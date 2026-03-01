Cuando el riesgo se traduce en precio

Comprender cómo la siniestralidad impacta en la prima de renovación resulta clave para una correcta gestión del riesgo, tanto desde el punto de vista económico como desde la lógica del contrato de seguro.

Pero qué es el término siniestralidad. Desde una perspectiva técnica, la siniestralidad es la relación entre los siniestros ocurridos y el volumen de primas percibidas en un determinado período. No se trata únicamente de la cantidad de siniestros, sino también de su frecuencia, intensidad y proyección futura. Un asegurado con pocos siniestros de alto impacto puede resultar más oneroso que otro con muchos siniestros de menos intensidad. Por eso, el análisis de la siniestralidad no es meramente cuantitativo, sino cualitativo y de análisis.

En cuanto a la prima no es un precio al azar. Es la cuantificación económica del riesgo que el asegurador asume durante la vigencia del contrato de seguros. Su cálculo se apoya en estadísticas, modelos actuariales y experiencia histórica. Cuando la siniestralidad supera los niveles previstos, se rompe ese equilibrio técnico del contrato. La consecuencia natural es la necesidad de “ajustar la prima” en la renovación para restablecer ese equilibrio. De lo contrario es difícil soportar esa siniestralidad. En este contexto, en realidad, la prima de renovación no sanciona al asegurado, sino que readecúa el precio al riesgo efectivamente demostrado.

Un aspecto clave es distinguir entre siniestralidad individual y siniestralidad de cartera. En algunos ramos, como automóviles o responsabilidad civil, la experiencia individual del asegurado tiene un peso significativo. En otros, el comportamiento del conjunto de la cartera resulta determinante. En contextos de aumento generalizado de siniestros —por causas naturales— incluso asegurados con buen historial pueden enfrentar incrementos en su prima. Esto suele generar incomprensión, pero responde a la lógica mutual del seguro.

Otro factor que tiene incidencia también es la inflación o la fluctuación de la moneda norteamericana. Este tiene un efecto directo sobre la siniestralidad. Aumenta el costo de reparación, reposición y de las indemnizaciones, aún cuando la frecuencia de siniestros se mantenga estable. Este fenómeno genera un efecto arrastre en la prima de renovación. La siniestralidad refleja, entonces, el comportamiento del riesgo asegurado. Frecuencia elevada de siniestros puede indicar fallas en los procesos de suscripción o de venta. Reducir la siniestralidad no es tarea fácil, pero definitivamente impacta directamente en la disminución del costo del seguro.

En conclusión, la siniestralidad es el principal determinante técnico de la prima de renovación. Su impacto no responde a decisiones arbitrarias, sino a la necesidad de restablecer el equilibrio entre riesgo, prima y prestación. Comprender esta lógica permite a asegurados y empresas adoptar una mirada más estratégica sobre el seguro, enfocada en la prevención, la gestión del riesgo y la sostenibilidad del sistema. En un contexto de incertidumbre económica, entender cómo el riesgo se traduce en precio es clave para tomar mejores decisiones.

La prima no es al azar

La prima no es un precio al azar. Es la cuantificación económica del riesgo que el asegurador asume durante la vigencia del contrato de seguros.

(*) Abogado