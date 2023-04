Medir para mejorar el transporte público en América Latina y el Caribe

“Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”, dijo hace más de un siglo Lord Kelvin, físico y matemático británico. Esta célebre frase sigue vigente y cae “como anillo al dedo” al transporte público de nuestras ciudades. Hace un par de décadas las ciudades vienen transformando y poniendo cada vez más en agenda la mejora de los sistemas de transporte público. Varias de ellas lograron salir de la provisión del transporte público con vehículos antiguos, con conductores compitiendo unos contra otros en las calles por los pasajeros, y con una sensación general de caos.