequía que atravesó Brasil empujó las ventas hasta niveles récord de alrededor de US$ 550 millones (2021). En lo que va de 2022, Uruguay siguió comercializando, pero —como se esperaba, con menor ritmo— y con Argentina como el principal destino. Los números de UTE muestran que hasta la fecha se realizaron ventas por un total de US$ 125 millones, de los cuales la amplia mayoría (US$ 119,2 millones) tuvieron como destino la vecina orilla. Esas ventas se realizaron a un precio promedio de US$ 141 por megavatio hora (MWh).

US$ 80 MWh, es el precio mínimo al que se venden los excedentes (eólica, solar o agua vertimiento). Los otros dos precios manejados actualmente con Argentina están en la franja de US$ 125 MWh cuando es energía de lo que se conoce técnicamente como bloque 2 (agua embalsada) y de US$ 290 MWh cuando es energía de fuente térmica. La energía de paso de BR a la ARG también es rentable para el Uruguay, la operación se realiza a través de la conversora de Melo y Uruguay recibe un peaje de US$ 28 por MWh. Ese precio está conformado por US$ 16, que son por el uso de la conversora de Melo, más US$ 5 por peaje de uso de redes uruguayas y el resto son impuestos. SON RESULTADOS TRANSPARENTES, NO MARKETING.

5) PARAGUAY: La ANDE vuelve a promocionar viejos acuerdos estratégicos con COPEL, operativas décadas atrás, pero hoy había sido depende de terceros (12). “… Sin los permisos de las instituciones del Brasil para que la a Compañía Paranaenese de Energía (Copel) del Brasil compre energía de la represa Acaray, la ANDE no puede avanzar tampoco en el proceso de comercialización…” y nuestro canciller fue muy claro al respecto de lo que quiere Bolsonaro, que por algo designó a sus propios ministros del ramo en el CDA de IB (jaque mate pastor).

Recuerdo (13) al respecto la rimbombante “declaracao de nossa CDA IB en Blanco, sobre Itaipu Nodo frontera, (20 meses atrás)”, agora la a$esoria paraguaia incluyó paneles solares flotantes, que no figuran en los +50 top trabajos técnicos del GA$ do IB, publicados en “Helementariedades”, todas tácticas distractoras. BR no muerde el anzuelo ganar-ganar. Ergo: nada de lo escrito y dicho modifica el statu quo indiviso.

Ágora (14) la ANDE esta ocupadísisimo tras el urgentísisimo llamado LPI de 1000 MW en 500 KV, sin tarifas y con obras inconclusas, ca$ualmente semana después de haberle adjudicado directamente y por una década, más de 250 MW, con tarifas de 30,8 U$S/MWh, basados en el del decreto PE 7551/17 para IEI (subvencionadas y con tufo a cripto), que repentinamente salieron a la luz, a sabiendas que existían otros similares (Archer/Sicbras, AYSA), todos minimizados frente en este nuevo llamado leonino topeado de tres bloques de potencia e improrrogables (31.12.2028), con un mínimo de dos años de instalación y máximo tres de operación). Aquí se puede aplicar el pensamiento pitagórico de Son Tzo 2022dc, “Se lavó las manos como Judas I$cariote”, solo que no con agua, quizás a$eite, ojalá me equivoque y pronto veamos si hay resultados o si se trataba una táctica distractora.

Esta LPI 500 KV ANDE no podrá ser adjudicada antes de setiembre/octubre 2022, cuando ya esté todo cocinado del presupuesto 2022 y subsiguientes en IB indiviso. Que no les suceda lo del LPI PCH Ypané, en la que hubo muchos interesados hasta que se conoció el PBC, también con audiencia pública (AP) y consultas, pero con lacónicas respuestas (remítase al PBC). Resultado: 0 (cero) oferentes y oparei alcanfor.

Dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás; es la única manera. Albert Einstein

En la década pasada, con Rio Tinto Alcan (RTA) la ANDE (15) no sabía qué pasaría con IB 2023 y estableció un precio referencial de 43 US$/MWh (15); ahora, con la AP 500 KV -1000 MW, se evidenció que ya lo saben y por eso la incertidumbre 2023 se trasladó al 2028; esto implica a todas luces que ya está pergeñado un nuevo contrato de “previsibilidade” de medio plazo (2023-2028); ergo, para el 2023 se contratará anualmente 7% más de potencia promedio y se mantendrá el $tatu quo (mayores costos medios).

Se cumple “Si no tienes estrategia, normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”.

Nuestro país es un país del tercer mundo, subdesarrollado e ignorante, donde el 50% de los usuarios residenciales están en categoría social; recuerdo que para el Tarifazo de marzo 2017, la propia ANDE no hizo mea culpa y argumentaba que el número de usuarios que consumían menos de 300 KWh-mes eran 771.137 Usuarios, pero dicha cantidad de exonerados (menos de 500 KWh-mes) se duplicó a 1.502.256 usuarios con la pandemia (setiembre 2020), señal inequívoca de que la pobreza real aumentó (oikoite). Aclaro que son resultados, no marketing político.

Se sabe por los libros que un mayor consumo país de energía primaria (la torta) equivale siempre a mayor crecimiento país, por ello necesitamos que consuma más energía (a como dé lugar), ya que según los Balances de Energía (BEN), publicados por el VMME, el país consumió (2020/21) aproximadamente la misma cantidad de energía total (2018/19) y no es culpa de la pandemia (2020), ya en el 2019 el crecimiento fue 0% PIB, a pesar de que las supuestas proyecciones optimistas del BCP año a año, que siempre empiezan con +4% PIB, pero siempre a la baja. Ergo: el país debe consumir prioritariamente la energía (eléctrica) que dispone en abundancia, en detrimento de la que no tiene y debe importar (exportar US$ – Caso GLP).

En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Nicolás Maquiavelo.

Entonces, al igual que todo pobre, el paraguayito necesita primero llenar su estómago, no importa si son empanadas de Ña Felipa o de Don Vito (significativamente rico) o canapés de trufas orgánicas; necesita satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas para que recién levante la vista y mire adelante. Entonces, según mi humilde opinión, no es hora de mirar si la tortilla con pan tiene muchos triglicéridos, cuando el estómago esta aún vacío y este deba tirarse a la pileta o ejercer el canibalismo para sobrevivir. Solo aquel que tenga algo en su interior empezará a discernir las calorías útiles, colesterol (HDL/LDL), triglicéridos y pensar. Por esta razón, no creo que el Paraguay deba malgastar sus escasos recursos en supuestos proyectos energéticos verdes, onerosos, ineficientes y subvencionados, cuando por otro lado está cediendo energía gratis en las binacionales. No es hora de frenar inversiones extranjeras directas, porque gua’u dan poco empleo por MWh, que pueden consumir los que estén 100% legales; para eso están los contratos (leoninos o no) y la ley para los ilegales. Es hora de tener resultados país y a los verde$, les recuerdo que el Paraguay solo aporta el 0,09% del cambio climático mundial, aunque sea au$piciado por las binacionales.

El Paraguay hoy solo tiene dos bonos: el demográfico y el energético; pero este último ha sido desperdiciado por décadas, ya que hemos apostado como sociedad lela, que los mismos dejen de hacer lo que siempre hicieron (a$eitados), para que las cosas cambien por sí solas. Hay que romper paradigmas y para ello se necesita actitud en primer lugar.

Siempre se confunde -exprofeso- táctica con estrategia (a pesar de ser altos egresados del IAEE). El BR sabe muy bien, por experiencia, que la mejor forma de apretarle al Paraguay es jaqueando a la ANDE, pero no por ello dejar que se muera, ya que necesita que los mismos (indivisos en Blanco) sigan haciendo lo que siempre hicieron en el CDA, o sea, mantener el $tatu quo.

Evidentemente que hoy, según mi modesta opinión, el peor error –estratégico- que puede cometer la ANDE para setiembre/octubre 2022 sería firmar en IB otro acuerdo contractual de medio plazo (2023-2028), en la madre patria, con ENBpar, al mejor estilo” Villordao (2019-2022)”, solo para mantener el statu quo binacional y prolongar su agonía, tal como ya fue realizado en la Entidad Binacional Yacyretá 2048 (Acuerdo Cartes-Macri) o el génesis (“Acordo” 2002).

Dicho acuerdo “Villordao (2019-2022)” citado, produjo como resultado mayores costos medios. Ahora su escenario macro empeoró, deuda externa superior a US$ 1.500 millones; morosidad y pérdidas superiores al 25%; presupuesto irreal (doble de sus ingresos genuinos), flujo de caja dependiendo de la tarifa de IB (terceros) y ni hablemos de la deuda por compra de energía (seis meses), entre tantos otros hechos significativos, que le condicionan a aceptar, firmar y luego protestar con la ayuda del Dr Selby, tal como nos tiene acostumbrado (jaque mate pastor indiviso). Resultado: ni el balance 2021 fue publicado.

Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento – Albert Einstein.

CONCLUSION: Si ANDE firma un nuevo “Contrato de previsibilidade de medio/largo plazo”, que es muy factible y predecible, ya que están los mismos de siempre, el nuevo gobierno patriótico 2023 estará atado de pies y manos para recuperar nuestra soberanía energética después de cinco décadas indivisas en las binacionales, por lo que esta acción “e$profeso y antipatriótica” debe ser considerada inmediatamente como alta traición a la patria, tal como lo fue el “Acta bolateral del 24 de mayo 2019″, incluyéndoles a todos los “notanhable$ del statu quo, que trataron de defender lo indefendible’'.

La Soberanía NO SE PETICIONA, SE EJERCE. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Problema

Ya en noviembre pasado había tocado el tema en un artículo similar titulado “Itaipú 2023, el problema nunca fue de tarifas, (siempre) fue de actitud.

Se borró

No dijo que el “deadline” sería el próximo setiembre y no tienen nada, ni a nadie, hasta Jeffrey Sachs se borró (aún no se enteró del Art.4º - decreto PE 3173)

Cedió

El año pasado, el Paraguay, a pesar de la peor crisis hídrica del siglo (que aún continúa), cedió en las binacionales más de 21,6 mil GWh, (80% en Itaipú).

¡No es!

La tarifa no es una discusión estratégica con Brasil, el tema es simple: es consecuencia, no causa, no depende de terceros, como en el lado “paraguaio”.

El peor

El peor error que puede cometer la ANDE para setiembre/octubre 2022 sería firmar en IB otro acuerdo contractual de medio plazo, 2023-2028, en la “madre patria”.

Impedido

Si la ANDE firma otro contrato de medio/largo plazo, el nuevo gobierno estará atado de pies y manos para recuperar nuestra soberanía energética...

(*) axelbenitezayala@gmail.com – Agosto 2022. Homenaje a mi padre Tte. Juan F. Benítez Franco (+1983) y a los colegas Hugo A. Cacace y Ernesto M. Samaniego, quien(es) supieron defender de pie sus ideales, como nuestros verdaderos héroes patrios.

Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

