Pretenden aumentar un 20% el dinamismo del comercio fronterizo

El movimiento económico en la zona trinacional podría experimentar un impulso significativo. El viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff, señaló que Paraguay tiene un potencial gigantesco para seguir creciendo en el turismo comercial, siempre que se continúe trabajando en la fluidez del tránsito en la frontera. Aseguró que un flujo continuo podría generar un crecimiento del 20% en el comercio fronterizo.

En ese sentido, indicó que aún queda mucho por hacer en términos de actividad económica en la frontera y que se trabaja con Brasil en una política de integración regional, en la que la ruta Bioceánica constituye un componente importante para el comercio con Asia.

Además explicó que también existe el desafío de elevar el nivel de comercio intrarregional pasando del 13% actual hacia cifras más cercanas a las de Norteamérica y Europa, este último registra entre 40% y 60%.

“El futuro de Paraguay depende de la infraestructura”

“Creemos que todo ese movimiento comercial pasará por Paraguay, pero nuestro futuro depende de la infraestructura para el desarrollo del comercio intrarregional como eje central de la región”, expresó. El viceministro sostuvo que, aparte del comercio intrarregional y el fronterizo, también la exportación es clave. En ese aspecto, explicó que lanzaron el programa Paraguay 2X, que busca triplicar los envíos de los productos tradicionales en el mercado exterior y apostar en la industrialización del país. Además impulsar la incorporación de nuevos rubros como la celulosa.

Indicó que existe un plan para aumentar las exportaciones en los próximos 10 años, lo que permitiría duplicar el tamaño de la economía nacional. “Estamos seguros de que el crecimiento del país es el modelo a seguir para recaudar más tributos y así desarrollarnos más rápido”, afirmó.

Sobre el principal desafío para alcanzar el 20% de aumento en el comercio de frontera, aseguró que es una cuestión de flujo de personas en esa zona, lo que se traduce en mejores tiempos de traslado en los territorios de los tres países: Paraguay, Brasil y Argentina. Acotó que el segundo puente (De la Integración) entrará en operación piloto a fines de este año, lo que podría agilizar el tránsito de camiones. A su vez, señaló que trabajan de manera conjunta con autoridades del Brasil para que el plan piloto funcione, permita adaptaciones y se logren tiempos de cruce más razonables. “Una cosa es decidir cruzar el puente para ir de compras a Paraguay y enfrentar cuatro horas de espera entre la ida y la vuelta. Otra cosa es tener solo una hora de paso y poder aprovechar las otras tres comprando en Paraguay. Ese es el propósito del plan de trabajo que tenemos en frontera”, detalló.

Clima de negocios

Respecto al clima de negocios en el país, citó que se recibió más del 30% de requerimientos de migración por parte de personas que no vienen por necesidad económica, sino para trasladar su vida económica activa a Paraguay. Consideró que todos estos son indicadores de que el país tiene mucho que ofrecer en términos de seguridad jurídica y clima de negocios.

Por otro lado, se refirió al feriado anunciado para el próximo 26 de diciembre y expresó que genera una oportunidad para impulsar el turismo nacional.

Un impulso significativo

