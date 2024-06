Informalidad y la imperiosa necesidad de reforma del sistema previsional

Antes de ahondar en los datos sobre el mercado laboral informal y el escenario generado en materia de seguridad social, es importante mencionar que de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas a la realidad y circunstancias del Paraguay, la definición de ocupación informal considerada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye a:

1. Empleados y obreros públicos: que no aportan al sistema de jubilación o pensión.

2. Empleados u obreros privados: que no aportan al sistema de jubilación o pensión, independiente de la situación de la empresa donde trabaja.

3. Patrones o empleadores: cuya empresa no está inscripta en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

4. Trabajadores por cuenta propia: cuya empresa no está inscripta en el RUC de la DNIT.

5. Trabajadores familiares no remunerados: independientemente de que la empresa donde trabaja tenga o no RUC.

6. Trabajadores domésticos: que no aportan al sistema de jubilación.

Conforme con las explicaciones del INE, para la estimación de la ocupación informal se tienen en cuenta las características de la ocupación principal, en el caso de los ocupados que tengan más de una ocupación y solo a los residentes ocupados en unidades económicas residentes. No se incluyen en dicha estimación las actividades agropecuarias, conforme a las recomendaciones de la OIT que señala lo siguiente: “La recopilación de datos de la actividad agropecuaria constituye un desafío operativo y conceptual, ya que aquello que funciona bien o que se comprende y comunica bien por medio de preguntas en una encuesta aplicada en zonas urbanas, no necesariamente funciona en las zonas rurales que no pueden describirse fácilmente mediante definiciones y categorías estándares”.

Características del mercado laboral en Paraguay

Al considerar los datos del INE de los años 2022 y 2023 se observa un aumento de la población empleada y de los ocupados informales, tal como se exponen en los gráficos. Así, la informalidad en 2022 alcanzó a 1.446.750 personas y en el periodo siguiente a 1.472.704, siendo las mujeres, tanto del área urbana como de al rural, con la mayor tasa de informalidad.

En cuanto a la franja etaria, los datos oficiales de 2023 muestran que las personas entre 20 y 24 años son las que lideran el grupo de personas ocupadas en condición de informalidad (207.130), seguido de trabajadores de 25 a 29 años (201.583) y de 30 a 34 años (189.884).

Los datos también muestran un decrecimiento en los demás grupos de edades, que incluyen a los adultos mayores donde se observa un importante número de personas ocupadas informales.

Al observar la población ocupada informal por años de estudios, la mayor concentración de trabajadores en la mencionada condición se encuentra en el segmento cuya instrucción va de 7 a 12 años, seguido del grupo con 1 a 6 años, así como de 13 a 18 años de estudios.

En cuanto a la categoría ocupacional, los datos de 2023 revelan que de los 1.472.704 ocupados informales, el empleo/obrero privado con 627.272 personas es donde se ubica la mayor cantidad de trabajadores en situación irregular, a este grupo le sigue el conformado por el trabajador por cuenta propia (483.460) y el trabajador/a doméstico/a (196.046).

En menor cantidad, pero igualmente importante, se encuentra la categoría ocupacional del trabajador familiar no remunerado (69.565) y del empleado/obrero público (56.557).

Informalidad por tamaño de empresas

De acuerdo con los datos del INE, la mayor cantidad de ocupados informales se concentra en las micro y pequeñas empresas (alrededor del 60%), aunque las medianas y una parte de las grandes también cuentan con empleados en situación irregular.

Si bien en la Ley de Mipymes se abre la posibilidad de que las microempresas puedan ingresar al sistema previsional con un aporte sobre el 80% del salario mínimo durante los primeros tres años, para las empresas cuyos ingresos son inferiores a G. 10 millones, el salario más las cargas sociales terminan siendo inviables a nivel financiero.

En palabras de Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fedemipymes), Paraguay cuenta con unas 360.000 micro y pequeñas empresas consideradas formales desde la perspectiva tributaria, de las cuales alrededor del 88% son micro y de este segmento el 75% son empresas cuya facturación es incluso por debajo de los G. 25 millones al mes.

Enorme informalidad

“Existe un escenario enorme de informalidad dentro de la formalidad. Son empresas formales con RUC y son informales porque no están en IPS, debido a que no tienen condiciones para cotizar. Cuando el Estado legisla, lo hace partiendo de la premisa falsa de que todas las empresas son grandes, entonces se tiene la misma legislación para una empresa que factura 1.500 dólares y para una que factura 1 millón de dólares por mes. Nos dicen que la ley es igual para todas; sin embargo, no hay condiciones para que esa empresa ponga dentro del sistema de seguridad social a su gente. Al nivel de facturación se le suma que no son competitivas porque normalmente arrancan con una idea de negocio, la empujan, no tienen acceso al crédito, ni están bancarizadas y la mayoría muere al segundo año. Es la realidad de nuestro país, pero generalmente a nuestras autoridades les cuesta mucho legislar sobre la realidad. Hoy se mide como si todas tuvieran el mismo tamaño”, enfatizó Tavella.

En la actualidad se encuentra en proceso de presentación al Congreso Nacional la propuesta de modificación de la ley de Mipymes, que plantea ciertos ajustes a las condiciones del sector económico, lo que permitiría mejorar no solo la competitividad sino la formalidad en el amplio sentido de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Bajo la premisa de que “todos los paraguayos trabajadores deben estar dentro de un sistema de seguridad social”, se analizará en la próxima edición una serie de reformas que podría generar el escenario para que un alto porcentaje de las personas ocupadas, actualmente en condición de precariedad laboral, ingrese al mercado laboral formal con todos los beneficios que ello conlleve y sus implicancias positivas para la economía del país.