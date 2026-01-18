Prometen que RUN reducirá burocracia

En conversación con ABC Color, Lourdes González, directora general de Registros Públicos, explicó que la fusión permitirá concentrar en una sola dependencia la gestión, administración y procesamiento de todos los documentos, actos jurídicos o contratos que tengan que ver con el tráfico comercial de bienes registrables –inmuebles, automotores, marcas o señales de ganado, constitución de personas jurídicas, derechos de familia, entre otros– en Paraguay.

Señaló que en el caso de trámites inmobiliarios como el catastro o el registro de inmuebles, los trámites que antes debían ser gestionados y pagados por separado en el Servicio Nacional de Catastro y el Registro de Inmuebles ahora podrán hacerse en simultáneo, en un proceso único y a través de una sola ventanilla.

González dijo estar convencida de que la fusión permitirá reducir el nivel de burocracia que muchas veces obstaculiza la realización de trámites registrales o catastrales, aunque advirtió que el nuevo sistema podría tardar un tiempo en funcionar de manera óptima por las diferencias operacionales y culturales entre los organismos que ahora pasan a formar parte de una sola entidad.

“Estas instituciones trabajaron así por más de cien años, va a llevar un tiempo de ajuste”, dijo.

Objeciones de escribanos

La creación del Registro Unificado Nacional ha sido resistida principalmente por el gremio de escribanos y de profesionales afines, que han calificado como lento e improvisado el nuevo sistema electrónico de fiscalización de tasas judiciales implementado como parte de la fusión.

González explicó que ese nuevo sistema fue implementado desde diciembre como un “plan piloto” previo a la entrada en vigor del Registro Unificado y su funcionamiento se vio “forzado” por “usuarios que no conocían bien el sistema”.

En consecuencia, se creó “una nueva opción simplificada de fiscalización previa que ha tranquilizado a los escribanos”, añadió.

“Creo que el principal escollo que teníamos de inicio ya está subsanado”, subrayó, y afirmó que la institución mantiene un compromiso de estar en constante contacto con el gremio de escribanos.

Resistencia hacia el RUN

