La energía de las binacionales debe usarse para el desarrollo del país

Hoy utilizamos el 31% de la energía paraguaya generada en Itaipú, Yacyretá y Acaray en condiciones hidrológicas normales, y durante el periodo de sequía que comenzó desde el segundo semestre del 2019 hasta finales del 2022 llegó a 43% por la reducción de la generación hidroeléctrica y –según proyecciones– estaremos utilizando el 100% en el año 2033, por lo que no la debemos dilapidar sin un plan de largo plazo para el sector energético.

Itaipú, en el año 2022, generó 69.492 GWh y la ANDE utilizó 16.955 GWh, llegando al 24% de lo generado en el año.

Yacyretá, en el mismo año 2022, generó 16.130 GWh y la ANDE utilizó 1.998 GWh, llegando al 12% de lo generado en el año.

Si sumamos Itaipú y Yacyretá del total generado en 2022 tenemos 85.622 GWh. La ANDE utilizó 18.953 GWh, representando el 22% de la energía generada en ambas binacionales.

De esta manera, en el 2022, en Itaipú el Paraguay cedió al Brasil el 51% de su energía y en Yacyretá cedió a la Argentina el 75% de su energía según condiciones de los tratados respectivos y en total cedimos 56% de la energía paraguaya de ambas binacionales.

De esta manera, en el 2022, en Itaipú el Paraguay cedió al Brasil el 51% de su energía y en Yacyretá cedió a la Argentina el 75% de su energía, según condiciones de los tratados respectivos. Por consiguiente, en total cedimos 56% de la energía paraguaya de ambas binacionales.

La discusión no puede limitarse a quién debemos ceder la energía, sino pensar en la estrategia adecuada para aprovechar la disponibilidad de energía que tendremos hasta el 2033 y cómo destinar esos beneficios adicionales para que tengan un impacto verdaderamente positivo en la población.

En la revisión del Anexo C de Yacyretá se tuvo un ejemplo de lo que no se debe hacer y cuya consecuencia es que nueve años después de la habilitación de la revisión del Anexo C de Yacyretá no hay resultado para el país.

Recordemos que en marzo de 2014 no se llegó con una estrategia para la negociación y recién en el año 2017 se alcanzó un acuerdo en el nivel del Poder Ejecutivo de Argentina y Paraguay sin que se haya asegurado la aprobación por el Congreso de ambos países y sin una amplia discusión entre todos los sectores sociales, empresariales y educativos antes de la firma , dejando pendiente de la coyuntura política interna del país vecino y cuya falta de aprobación no puede atribuirse al Gobierno actual que lo aprobó en el 2018.

A la fecha, la situación requiere una definición o volverla a negociar sobre la base de una deuda cero , como borrón y cuenta nueva, pero ello debe definirse en forma consensuada entre las Altas Partes y no como una imposición unilateral.

A pocos meses de la habilitación de la revisión del Anexo C de Itaipú, hoy el tema está instalado en la discusión permanente y, a mi criterio, se debe evaluar si seguimos con la Ley de Royalties y Fonacide, como hasta hoy, considerando que el Paraguay recibió desde 1984 hasta 2022 US$ 12.500 millones (royalties + cesión) y se debería evaluar si es eficiente ese mecanismo de distribución de los beneficios genuinos del Paraguay o modificar los destinos a infraestructura eléctrica, salud y educación con un mecanismo de auditoría permanente.

Otro tema importante es si queremos que Itaipú tenga superávit o beneficios para los dos países como una gran obra o emprendimiento binacional. O la alternativa que la tarifa se reduzca gradualmente de acuerdo al crecimiento del consumo paraguayo, que nos brindará recursos adicionales hasta el 2033 y la reducción de tarifa al consumidor final.

Estos son los temas relevantes y no se puede improvisar con reacciones impulsivas que no estén bien planificadas, con visión de largo plazo y mezclando los conflictos existentes entre los países de la región.

Hoy Brasil exporta energía a la Argentina en grandes cantidades aprovechando la gran variedad de fuentes generadoras en Brasil y la ANDE solo vende la energía de Acaray, en forma limitada.

A meses de la asunción de un nuevo gobierno en Paraguay, tal vez es la oportunidad de realizar una negociación tripartita que incluya a Argentina, Brasil y Paraguay sobre los tratados de Itaipú y Yacyretá y otros emprendimientos comunes a largo plazo, no como compartimentos estancos, sino como parte de un solo objetivo que es utilizar en forma eficiente la energía limpia y renovable en la idea de una verdadera integración energética regional.

Ejemplo

En la revisión del Anexo C de Yacyretá se tuvo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Hoy nueve años después no hay resultados para el país.

(*) Jefe técnico paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá.