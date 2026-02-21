Sube el precio del WTI y del Brent

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,24 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Trump dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días. “Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, afirmó en su discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por él mismo para resolver conflictos mundiales.

En cuanto al precio del petróleo Brent, de referencia de Europa, EFE informa que subió el último jueves 1,86%, hasta situarse en US$ 71,66 al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres también debido al temor de una escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte avanzó 1,31 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica con respecto a la última cotización, cuando acabó en 70,35 dólares.

El Brent reaccionó al alza, después de repuntar más de un 4% este miércoles y superar la barrera de los 70 dólares por barril, y se situó hoy en sus niveles más altos desde principios de agosto de 2025 por los temores del mercado ante una posible escalada de tensiones entre Washington y Teherán.

Si bien esta semana se celebraron nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán en Ginebra (Suiza) y ambas potencias llegaron a un “consenso” sobre un posible acuerdo nuclear, todavía mantienen diferencias en el progreso y no ceden en sus líneas rojas, al mismo tiempo que las tensiones militares continúan.

