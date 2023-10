Setiembre de 2023, ¿un ejemplo de $oberanía?

El pasado lunes 18 de setiembre leía impávido lo siguiente: (1) “El Gobierno Nacional anunció hoy, de manera oficial, que desde las 10 de la mañana de la fecha, el Paraguay procede al retiro del 100% de la energía eléctrica que le corresponde de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (EBY)”.

Acostumbrado a dudar de este tipo de comunicados rimbombantes por parte de los “mi$mos” (gurús binacionales indivisos) y ante la total ausencia de información cruzada local, recurrí a la página web de Cammesa Argentina (www.cammesa.com), para registrar los flujos de potencia horarios (día por día), contabilizándolos “on line”', de modo a correlacionar el retiro de energía por parte de la ANDE con la producción horaria de la EBY para estimar la nueva “$oberanía Paraguasha” en la EBY. La ANDE tendrá su “trafómetro”, pero yo tengo el “ojímetro”.

Hablo de recuperación de la “$oberanía” por parte de los “mi$mos” porque, supuestamente, hace dos años que “La Soberanía en Yacyretá ya es una realidá”, reforzado por leguleyos y “con$ultores” (3), quienes defendían que la “$oberanía” no fue entregada con el Acuerdo Cartes-Macri.

No obstante, se sabía (4) que hace más de dos décadas que Argentina exporta energía eléctrica (EE) al Brasil por intermedio de la EBY, a través de Garabí, aunque “nosso (ex) canciller de pedigree Loizaga propaló a los cuatro vientos, sin sonrojarse, (5) que “… no existe mala fe de parte de Argentina en ceder la energía de Yacyretá al Brasil, sin informar al Paraguay…”, a pesar de ser socio condómino pleno. Estas declaraciones fueron desmentidas hasta por el propio (ex) director -adjunto- Ángel M. Recalde (AMR), quien sin ser leguleyo admitió (6) “… que las transferencias de EE de la EBY al Brasil violan el tratado …”.

Hoy sabemos que la EBY operó por décadas fuera de las condiciones nominales del proyecto (fundiendo el 100% de las máquinas), hasta que, allá por 2009/10, con el Plan Argentino PTY (Plan de Terminación de Yacyreta), mediante la fuerza de las aguas, expulsó a compatriotas sin obras terminadas, sin indemnizaciones, ni acuerdos, ni tarifas, ni cumplimientos, entre tantos otros. El “pro$or dotor” Cardozo sabe mucho de eso, ya que le cupo hacer llegar, contra viento y tratado, a cota definitiva (febrero 2011), “so pena quizás” de que los argentinos dinamiten la represa (sic), tal como lo expresó el AMR en su última exposición en el Foro Plaza Dende, sin mala fe, pero con la venia presencial del propio (ex) canciller Loizaga. Adicionalmente, dijo (sic) que mientras hubo recursos (“a$eite”) y “trato apu’a”, no hubo problema alguno en la EBY (“joia”), hasta ahora. Casualmente, la saga cuasi inicia y termina con el “Mari$cal” Duarte Frutos.

A la fecha sabemos que de los cuasi 435 TWh generados por la EBY (1994-2023), el Paraguay, a través de la ANDE, retiró solo el 7,3%, o sea, cedimos el 42,7%, pero los “mi$mos” gurús binacionales indivisos se preocuparon más por construir Aña Cua (Cartes – Macri), que ocuparse de terminar las obras faltantes y/o simplemente cumplir hacer cumplir el tratado, mientras nos distraen con el “shake del apagao”.

Por eso admiten que en la EBY se aplique unilateralmente la NR del 92 para la tarifa (ilegal), pero justificada “leguléyicamente”, con alguna chicana o vacío legal, pero en contrapartida ignoran por completo, por ejemplo, la Ley 884, que aprueba el acuerdo por canje de instrumentos por la NR N° 3 (26.04.1989).

(sic) “… Ratificar que, según los estudios últimamente realizados, la inundación máxima del territorio paraguayo no será mayor que 815 Km2, determinados con la cota 83 m.s.n.m (¿?). como nivel de inundación en el tramo comprendido entre la casa de máquinas de Yacyretá y la sección Posadas-Encarnación …”.

Hay que aclarar, en defensa de las ciencias aplicadas, que medido y comprobado el territorio inundado (815 Km2), la cota es un resultado pitagórico conexo, ya que ambas no son una condición “sine qua non”. El portal de la EBY (https://www.eby.gov.py/datos-tecnicos/) nos cuenta la realidad ante la supina ignorancia de “nossas” autoridades designadas para tal efecto.

(sic) “… El embalse de Yacyretá abarcará a cota definitiva una superficie de 1.600 Km2 (13 veces la superficie de Asunción u ocho de la ciudad de Buenos Aires) y una longitud por el cauce de 342 Km …”. Según Pitágoras, el 80% de 1.600 Km2 = 1.280 Km2, mucho mayor que lo establecido explícitamente en la citada NR, pero nadie de los “gurús” históricos se dio por enterado pese a que esto no se cumplía, ni a cota intermedia, antes del 2011.

Según el BCP, el Paraguay recibió a la fecha y bajo todo concepto solo US$ 1.694.353.800.-, pero la ANDE pagó, según nos cuentan, unos US$ 715.330.161 a cuenta y debe otros US$ 561.312.765, monto que ya vimos que en el Acuerdo Cartes–Macri sería deducido de las acreencias paraguayas por territorio inundado (estimado, pero no medido). Ergo la deuda no será de Paraguay, tampoco auditada, tal como lo repiten algunos “gurús”, pero que al final todo sería nacionalizado (11), según acuerdos políticos “apu’a”.

Ahora, si medimos pitagóricamente la “$oberanía” como el porcentaje de EE retirada por la ANDE Vs. la producida por la EBY, podemos visualizar que recién en 1997 la ANDE retiró el 2% de la producción (como explicó AMR, la ANDE aceptó pagar 22,63 US$/MWh a cuenta) y que ese porcentaje se mantuvo ínfimo hasta llegar al 8% en el 2008, para luego mantenerse en un promedio superior al 10% hasta el 2016, ya a cota definitiva.

Posteriormente, ya con el AMR como director, el porcentaje de “$oberanía” cayó en el 2018 al 2,4% (Acuerdo Cartes – Macri), para luego recuperarse hasta el 7% en 2019 y sobrepasar el 11% en 2020, alcanzar el cenit del 17,3% en 2021, caer al 12,4% en 2022 y tratar de llegar al 9% este 2023, con el acelerador de la “$oberanía” a fondo, y quemando “a$eite”.

Si la “$oberanía” empezó ahora, setiembre de 2023 con el 9% de EE retirada de la EBY (Ene- Set), qué fue del 2021 con el 17,3% de retiro con el “mari$cal” , o de solo 2,4% del 2018, con él AMR, como protagonistas, cuando hubo solo enroque para igual jaque mate “pa$tor”.

En la web se lee (sic) “Respecto a la NR N° 2/2017, firmada en la ciudad de Asunción por el (ex)ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, embajador Eladio Loizaga, y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, embajador Jorge Faurié, el 28 de setiembre de 2017, cabe señalar que el documento que puso punto final al proceso de revisión del Anexo “C” del Tratado de Yacyretá, formaliza en su contenido los puntos del Acta de Entendimiento firmado por los jefes de Estado del Paraguay y de la Argentina, don Horacio Cartes y don Mauricio Macri, respectivamente, el 4 de mayo de 2017, en la usina hidroeléctrica de Yacyretá, estableciendo el ordenamiento económico – financiero de la EBY. Cabe mencionar que la Cámara de Diputados aprobó esas Notas Reversales en febrero 2018 y la de Senadores en Junio 2018 …”.

Para aquellos “gurús” binacionales, que sabían que el presupuesto de la EBY figura en el PGN de la Argentina, vía Cammesa, hace décadas y sin embargo pregonaban más obras para más deudas, mientras pateaban los problemas para adelante, les informo que (8) “La firma que administra el mercado de electricidad Cammesa obtuvo del Estado el año pasado -2022- algo más de 8.800 millones de dólares. Este año, las transferencias no llegarán a 5.300 millones y, según el Presupuesto 2024, para la temporada que viene habrá otro recorte de un 10% y la compañía solo recibirá alrededor de 4.700 millones – (53,4%)…”, ergo, la probabilidad de que el “a$eite” argentino lubrique de nuevo a la EBY es muy baja, por lo que se impondrá el statu quo del sálvese quien pueda y aumentará significativamente la tasa de nuevos patriotas binacionales, que ahora sugerirán llegar al arbitraje, si necesario fuere, pero sin mala fe.

Parecería que la nueva versión de la consigna patriótica, “by Chicago Voy’s”, pero con los “mi$mos”, sería recuperar la “$oberanía” para proseguir las “obras $ociales”, pero sin parar las “obra$” del Aña Cua, ni medir el territorio inundado “paraguasho”, para que sufran los “curepas” si estos no acuerdan un nuevo trato “apu’a”.

Entonces, por lo expuesto, muchos de los actuales “gurús”, (auto)considerados protagonistas de la historia de la EBY, quizás en el corto/medio plazo pasen a ser considerados como cómplices (legionarios). Ahora, el “sapiens paraguayensis” se preguntará por tres cosas básicas: Tarifa, Energía y Balance Económico, trataré de explicarlo con altura, como si fuese un “top académico” en Blanco, pero sin el salario de consejeiro binacional. Cualquier necio puede saber, lo importante es entender. Albert Einstein.

Tarifa: ¿Cuál es la tarifa en la EBY, que ningún “paraguasho” sabe su valor?, ¿es secreto?, aunque escuchábamos hace muy poco a un académico hablar de 44,5 US$/MWh como referencia, sin embargo, el AMR, en el último Foro Plaza Dende, habló de unos 51 US$/MWh, quizás con mayor conocimiento del intríngulis, al ser nuevamente convocado para integrar “el dream team del New desarrolli$mo”.

Para calcular la Tarifa de la EBY 2022 recurrí, como sapiens, a la Memoria ANDE 2022 y, conforme a lo establecido en su pág. 230, hice algunos cálculos pitagóricos adicionales, pero sin llegar a quemar junta, ni ser “investigador Pronii, becario de Conacyt”.

(sic) “… En consecuencia, la ANDE registra contablemente la EE comprada a Yacyretá a un precio provisorio de 22,63 US$/MWh, que de esta forma presenta una discrepancia en las tarifas consideradas por ambas entidades. Actualmente la EBY continúa aplicando la tarifa establecida en la NR ‘92. … La diferencia que surge de esta discrepancia tarifaria se contabiliza en Cuentas de Orden, siendo el saldo al 31.12.2022 de US$ 561.312.764,97, al tipo de cambio de 7.339 G$/US$ ...” .

Luego, la diferencia entre dicho monto 2022, Vs. el indicado de igual tenor en la memoria 2021 (pág. 216) arroja una diferencia pitagórica de US$ 56.942.256,7.- , la cual, al ser dividida por el 12,4% de la producción de la EBY 2022 retirada por la ANDE en MWh, resulta el valor pitagórico de la TARIFA BINACIONAL de la EBY 2022 de 51,13 US$/MWh registrada, o sea, un valor muy cercano al expresado por el AMR, pero ahora con dos dígitos de aproximación. Este valor, cuasi secreto, cuasi pitagórico, representa un 75% más que el costo medio IB 2022 resultante de 29,16 US$/MWh, según las memorias respectivas.

Por añadidura se pueden calcular esas tarifas 2021 y subsiguientes hasta llegar al 2016, cuando la tarifa de la EBY fue solo un 16% superior al mayor costo medio histórico IB, logrado por los mi$mos, a pesar del “Récord Guinness” y que desembocó en el tarifazo de marzo 2017 (Pliego 21), bautizado como rebalanceo tarifario, aunque aquella vez nada dijeron de la “$oberanía”.

Energía: Ahora evaluaremos hasta dónde llegó la recuperación de la “$oberanía” en la EBY este setiembre 2023, del 50% que nos corresponde por derecho, después de la arenga patriótica que terminó en una “reculada jefe”, tal como publican algunos medios (9). Recuerdo haber publicado el primer lunes de octubre el siguiente gráfico, con dudas porque fue estimado con el ojímetro, motivo por el cual tuve que aguardar una semana más para corroborar esos datos (10).

Según informes publicados por la Margen Izquierda (MI) de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), durante septiembre pasado la energía generada en la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) fue de 1.696.552 MWh. La República Argentina habría llevado de 1.447.485 MWh, y nuestro país solamente logró retirar 230.241 MWh. Según Pitágoras, esto resulta en un feró 13,6% = 230.241/1.696.552, tal cual indicó el ojímetro en su versión beta preliminar. Si a esto los “mi$mos” le llaman “$oberanía”, cómo podemos llamar a mayo 23, cuando la ANDE retiró un 19% más de la EBY que en este setiembre. No olvidemos que en este 2023, ya con la declaración de “$oberanía”, la ANDE no llega a retirar el 9% (ene- set) de la producción de la EBY23, muy lejos del 2021 cuando la ANDE retiró con los mismos “gurús” el 17,3% de lo producido por la EBY21. Quizás, por eso se vino la reculada (*) (9) antes de quemar junta, ya que no había “a$eite”.

Obs: día 32 representa el promedio del mes.

Balance energético y económico

Vimos que, según Pitágoras, cada MWh retirado por la ANDE en el 2022 de la EBY costó un 75% más que si lo hubiera retirado de IB, quizás por ello el Ing. Félix Sosa manifestó con conocimiento de causa que retirar más de la EBY representaría para la ANDE un costo adicional de US$ 1,6 millones semanales (12), pero que esto no representaría mayores costos para los usuarios, a sabiendas de la amplia espalda y espectro de la ANDE (Presupuesto 2024 superior a US$ 1.600 millones – 37,5% solo para compra de EE, que no alcanza ni para la “$oberanía”).

Por lo tanto, los 230.241 MWh retirados a valores EBY en setiembre totalizaron casi US$ 12 millones, pero solo se hubiera pagado a cuenta el 43,5% (22,63 US$/MWh), sumando a la actual deuda con la EBY otros 6,8 millones de US$ (suma y sigue); pero si esa EE hubiera sido retirada de IB hubiera costado aproximadamente 6,9 millones de US$, motivo por el cual la diferencia calculada (EBY Vs. IB) superaría los US$ 5 millones solo por setiembre. ¿Cómo terminará la saga este 2023, o hasta dónde llegará la “$oberanía” indivisa, sin que impacte en el usuario tal como ocurrió en marzo 2017, agrego, con los “mi$mos”.

Conclusión: Reafirmo, que la TARIFA es CONSECUENCIA y NO CAUSA, solo el que confunde exprofeso roles y conceptos negocia consecuencias (tarifa intermedia, “ga$tos $ociales” y dádivas) y no causa. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo y para colmo con los mi$mos. A. Einstein.

La Soberanía no se pide, se ejerce. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

(*) axelbenitezayala@gmail.com – Octubre 2023 – Casi cuatro décadas del hito personal.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (10). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

