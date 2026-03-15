El crudo cierra cerca de US$ 100

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban US$ 3,08 al cierre anterior, hasta llegar a US$ 98,71 el barril.

El Texas cerró este viernes un poco por encima de la clausura del lunes, cuando llegó a US$ 94,77 el barril. Aun así, en el acumulado de la semana avanzó un 8,6%.

El precio del WTI se encuentra en máximos no vistos desde 2022. Este viernes se cumplen 13 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y este escaló el conflicto a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El nuevo líder iraní anunció el jueves último en su primer mensaje a la nación que el estrecho “debe permanecer cerrado” para “presionar al enemigo” , lo que, a pesar de que el tráfico se encontraba prácticamente detenido, aumentó el temor del mercado.

Además, la semana estuvo marcada por los anuncios de liberación de barriles de crudo de las reservas energéticas, que, aunque están pensados para abaratar el costo del petróleo, no parecen haber convencido a los inversores.

Trump autorizó el miércoles sacar al mercado 172 millones de barriles de crudo de su reserva “a partir de la próxima semana” para hacer frente a la escalada de los precios.