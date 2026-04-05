Fraude al seguro: una mirada técnica y moral

Desde una perspectiva técnica, el fraude al seguro puede definirse como cualquier conducta intencional dirigida a obtener un beneficio indebido mediante la manipulación, simulación o exageración de un siniestro. Esta conducta puede manifestarse en diversas formas: desde la presentación de reclamos falsos, pasando por la sobreestimación de daños, hasta la omisión deliberada de información relevante al momento de la contratación.

El impacto técnico del fraude es significativo. El sistema asegurador se basa en la correcta estimación de probabilidades y en la distribución equitativa de los riesgos entre los asegurados. Cuando el fraude se introduce en la ecuación, altera las estadísticas de siniestralidad, incrementa artificialmente la frecuencia o severidad de los eventos y obliga a las aseguradoras a ajustar las primas. En consecuencia, el costo del fraude no lo asume únicamente quien lo comete, sino que se traslada al conjunto de los asegurados.

Este fenómeno puede analizarse a la luz de la teoría del riesgo moral. El fraude representa una manifestación extrema de este concepto, en la medida en que el asegurado, protegido por la cobertura, puede verse incentivado a comportarse de manera supra-ventajosa. Sin embargo, es importante distinguir entre el riesgo moral pasivo —conductas negligentes o menos cuidadosas— y el fraude activo, que implica una intención deliberada de engaño.

Desde el punto de vista actuarial, el fraude introduce un “ruido” en los datos que dificulta la modelización del riesgo. Las aseguradoras invierten recursos significativos en sistemas de detección, análisis de patrones y auditorías, con el objetivo de identificar comportamientos anómalos. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de big data ha permitido mejorar la detección, pero también ha incrementado la sofisticación de los mecanismos fraudulentos.

En este contexto, la lucha contra el fraude no es solo una cuestión de control, sino también de diseño del sistema. Políticas de suscripción más rigurosas, cláusulas contractuales claras, incentivos alineados y mecanismos de verificación eficientes son elementos clave para reducir su incidencia. Asimismo, la cooperación entre aseguradoras, reguladores y operadores jurídicos resulta esencial para construir bases de datos robustas y compartir información relevante.

No obstante, limitar el análisis al plano técnico sería insuficiente. El fraude al seguro plantea una cuestión moral de gran envergadura. A menudo, este tipo de conductas se justifica socialmente bajo la idea de que “la aseguradora siempre gana” o que se trata de una forma de compensar primas elevadas. Esta percepción, sin embargo, desconoce la lógica solidaria del seguro.

El seguro no es una relación bilateral aislada entre asegurador y asegurado; es un sistema de mutualidad en el que muchos contribuyen para cubrir las pérdidas de unos pocos. Desde esta perspectiva, el fraude no perjudica únicamente a la compañía aseguradora, sino al conjunto de la comunidad asegurada. Cada reclamo fraudulento implica una transferencia indebida de recursos que afecta la equidad del sistema.

En términos éticos, el fraude al seguro puede interpretarse como una forma de apropiación indebida que rompe el principio de buena fe, piedra angular del contrato de seguro. La buena fe no es solo un requisito formal, sino un estándar de conducta que exige honestidad, transparencia y lealtad en la relación contractual.

En conclusión, el fraude al seguro es un fenómeno que debe ser abordado desde una doble dimensión: técnica y moral. Técnicamente, representa una distorsión del sistema que afecta la correcta gestión del riesgo y la sostenibilidad del mercado. Moralmente, constituye una ruptura del principio de solidaridad y de la buena fe que sustenta el contrato de seguro.

Distorsiona fundamentos

En términos técnicos, el fraude distorsiona los fundamentos actuariales sobre los cuales se construye el seguro y erosiona la confianza a nivel ético.

(*) Abogado