Argentina en septiembre habría retirado mayor cantidad de energía desde Yacyretá que el mes anterior

De acuerdo a datos accedidos en las redes sociales de EBY Argentina, pese a que el Presidente de la República Santiago Peña pidió al titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Ing. Félix Sosa, retirar el 100 % de la energía que le corresponde de Yacyretá, Argentina llevó 1.447.485 MWh; lo que representa un 5 % más en comparación con agosto pasado.

Esto significa que la Central Yacyretá fue operada para generar más energía y compensar lo que retiró la Ande.

La publicación de la EBY (Margen Derecha), señala que en agosto la energía total suministrada por la CHY al Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SINP) y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), fue de 1.460.011,3 MWh. A la ANDE le correspondió 74.152,4 MWh, a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) 1.385.858,9 MWh. La generación total de EBY de septiembre fue 218.000 MWh más que la del mes pasado.

Más energía

Argentina llevó más energía de Yacyretá en septiembre que en agosto, pero sigue sin pagar. Este escenario permitió que el vecino país no sienta las consecuencias de la situación. Paraguay triplicó el retiro de energía desde Yacyretá, y llegó al 13,5 % de lo generado en el mes.

Por el retiro de mayor energía desde la Hidroeléctrica Yacyretá, la ANDE tendrá un sobrecosto de US$ 3.500.000 solo por el mes de septiembre. El monto por la cesión de energía de Paraguay a la Argentina del mes de septiembre estaría en el orden de US$ 7.000.000; que sumado a la deuda anterior; arrastraría una deuda por cesión de energía acumulada del gobierno argentino con el paraguayo hasta septiembre; de US$ 114 millones (sin considerar las promesas de pago anunciadas).

