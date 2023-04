La responsabilidad del éxito o del fracaso es exclusivamente nuestra

“Será muy benéfico para el mantenimiento del desarrollo de Paraguay, de Brasil y para esta relación cordial entre el pueblo brasileño y el de Paraguay”.

Papel social: El presidente reforzó que el papel de Itaipú trasciende la generación de energía, pues puede impulsar el crecimiento y la reducción de las desigualdades no solo de la región donde la planta está instalada, sino de todo Brasil.

“Itaipú debe tener en cuenta que necesita contribuir para el desarrollo tanto de Brasil como de Paraguay. No es solo vender energía. Un poco del dinero que la empresa recibe lo debe compartir con la sociedad, para que la sociedad reciba los beneficios que tiene que recibir”.

El texto precedente son expresiones del presidente brasileño Lula Da Silva en ocasión de la reunión bilateral de mandatarios ocurrido recientemente en la central hidroeléctrica de la Itaipú Binacional.

Resumo dos aspectos claves, la intención de que las partes ganen y que el acuerdo tenga también connotación social para ambas regiones. Entiendo que estas expresiones del presidente pueden ser un discurso político más que un contenido de efecto directo y es entendible, porque los actores intermediarios sean técnicos, juristas o diplomáticos deberán acercar las diversas propuestas hasta la mesa final, que estimo será de decisión política.

Una cuestión es cierta, no podemos evadir nuestra responsabilidad, que nos sorprende en un momento de transición política en nuestro país, mucho tendrá que ver la línea política nacional que salga vencedora en las próximas elecciones en el mes de abril de 2023, mi voto para que el proceso asambleario de elección de autoridades paraguayas sea claro y transparente de manera que los electos tengan suficiente respaldo popular para un mandato consistente.

Justamente es propicio para que se lean en los medios todo tipo de ofertas y propuestas para los planteamientos negociables ante nuestra contraparte, en su gran mayoría son ponencias que buscan llenar las vidrieras más de que sean efectivamente viables, considerando que en su mayoría son pronósticos de goles de media cancha y con arco en blanco. No me descarto del grupo si me señalan que en este escenario debemos tener en cuenta que las expresiones del señor Lula son amistosas; sin embargo, sus representantes cumplirán su misión, que es la de velar por sus intereses, y no creo que haya solidaridad con los nuestros, por eso digo que la responsabilidad es nuestra y de muestro conocimiento, creatividad y estrategia política que conduzcan a beneficios equitativos para los pueblos.

La cuestión de la deuda de Itaipú ya es historia, conseguir recursos adicionales sin la debida justificación a través del incremento de la tarifa del servicio energético no será tan sencillo, otro asunto de convivencia nacional será que no existirá fórmula alguna que satisfaga a todos los actores nacionales; es así porque todos tenemos nuestras agendas e intereses particulares, ya sea que procedan de sectores empresariales, políticos, medios y otros.

En otro pasaje de la exposición el presidente brasileño manifestó que “no es posible imaginarse un país rico cercado de países pobres por todos lados. Brasil, como hermano mayor de los países de América del Sur, tiene que tener la responsabilidad de hacer que los otros países crezcan con nosotros, para que vivamos en un continente de paz y de tranquilidad y que nunca más repitamos el gesto ignorante de una guerra”.

La realidad indica a dos personas jurídicas con comportamientos opuestos, una de ellas aprovecha al máximo la capacidad productiva de esta empresa sensacional, el otro aguarda resultados frutos de la casualidad. Soy creyente de que cada quien cosecha conforme a la calidad de su siembra, por eso existen pobres y ricos, me refiero a aquellos que lo hacen de manera responsable, el socio mayor en Itaipú lo es por hecho; por defecto deberíamos ser partes igualitarios; sin embargo, el uso legítimo del poder es una palanca extraordinaria, me refiero a la optimización del conocimiento, tiempo, disciplina, dinero, estructura, etc., aquél que consigue apoderase de estos atributos es invencible.

Ahora la tarea de elaborar propuestas y llegar a acuerdos equitativos es un compromiso para los nuestros: La central Itaipú es para nosotros, por lejos, el emprendimiento más emblemático hasta nuestros días. Pasó más de medio siglo de este proyecto y aún no fuimos capaces de implantar otra obra equivalente, sea nacional, binacional o multinacional; soy también parte responsable de esta situación, finalmente soy habitante de este país extraordinario.

Una vez más apunto mi posición, la deuda es la palanca más efectiva para todo emprendedor, para los entendidos, los créditos son una forma de generar capital presente con obligaciones futuras de honrarla y de multiplicarla mediante la implantación de emprendimientos creativos, innovadores y con potencial comercial de requerimiento productivo; el mundo necesita de valores y los paga con creces, según su capacidad de resolver problemas; prueba de ello, el megagenerador de energía eléctrica más grande del mundo, la Itaipú Binacional, en su totalidad fue construido con empréstitos, hoy saldados.

En mi opinión, es apenas replicar el modelo que dio resultado positivo, el hecho de no aprovecharlo en su máxima expresión es nuestra absoluta responsabilidad, en especial por la falta de un adecuado manejo en los tramos de arreglos, acuerdos o decisiones con nuestros pares.

Mi fórmula es simple, la deuda es una de las herramientas más notables en la actualidad; sin embargo, para tomarla, administrarla, gestionarla y reproducirla en obras fantásticas, es un tema completamente diferente, para lo cual se requieren hombres íntegros, competentes, visionarios y otros atributos notables, que no son tan populares en nuestro medio, deberán abstenerse los que aguardan más regalías, compensaciones, comisiones, royalties, y otras concesiones que puedan repasarnos nuestra contraparte.

(*) Exsuperintendente UC.GP Itaipú Binacional.