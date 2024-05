¿Qué fue primero, el huevo o la tarifa?

En esa planilla se podía deducir que con la actual administración ANDE, la Energía Eléctrica (EE) NO FACTURADA (venta menos compra) sigue aumentando y por ende la rentabilidad negativa. Podíamos concluir que con la actual Administración de los mi$mos, la EE NO Facturada subió desde un 25,3% (2020) hasta superar el 31% (2023), pero imagino han de tener también otros indicadores positivos de gestión, by MECIP. Sin embargo, se presagia, pronostica, de un nuevo tarifazo a modo y semejanza del que aplicaron en marzo 2017, con los mi$mos, post Record Guinness IB 2016, para obtener la rentabilidad establecida por Ley 966/64.-

“Estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente” – Mario Abdo Benítez (MAB– padre).

El costo medio del 2023 fue de US$ 24,7/MWh

También de esa planilla ANDE se podía deducir que el costo medio 2023 que la ANDE pagó a Itaipú Binacional (IB) por los 19.515 GWh retirados, fue de 24,7 US$/MWh, totalizando unos US$ 481.754.823. cifras menores (15,3%) a los 29,16 US$/MWh (memoria IB 2022) pagados. joia, heí'i binacional indiviso.

Entonces, según la planilla ANDE citada precedentemente, el 2022 representó unos US$ 503.846.140, que por los 16.965 GWh retirados, arroja un costo medio de 29,7 US$/MWh, pero ya con una diferencia de 0,5 US$/MWh, sobre los costos medios 2022, indicados en la memoria IB2022 (oficial de 29,16 US$/MWh), que totalizarían unos US$ 9.146.740 de diferencia por exceso. Monto que nos parece excesivo solo por estimar otra tasa de cambio, pero las news autoridades tendrán su debida explicación pitagórica.

Todo esto es con respecto al resultado del Ejercicio 2022.

Pero, ahora la pregunta sería ¿qué sucedió en el 2023?, ya que del mismo cuero sale la correa (la TARIFA) y por ende la ANDE sobrevive no por el negó$io monopólico de su único producto, sino en realidad por las dádivas que recibe de IB, hechos que condicionan la negocia$ion binacional. En el propio portal brasilero (mayor transparencia), pudimos encontrar algunas respuestas, conforme el “Anexo I à Resolução da Diretoria Executiva RDE-050/2023, de 17.04.2023″, que presentamos en esta publicación.

ITAIPÚ 2023

Los números presentados coinciden con muchas publicaciones previas brasileras, que insinuaban que los costos de Operación y Mantenimiento habían subido de unos US$ 805 millones (2020/21- “Tarifa Halta” de 22,6 US$/KW mes) a U$S +1.512 millones en el 2023, con la “Tarifa Hintermedia” de 16,71 US$/KW mes. Eguatamina e calculá, heí'i Chicago “Voy’s” en el quincho.

Ergo, a menor tarifa binacional, resultan mayores gastos “$ociales”, violando explícitamente el Anexo C. También se puede deducir de la planilla citada que solo en Gastos de Personal, el lado paraguaio de la IB MD (Margen Derecha) gasta unos U$$ 67.653.000. adicionales respecto a IB Margen Izquierda, quizás emulando a sus pares binacionales de la EBY, donde muchos de nossos correlí estén “melhor al borde del Aña Cua y puedan también dar un paso al frente”.

Pero hoy no distraeré la atención del lector con otras cifras y citas remanidas que podremos analizar en conjunto y detalle con la próxima publicación de la MEMORIA 2023 (ANDE e Itaipú). Solo dejaré picando las cifras citadas 2023 de royalties por US$ 585.071.000 (50-50) y Cesión por US$ 333.286.100 (100%), lo que implicaría que el lado paraguaio, MD, debió recibir unos US$ 625.821.600.- en tiempo y forma.

La diferencia

Pero sorpresa, según el BCP – Cuadro N° 52 (https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365), la cifra efectivamente transferida 2023 fue de US$ 484.868.152,98.-, lo que arroja una diferencia pitagórica nada despreciable de US$ 140.953.447.-

Estas diferencias encontradas preliminarmente seguramente tendrán su debida explicación en la era digital on line, que ya he tratado de explicar a lectores sapiens en el pasado, con un libro de mi autoría titulado “Cuentas Claras conservan la Ami$tad”: camino a IB 2023, Editorial el Lector (publicado en el 2021), en el que ya visualizaba este tipo de diferencias pitagóricas, que pasaban desapercibidas para todas nossas autoridades, pero que motivó una “pseudo explicación te$nica” por parte de IB (Lic. Fabiano Domínguez, del semillero benignus BCP) en Febrero 2021, ante una publicación periodística que se hacía eco de las cifras citadas en el libro de mi autoría, que reproduzco (Sic) como un refresh, ya que es muy alusivo al caso citado.

Respecto a la publicación aparecida en la página 11 del diario ABC Color, de fecha 30 de enero del corriente año (2021), titulada: “En los registros de Itaipú y el BCP en 2020 hay una diferencia de US$ 42 M” y en título secundario de su portada “Se extraviaron US$ 42 millones de ITAIPÚ”, la ITAIPÚ Binacional informa cuanto sigue:

1) Ningún monto de las remesas de la ITAIPÚ Binacional se ha extraviado. Los datos suministrados por la Dirección Financiera de la ITAIPÚ Binacional y publicados en la página web de la Entidad son correctos y efectivamente corresponden a las transferencias efectuadas al Tesoro paraguayo en el marco de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado.

2) En concepto de royalties fueron depositados US$ 203.909.000 y en concepto de compensación por cesión de energía un total de US$ 240.876.000, lo que da un total de US$ 444.785.000. Estos montos perfectamente pueden ser cotejados en los registros de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.

3) La diferencia a la que hace alusión el artículo periodístico se debe a que la cifra del cuadro 53 del Anexo Estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP) referente al ingreso de divisas de entidades binacionales, claramente contiene una observación en la que se aclara que son “cifras preliminares”.

4) Lamentablemente no se ha recurrido a las fuentes oficiales antes de la publicación de la información, por lo que se realiza esta aclaración a la ciudadanía ratificando que no se ha extraviado ningún recurso y mucho menos existe un desvío de fondos, como pretende insinuar la nota periodística.

La ITAIPÚ Binacional cumple en tiempo y forma con las transferencias a favor del Estado paraguayo, tanto en concepto de royalties como por compensación por cesión de energía, así como también con los pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y cada mes informa y seguirá informando los detalles de estos depósitos.

Posdata sobre una diferencia nunca aclarada

PD. Según la planilla citada oficial y precedentemente del BCP (Cuadro 52), hoy mayo 2024, se puede observar que la cifra total correspondiente al 2021 (total) es de US$ 404.213.154,37 por los mismos conceptos, lo que arroja una diferencia pitagórica de US$ 40.571.850, casi similar a lo publicado por la prensa.

Las cifras nunca fueron aclaradas hasta la fecha y, considerando que en la página del BCP no está más la observación “(*) cifras preliminares”, transcurridos tres largos años, ergo la diferencia pitagórica señalada en el 2021 se mantiene contra viento y tratado y/o nadie controla nada relacionado con las entidades binacionales.

Recordemos que IB con la tarifa “hintermedia” de 16,71 US$/KWmes, tiene un presupuesto de US$ 2,43 billones, que divididos por los 83.879 GWh producidos en el 2023 arrojan un valor medio ITAIPÚ de entre 29 a 30 US$/MWh, atendiendo que el cuadro de resultado muestra que se usó el Saldo de las Cuentas de Explotación (+ 2022), por unos US$ 51.810.910.

Evidentemente que este escenario favorece el statu quo brasilero, a pesar de los gastos $ociales superelevados lograron un costo medio de 205 R$/MWh (41 US$/MWh (7% menor 2022), ¿qué pasará este 2024 con la Niña?

Por ahora, No haré juicio de valor al respecto, ya que están designadas “ju$tas” y nuevas autoridades especialistas (“Chicago Voy’s”) en Administración y Finanzas, no así en Anticorrupción, a pesar de la abundancia de los leguleyos.

Por ahora me fijaré solo en el costo medio ANDE 2023 resultante, ya que del bajo costo de la tarifa y de las dádivas binacionales depende, aparentemente, la supervivencia de la ANDE, y si por lo menos no hay “desarrolli$mo” con valor agregado, tal como fue prometido, que el “a$eite” del “renti$mo” vaya efectivamente a la tan trillada inversión en el desarrollo de la infraestructura pública eléctrica, tras cinco décadas de que los “mi$mos” lo hicieron con locomotora a pedal y freno de mano aplicado.

ANDE 2023

La planilla del cuadro de resultados IB 2023 (de)muestra que la cifra facturada a la ANDE (desconocemos qué % fue pagado a la fecha) fue de US$ 431.920.100.- cifra muy diferente a los US$ 481.754.823,- citados by ANDE y conforme a su propio cuadro de resultados ANDE 2023.

Estas cifras, divididas por los 19.515 GWh retirados por la ANDE 2023, arrojan como resultado pitagórico un costo medio de 22,13 US$/MWh, by IB, cifra muy inferior a los 24,7US$/MWh, by ANDE. La diferencia de 2,6 US$/MWh x 19.515 GWh = U$S 49.887.873,12,- cifras muy superiores a la misma diferencia observada para el 2022 (US$ 9.146.740) ya citada, totalizando casi US$ 60 millones en solo dos años pero, evidentemente, puede ser mucho mayor si se analizara por ejemplo desde el 2020 hasta la fecha, tal como fue señalado precedentemente. Que se sepa, el costo medio de IB resultante para la ANDE no está sujeto a impuesto y/o gravamen alguno, que provoque cifras unitarias diferentes sobre un único producto entre ANDE e ITAIPÚ, ni hablemos de la EBY (de Guatemala a Paraguay).

Me preguntaba por qué estas diferencias pitagóricas entre los actores nacionales (ANDE, ITAIPÚ, BCP), ya que sabemos que ANDE forma parte del Consejo de Administración de IB y recibe también un pago, conforme viento y tratado, por revisar las cuentas (balance) denominado Resarcimiento de Cargas de Administración, en el que recibe con su contraparte brasilera (50-50) la suma de 50 US$ por cada GWh generado y medido en la CH IB, afectado por los debidos factores de corrección.

Como dato adicional podríamos decir que, en el 2020, ese pago equivalía a unos 0,442 US$/MWh, aproximadamente el 1% del costo del servicio de electricidad de ese año. Evidentemente, estas cifras pitagóricas se les escapan a los órganos nacionales de control, quizás porque miran muchos detalles del árbol y su leñador políticamente designado, y desatienden el bosque binacional indiviso. Quizás por eso nunca fue auditado.

Qué pasará este 2024 que, según el presupuesto ANDE presentado y aprobado en el que esperan que la demanda crezca un 12,1% ± 0.1%, pre power crunch (apagao), pero quieren que la compra de EE se reduzca mínimo un 24,5%, esto implica TARIFA BAJA o algún feró trato apua y así en papeles lograr revertir la rentabilidad con los “mi$mos”. Las cifras mencionadas también demuestran que hoy la ANDE paga más por compra de EE de las binacionales, que la renta que recibe el país de ellas, implica que el modelo “renti$ta” con “a$eite” agregado, aplicado a rajatabla en las últimas décadas, se agotó y feneció, pero insisten una y otra vez con lo mismo, y con los “mi$mos”, buscando los “mi$mos” resultados, hechos que condicionan sobremanera la negociación. Los historiadores “académicos en blanco” de la UNA, evidentemente no tuvieron, ni tendrán opinión al respecto, ya que ellos no dudan de las cifras oficiales, solo buscan determinar fecha, hora y minuto del power crunch con el $tatu quo y “acoshambrar” los escenarios multicriterios respectivos.

El lector Sapiens saca sus propias conclusiones, aunque quizás mi raciocinio sea sesgado, por ello aceptaré la crítica pública de similar manera y circunstancia, como siempre la hice.

Conclusión

Si queremos (me incluyo) un new Paraguay y new ANDE post hito 2023, evidentemente todo documento binacional (EBY incluido) debe salir a la luz de la opinión pública (el acceso a información pública es también un derecho humano), a pesar de que en nosso Paraguay algunos leen y muchos de los que lo hacen, (incluso “hacadémicos en blanco”) no llegan a entender, tampoco se esfuerzan por hacerlo, prefieren continuar con las maravilhas by tradición oral binacional, contados por $hamanes, con$ultores y gurús binacionales, quizás por ello creen que todo se arregla con +trato apuá o con +leyes (o proyectos de ley), ya que hay votos en el Parlamento (Ej: Ley 6977/23).

Cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. - Cayo Cornelio Tácito.

A pesar de que nuestras autoridades representan muy bien la sociedad que tenemos, podemos concluir que solo de la verdad se pueden construir escenarios reales y tener una planificación seria, y tal como dijo SUN TZU 500 a.C., “el peor error es no tener estrategia”. Entonces, la primera pregunta para nossos negociadores en ITAIPÚ sería: ¿Cuál es la Estrategia? luego me cuentan laS tácticas que aplicarán, incluido el plan V de la Criptominería.

Quedó ampliamente demostrado que tarifa es consecuencia y no causa. Parecería que no conocen otro escenario ganar-ganar que el Jaque Mate Pa$tor. Esto no es dsarrolli$mo, ni aquí, ni en Chicago.

“Cualquier necio puede saber, lo importante es entender – El dinero podrá comprar libros, incluso becas en USA, para ver Chicago, pero jamás la Sabiduría” – Lo que natura no da, Salamanca no presta, ni con IA. La Soberanía NO se Pide, SE Ejerce.

No le tengo miedo a los de Afuera que nos quieren comprar, sino a los de Adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.