El seguro de riesgos y la medicina prepaga

El seguro de riesgos en salud es una póliza que brinda cobertura en caso de eventos imprevistos, catastróficos, enfermedades complejas y accidentes o cirugías de alta complejidad. Su funcionamiento se basa en la contratación de un plan con una aseguradora, donde el asegurado paga una prima periódica y está respaldado por una reaseguradora, con lo cual le permite amparar altos capitales en riesgo. La cobertura se activa cuando ocurre el evento amparado por la póliza y actúa como reembolso de gastos o el pago de manera directa a los prestadores de salud, deducido el deducible establecido en la póliza.

La medicina prepaga es un sistema de atención médica privada en el que los afiliados pagan una cuota mensual para acceder a una red de prestadores de salud. A diferencia del seguro de riesgos, la medicina prepaga funciona como un servicio de suscripción que permite recibir atención médica de manera continua, sin necesidad de que ocurra un evento inesperado y generalmente son coberturas limitadas y capitales menores al seguro de riesgos, por lo cual no requiere el acompañamiento y respaldo de la figura del reaseguro. En su prestación contempla el acceso a consultas médicas, chequeos preventivos, estudios de diagnóstico y tratamientos, cobertura de urgencias, hospitalización y cirugías, red de médicos, clínicas y hospitales afiliados, todo de acuerdo al plan contratado.

La medicina prepaga se diferencia también del seguro de riesgos en cuanto a que las prepagas no cubren eventos catastróficos y de alta complejidad. No manejan el criterio de siniestros en el sentido tradicional del seguro, ya que los servicios médicos son utilizados regularmente y no como un evento aleatorio. Establecen sus costos y tarifas en función de cálculos actuariales sobre la frecuencia de uso de los servicios y están regulados y controlados por la Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública, en tanto las aseguradoras están reguladas y controladas por la Superintendencia de Seguros, del Banco Central del Paraguay.

En resumen, la elección entre un seguro de riesgos y la medicina prepaga depende de las necesidades individuales de cada persona o empresa. Si el objetivo es contar con un respaldo económico ante imprevistos médicos de alta complejidad, el seguro de riesgos es una opción adecuada. En cambio, si se busca acceso constante, regular y frecuente a la atención médica de calidad, la medicina prepaga ofrece comodidad y servicios. Lo ideal resulta la combinación de ambos productos, actuando el seguro de riesgos por encima de la medicina prepaga, cubriendo de esta manera la frecuencia de uso necesario de las prestaciones médicas con la cobertura catastrófica o de alta complejidad con el seguro de riegos.

(*) Abogado.