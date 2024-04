Transición demográfica e incidencia en el crecimiento económico

En tal sentido, las proyecciones del organismo dan cuenta de que el crecimiento de América Latina se ubicaría en un promedio anual del 2%, es decir, una cifra inferior a su promedio histórico.

Las proyecciones de otras economías de mercados emergentes de Europa y Asia también se desacelerarían en los próximos años, pero aún así lograrían una expansión anual de 3% y 6%, respectivamente.

Pero, ¿cuáles son los factores que están reconfigurando el panorama social y económico en Latinoamérica? De acuerdo con el FMI, el escenario poco alentador está vinculado a problemas de larga data relacionados con el bajo nivel de inversión y el lento aumento de la productividad. A lo que se refuerza el cambio de las tendencias demográficas y el enfriamiento del crecimiento de la fuerza laboral.

Las proyecciones dan cuenta de una desaceleración en el crecimiento de la población que, conforme con el mismo informe del FMI, no representa una mala noticia en sí mismo: el aumento de la población no incrementa automáticamente el ingreso per cápita -el indicador más pertinente del bienestar-, ya que, aunque genera una expansión de la fuerza laboral y del producto agregado, también significa que el producto está repartido entre más personas.

Aun así, el crecimiento económico derivado de crecimiento demográfico puede ayudar de otras maneras; por ejemplo, aumentando los ingresos públicos para hacer frente a elevados niveles de deuda, remarca el documento.

Desde el Fondo Monetario Internacional destacaron que el dividendo demográfico está disminuyendo a medida que la población envejece y que el porcentaje de población activa llega a sus máximos. Ello significa que la proporción de la población capaz de generar ingresos dejará de crecer, lo cual representa un cambio importante. En la actualidad, esa proporción iba en aumento, añadiendo anualmente 0,5% a la fuerza laboral desde el año 2000. Por el contrario, de acuerdo con las recientes previsiones, el porcentaje de población activa registrará, en promedio, nulo crecimiento durante los próximos cinco años.

¿Qué muestran los datos del comportamiento en Paraguay? ¿Cuáles son las perspectivas? En la presente edición se abordan estos y otros puntos de interés.