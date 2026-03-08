Construcción y transporte caen en zona pesimista

De acuerdo a las mediciones del gremio, es considerado como optimismo cuando los resultados son superiores a 50,00 puntos y un valor inferior indica pesimismo en las expectativas empresariales.

A nivel sectorial, el relevamiento muestra que el comercio registró un incremento intermensual de 0,85%, para alcanzar 51,14 puntos. Explican que se debe al impulso por mejores expectativas de ventas y mayores pedidos a proveedores en los próximos tres meses.

En el caso del sector inmobiliario, aunque se redujo de 52,36 a 51,43 puntos, continuó registrando el mayor nivel de confianza entre los sectores analizados. También se posicionó en zona de optimismo pese a que presentó una leve corrección de -0,49% el financiero, al situarse en 50,50 puntos.

En tanto otros servicios (que incluye contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, etc.) evaluó de manera neutral la actividad empresarial reciente y la acompañó con una leve mejora en la demanda (facturación) reciente. Contrariamente a estos sectores, el transporte descendió 1,69%, para ubicarse en 49,71 puntos. De igual forma, para el rubro de la construcción registró la caída más profunda (2,31%), al situarse en 49,42 puntos, ambos en el umbral de pesimismo.

¿Qué pasa en el sector de transporte y construcción?

En lo que refiere a las percepciones sobre el empleo, los sectores mostraron una estabilidad en varios segmentos. Para el comercio, financiero y otros servicios (que incluye contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, etc.) se mantuvo sin variaciones. En contraste, en el sector transporte se redujo el indicador de empleo hasta 49,50 puntos y en la construcción la disminución fue mayor, al situarse en 48,50 puntos. “Estos dos sectores presentaron un deterioro en las expectativas de contratación para los próximos tres meses”.

En lo referente a la expectativa de precios, los sectores de comercio, inmobiliario y de otros servicios se sitúan en zona de optimismo. Mientras que el transporte y la construcción redujeron sus expectativas de precios hasta 49,50 puntos, posicionándose en el umbral de pesimismo.

Resultados del reporte

En febrero último, los resultados del reporte de expectativa empresarial reflejan que de seis rubros, dos están en la zona de pesimismo.