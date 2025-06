ANDE 2025, no te calles ante la falta de IA

A principios del presente mes escribía (1) sobre el new acuerdo EBY2025, en aras de la “previ$ibilidad” (argentina), también escuchaba en los noticieros calificativos como “...espectacular” o, “realmente es una gran conqui$ta...”, aunque ya sabemos que oouu hína los US$ 1.950 millones de ga$tos $ociales (2024-26)”, que en Itaipú (IB) fue postergado ad referéndum (2), post Balance 2024.

El artículo citado culminaba con la siguiente afirmación: “La ciudadanía sapiens sacará sus propias conclusiones y evaluará, sin fanatismos ni sesgos, si la ANDE es un avión/dron, una locomotora a pedal o un ancla a la industrialización del país, tras el cincuentenario de la firma de los tratados en las bina$ionales...”.

Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; pero jamás de haber callado. Xenócrates (350 aC).

En honor a los lectores sapiens, aquí no hablaré de presupuestos (3), ni de las maravillas del “Qatar del Mercosur”, tal como fue expuesto en otros foros (UIP, CPI, CAP, Cerneco, ere eréa), a pesar de los cuasi nulos resultados de la gestión de los mi$mos (pérdidas, rentabilidad, morosidad, factor de carga, entre otros), sino que ayudado por la IA expondré directamente los resultados 2024 (datos duros), y que cada lector saque sus propios resultados.

Si estoy equivocado, no dudo que la juri$prudencia local, los Chicago Voy’s, así como los expertos/académicos/investigadores, me lo harán notar públicamente, o tal como viene sucediendo, consideraré que el silencio otorga, ya que la ciencia es una carrera de postas, en la que algunos procuramos un Paraguay sapiens, basado en el análisis cualitativo/cuantitativo de la realidad y no en $imples repeticiones por boca de ganso que alteren el bioritmo/vyrorei.

Particularmente me llamó la atención los $uper titulares de los mi$mos y me pregunté si será cierto o hay que decirles como les dijo el Papa Francisco en el 2015: “qué mentirosos que son...” (4)”.

“Paraguay está en un punto de inflexión energético. En el 2024 el consumo de energía en Paraguay creció 18 %, superando récords históricos del sistema. Ante este escenario, la ANDE advierte que, sin inversiones, ni diversificación será difícil sostener el impulso económico actual y el incumplimiento podría frenar la expansión industrial” (¿?), leíamos recientemente.

“No existe un lugar en el mundo donde se haya registrado 18% de aumento de consumo de energía eléctrica en un año”, añadía el presidente de la ANDE, y eso que no mencionó la autolimitación garantizada por escrito, de lo contrario el porcentaje sería galáctico.

Reitero, luego de más de cinco décadas de los mi$mos en las bina$ionales/ANDE, donde retiraron (ad referéndum) solo el 10% de la producción de IB y poco más 8% de la EBY, hoy nos dicen que no estamos listos para ejercer nuestra soberanía (50%).

Nos dicen que falta más inver$ión, pero nuestra deuda externa se disparó desde el 13% del PIB (2013) al actual 41,3%, a lo largo de la última década perdida (Chicago Voy’s), sin una contraprestación tangible. Pero, según la IA es altamente probable que con los mi$mos muy pronto todo vuelva a la normalidad vegetativa ($tatu quo), porque aparentemente no hubo efecto mariposa, salvo “no” Le$te.

Puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Abraham Lincoln

¿Creció realmente el consumo de EE un 18,4% y la recaudación un 22%? Trataré de no hacer juicio de valor al respecto, pero induciré a los lectores sapiens que evalúen los resultados obtenidos por los mi$mos y “la verdad será revelada, aunque Ud. no lo crea”. Espero algún feed back de los ciudadanos que puedan revertir/ampliar pitagóricamente la hipótesis expuesta mediante publicaciones, no opiniones, ya que muchos manejan información directamente de las fuentes (en tiempo y forma), sin necesidad de recurrir a la IA, tal como es mi caso, un simple ciudadano paraguayo outsider, pero no por ello autolimitado.

a) Hipótesis: BALANCE EE PAÍS, ANDE 24 Vs. 23 (error ± 1%)

Observación planilla a) para legos

1) El mayor consumo nacional fue absorbido íntegramente por un mayor retiro de las bina$ionales a mayores costos medios (20%), razón por la cual el presupuesto de compra de EE en US$ aumentó significativamente en los últimos años (ANDE US$ 827 millones/2025).

Hace ya un tiempo, la ANDE paga más dólares en las bina$ionales por compra de EE, que los beneficios que el país recibe por cesión de EE (US$ by BCP) en contrapartida. Ergo: opáma el renti$mo eléctrico de las bina$ionales, pero descubrieron los ga$tos $ociales.

2) Sin embargo, el aporte de nuestra cesión en % sobre el SIN de los países vecinos aún es significativo/estratégico (económico-financiero) Vs. el mísero pago que recibimos a cambio (cesión by BCP), no siempre en tiempo y forma (relación 10:1, considerando los costos marginales y/o industriales (fuente SEG UY). Ergo: no hay estrategia país.

3) Los indicadores de ge$tión de la ANDE se mantuvieron deficitarios, inclusive las pérdidas totales oficiales subieron 10% (MWh interanual). La EE facturada subió más que el consumo (3,6%), pero sin la mejora continua de otros indicadores/ratios de ge$tion conexos. Ergo: comercial ($) le ganó a técnica (MWh).

4) El consumo aumentó significativamente (MWh) en Central y ju$to “no” LE$TE, donde tienen los mayores % de pérdidas. Ergo: comercial ($) le ganó a planificación (MVA).

5) La potencia instalada en MT 2024 ronda los 7.200 MVA a nivel país Vs. el último pico registrado de la demanda en marzo/25 fue de 5.122 MW, insuficiente si consideramos que la ANDE mantiene hace décadas un factor de carga inferior a 0,6 = 60%, hecho que obliga a maximizar la inversión en infraestructura (aunque ociosa e improductiva), aunque hoy el SIN ANDE-invierno, podemos decir, se encuentra técnicamente estable (aún con el TECCANDE en on), ya que en este periodo el consumo nacional (estacional/residencial) se reduce significativamente, más del 40% frente al verano. Sin embargo, las IEI locales podrían aprovecharlo tal como hoy sucede en Clyfsa–Guairá (menor consumo residencial/comercial, no implica necesariamente menor facturación). Ergo: Clyfsa no se autolimitó.

6) La IA consultada, por ejemplo, no encontró acciones significativas de load shifting por parte de la ANDE para mejorar su factor de carga menor a 0,6 = 60%, para reducir costos medios, tal como si lo hizo Clyfsa, que obtiene un factor de carga mayor a 0,9, con menores costos medios y por ende mayor rentabilidad, a pesar de la aplicación ad hoc, vía jurídica erga omnes”, del Pliego 20 (tarifas menores), que la ANDE aplicando el actual Pliego 21 (tarifazo de marzo 2017). Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje”, Bill Gates

b) Hipótesis: RESULTADOS COMERCIALIZACIÓN ANDE 24 Vs. 23. (error ± 1%)

Observaciones, planilla b)

1) El mayor consumo facturado 2024 fue el residencial + otros (comercial y general), con el 99% de clientes y alrededor del 76% de la EE facturada (MWh), pero responsable de aproximadamente el 80% de los ingresos generados, mientras que la cantidad total de clientes/usuarios activos/facturados aumentó 4% (interanual/vegetativo). Ergo: La mayor facturación/recaudación provino de ese sector.

2) El consumo industrial del “Qatar del Mercosur” aún no es $ignificativo, nunca lo fue (< 10%), con muy pocos clientes, que consumen alrededor del 8% de la EE facturada (MWh) y representan no más del 5% de los ingresos generados. Recordemos que, según el último BEU 2023/VMME publicado, la demanda estaba compuesta en un 34,2% por el sector transporte, 25,4% residencial y 27,5% industrial, entre otros. Esto implica, según la literatura, que el mayor porcentaje de la energía utilizada en procesos/usos industriales no es de origen eléctrico (leña/derivados petróleo), por ello (in)eficientes y tampoco high tech. Ergo: seguimos siendo un país agroexportador de productos primarios, con cuasi nulo valor agregado industrial, a pesar del diplomado en Grado de Inversión en aras del mayor endeudamiento s/PIB.

3) Sobre las IEI (cripto) podemos decir que la cantidad de clientes se duplicó y que consumieron alrededor del 12% de la EE facturada (MWh) y casi el mismo porcentaje de los ingresos generados, porcentaje significativo en el interanual, pero aún insuficiente, técnica y económicamente, para justificar los supuestos logros de la ANDE (7). El mejor indicador de lo señalado, con nuevos jugadores y tarifas especiales (US$), que pagan en tiempo y forma, que la ANDE ha logrado que la Venta Media País haya subido la friolera suma de 3 G$/KWh en el interanual, evidentemente insuficientes para revertir la sistemática rentabilidad negativa de la actual administración (2020 a la fecha).

4) Solo estos tres usuarios citados (Residencial + Industrial + IEI) representan el 96% del consumo y facturación real, pero si, por ejemplo, se analizan un poquito las pérdidas totales (27% década) podríamos señalar que la EE no facturada (MWh compra - venta) valorizadas según el precio medio del costo compra (no venta), resultarían no menor al 40% del total de las recaudaciones operativas. O sea, podríamos suponer (sin autolimitarnos) que gran parte de este monto del 40% (hoy subterráneo), por arte de magia pase a aumentar esos ingresos operativos, volviéndolo superavitario, revirtiendo algo históricamente deficitario, según los balances publicados. No hablaré de la tarifa social, ya que su aporte es despreciable (menos de US$ 7 millones) y otros, frente a los casi US$ 2 mil millones del presupuesto aprobado de la ANDE.

Demostración: Todo lo citado precedentemente repercute en la rentabilidad como un indicador final del negocio monopólico eléctrico estatal, que seguirá siendo negativo mientras se mantenga el $tatu quo. Personalmente no creo que todo sea culpa de la tarifa política fijada por el Equipo Económico (Chicago Voy’s), ya que estos son parte del dream team CDA IB y saben/negó$iar el markup/spread compra/venta para la ANDE de las bina$ionales, aunque luego a la ANDE, como brazo ejecutor de la política eléctrica gubernamental, le auto-limiten, le obliguen a pagar mayores costos medios – tarifa “halta” y/o le obliguen a exportar 100 MWm de la CH-ACY al BR/ACL a precios subsidiados, claro el pato de la boda siempre será la ANDE, camino a la “Copaconización”, ahorcado financieramente con news inversiones de corto/medio y largo plazo, sin dádivas bina$ionales y/o new tarifazo y/o mayor endeudamiento s/patrimonio (actual 85%), incluido bonos taburete (sin respaldo). Leí que ahora, por fin, ciertos gremios de ANDE están pillando esta precarización, aunque los síntomas/personajes/modelo y datos sean de vieja data (6).

Conclusión general. Según mi modesto saber/entender, conforme a la hipótesis presentada y argumentada, el crecimiento real del consumo de EE país no fue producto de una supuesta industrialización, ni nada que se le parezca (maquila y/o pymes en US$, nunca en MWh) y/o del desembarco de inversiones (IED en US$), ya que los resultados no condicen con otros indicadores econométricos país (empleo/pobreza by Eph/Iné, energía y economía by VMME/BCP), salvo justificación contraria publicada (personal y/o gremios).

Por lo expuesto concluyo, hasta que se demuestre lo contrario, que los resultados obtenidos por la ANDE 2024 fueron el producto de un simple blanqueo circunstancial/temporal de la ge$tión (comercial), o sea de usuarios/clientes (conocidos/moro$os/post pandemia) que antes estaban en negro (y/o aportando a la economía subterránea/corona) y ahora fueron blanqueados con celeridad por la actual administración 2020, por ello aumentó más rápido la recaudación financiera $ (multas, pagos a cuenta, etc.) que el propio consumo (MWh), pero muy pronto podremos corroborar todo lo expuesto por ANDE, si aún es sostenible (o sea repitan/mantengan/mejoren en este 2025, los ratios) o simplemente será otro bluf. No olvidemos que la moro$idad aún perdura, supuestamente US$ 140 millones privados + US$ 110 millones público, también la deuda ANDE/bina$ionales, con intereses, por compra de EE (3/6 meses), las pérdidas no técnicas y ya estamos hablando del tercio del actual presupuesto (irreal) ANDE (US$ 2 mil millones).

Los economistas (Chicago Voy’s incluido) saben (aunque lo mantengan en $ilencio) que todo crecimiento (PIB) + economía subterránea, tiene una correlación directa con el consumo/demanda de energía, (especialmente de EE). O sea, mayor crecimiento país implica necesariamente mayor consumo de EE o viceversa, motivo por el cual tendrá que esperarse con paciencia que el VMME publique el BEN 2024 con el porcentaje real de la demanda energética país y su distribución en los distintos sectores (transporte, residencial, industrial) y recordando que la economía subterránea PY, según algunas publicaciones, araña el 40% PIB, igual a la deuda externa actual.

La literatura añade que la EE es un bien estratégico, transversal, por eso conviene más usar con valor agregado antes que ceder para que otros lo hagan; claro, no con los mi$mos (modelo/personajes y escenarios), según la IA (7). Por último, hasta donde investigué y recurrí a la IA; no hay lugar en el mundo, (quizás tampoco en la galaxia), donde el consumo de EE (MWh – 18,4% by ANDE) supere ampliamente al crecimiento país (4,2% PIB by BCP), pero es más un tema de economistas (también Chicago Voy’s), que de simples ingenieros, por lo que arrojo el guante (no la toalla).

La soberanía no se pide, se ejerce. - No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)

axelbenitezayala@gmail.com – JUNIO 25 - Homenaje a la Patria, para que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados, ni Ju$tos que usurpen/repartan sus bienes en el quincho.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

