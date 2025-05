Estrategia nacional para la economía de hidrógeno verde en Paraguay

Paraguay cuenta con unas condiciones óptimas para la producción de hidrógeno verde, gracias a sus abundantes recursos renovables e hídricos los costos de producción de hidrógeno verde pueden ser altamente competitivos en relación con otros países de la región.

Para el año 2025, se estima que el costo nivelado del hidrógeno verde (LCOH) en Paraguay estará entre US$ 1.9 y 4.8 por kg H2. Para el 2030, se espera que este rango se reduzca a entre US$ 1.5 y 3.1 por kgH2, y para el 2050, los costos podrían oscilar entre US$ 1.2 y 2.2 por kgH2.

No obstante, la principal ventaja competitiva de Paraguay radica en la disponibilidad inmediata de generación eléctrica renovable ya desarrollada. Paraguay dispone de una generación eléctrica completamente renovable, proveniente principalmente de sus grandes centrales hidroeléctricas (Itaipú, Yacyretá y Acaray). Este acceso inmediato a electricidad renovable, a un costo altamente competitivo, le permite fijar metas y objetivos realistas y alcanzables en un plazo próximo, y posiciona a Paraguay en una situación ventajosa para el desarrollo de la economía del hidrógeno verde.

No obstante, el desarrollo del hidrógeno verde presenta también grandes desafíos a los que Paraguay debe dar respuesta.

Una de las claves de esta estrategia ha sido definir el posicionamiento estratégico de Paraguay en los mercados internacionales. Dado que el país enfrenta limitaciones significativas para exportar hidrógeno verde o sus derivados, debido a la falta de acceso directo al mar, y la ausencia de infraestructuras apropiadas y tecnología competitiva, la estrategia de hidrógeno verde en Paraguay ha centrado sus esfuerzos en identificar usos finales del hidrógeno con mayor madurez tecnológica y una demanda creciente en los mercados internacionales.

Para ello, la estrategia de hidrógeno verde en Paraguay contempla la creación de hubs industriales que utilicen el hidrógeno verde y sus derivados como materia prima para la producción de nuevos productos verdes, como los fertilizantes verdes, en zonas próximas a la producción de hidrógeno verde. Este enfoque facilita su exportación, superando así los retos logísticos actuales asociados con el transporte o almacenamiento del hidrógeno o sus derivados. Este enfoque no solo permitirá aprovechar de manera eficiente el hidrógeno verde nacional producido, sino que también abre nuevas posibilidades para la diversificación industrial del país. Además, este desarrollo industrial y de mercados basado en hidrógeno verde permite establecer las bases para futuras aplicaciones alternativas del hidrógeno verde, como el transporte o una futura transformación de la industria nacional.

De esta forma, el desarrollo de este ecosistema permitirá acelerar el desarrollo y fortalecer la resiliencia de Paraguay, en un contexto internacional cada vez más incierto.

Permitirá alcanzar una matriz energética más diversa, resiliente y competitiva, con una mayor integración de generación eléctrica renovable y una reducción de la dependencia exterior de combustibles fósiles importados. Además, acelerará el proceso de industrialización del país, con la incorporación en Paraguay de industria estratégica en la economía internacional, como es la producción de fertilizantes, con gran potencial para impulsar el crecimiento económico de Paraguay, la creación de nuevos empleos y el desarrollo de nuevas capacidades locales, además de reducir, a su vez, la alta dependencia exterior de determinados productos químicos.

Aunque muchas de las principales economías del mundo ya anunciaron sus estrategias en torno al hidrógeno, algunas de ellas con avances significativos, la evolución de este mercado a nivel global sigue siendo incierta. Faltan todavía señales claras que permitan establecer criterios de actuación claros a los agentes que están llamados a desarrollar estos mercados. En este contexto, la estrategia de Paraguay adopta un enfoque gradual, diseñado para crear un entorno favorable para la inversión, pero de forma ordenada y adaptativa, que promueva, a su vez, el crecimiento económico y la competitividad de Paraguay, al tiempo que reduce las necesidades iniciales de inversión. En este sentido, atendiendo a la madurez tecnológica y la demanda internacional creciente se priorizan los siguientes usos: (Ver Ilustración 3).

Para el gobierno de Paraguay, es esencial que los beneficios derivados del desarrollo del ecosistema del hidrógeno verde se trasladen a la economía y sociedad paraguaya, con nuevos empleos, capacidades, infraestructuras, crecimiento económico y mayor autonomía estratégica para Paraguay, salvaguardando los recursos del país, el acceso eléctrico, la disponibilidad de agua, la seguridad o cualquier otro aspecto que pueda verse alterado por este desarrollo. Para garantizar este enfoque, la estrategia de hidrógeno verde en Paraguay desarrolla un amplio catálogo de medidas que permitirán estructurar un Marco regulatorio robusto que aporta las garantías necesarias para un desarrollo ordenado, equilibrado y gradual.

La estrategia de hidrógeno verde en Paraguay prevé seis pilares fundamentales, estructurados en 19 líneas de acción y 55 medidas específicas. Los pilares en los que se agrupan las medidas y las líneas de acción abarcan ámbitos clave como la producción de hidrógeno verde, la generación renovable eléctrica, el acceso a la red eléctrica, el uso del agua para la producción de hidrógeno verde, la infraestructura, la logística, la seguridad, los usos finales y las aplicaciones del hidrógeno verde, y un conjunto de elementos transversales en torno a la regulación, estandarización y armonización, capacidades, difusión, sensibilización y gobernanza.

La estrategia de hidrógeno verde en Paraguay prevé el desarrollo de estas medidas de forma progresiva, diferenciando entre medidas de aplicación de forma inmediata, a otras de aplicación en el corto, medio o largo plazo. En este sentido, medidas esenciales como la definición de la producción de hidrógeno como actividad industrial, la creación de un marco regulatorio específico que establezca requisitos documentales, garantías, y derechos de conexión al sistema eléctrico, la definición de tarifas eléctricas industriales o por uso del agua específicas para la producción de hidrógeno se proponen para un desarrollo inmediato.

La implementación de estas medidas de forma efectiva solo será posible si se cuentan con recursos, capacidades y mecanismos específicos. Para ello se prevé la dotación de las capacidades necesarias al Viceministerio de Minas y Energía y otras instituciones paraguayas clave, la implementación de un plan de gobernanza interinstitucional que garantice una adecuada coordinación, un plan de monitoreo que permita medir los avances y la revisión de las medidas y acciones en caso de que sea necesario, además de un plan de socialización que permita trasladar de forma efectiva los objetivos y avances de la Estrategia al conjunto de la economía y sociedad paraguaya.

Como resultado de la implementación de estas medidas, la estrategia prevé unas metas específicas para el año 2030, que reflejan el compromiso del Paraguay con el desarrollo del hidrógeno verde, así como su integración en la economía nacional, además de ofrecer una visión a 2050.

Esta estrategia de hidrógeno verde en Paraguay es el resultado de una colaboración conjunta entre las principales instituciones públicas, agentes privados y la academia de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas contribuciones han sido clave para su desarrollo. Las medidas propuestas han sido ampliamente consensuadas y respaldadas por un análisis exhaustivo, que garantiza su solidez técnica, viabilidad práctica y alineación con los objetivos estratégicos establecidos.

