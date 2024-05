El tema de la semana

Los datos del MEF indican igualmente que en el primer cuatrimestre del año los ingresos alcanzaron más de G. 1 billón (US$ 137,2 millones), pero los gastos efectuados superaron G. 1,7 billones (US$ 235,8 millones). La diferencia negativa entre ingresos y gastos representa G. 726.131 millones (US$ 98,6 millones), que equivale a 42%. La Caja Fiscal percibe en concepto de ingresos el aporte del 16% de los funcionarios activos, también por multas, saldo no devengado, aporte Ley N° 6085, 20% primer sueldo, diferencia salarial, 4% de licencia. En tanto, tiene invertido en el sistema financiero local en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y certificado de depósito de ahorro (CDA) un total de G. 3 billones (US$ 407 millones), por lo que recibirá este año en concepto de interés G. 218.035 millones (US$ 29,6 millones). El déficit se financia en gran parte con recursos del Tesoro, que proviene de la recaudación de impuestos, tales como IVA, renta, selectivo al consumo y otros. La entidad previsional del sector público está conformada por seis sectores y solo uno registra superávit, los demás acumulan déficit desde hace tiempo.