El statu quo del hub energético regional

Tal como fue mencionado en artículos anteriores, este 2026 nos recibió con grandes contrastes energéticos y mucho marketing, de crecer a tasas galácticas (+30% en dos años), ahora 17,5% este primer trimestre de 2026, a la supuestas new “inver$iones posdecretos (5306 y 5307, con tarifas fijas por 15 años y sin exigencias de nuevas fuentes), pero sin mover el amperímetro del IED (Inversión Extranjera Directa), hasta llegar a la fecha, con el empantanamiento económico-financiero posguerra ($hield of the america$), por parte del dream team del Equipo Económico, que a pesar del “in totum” ser partes integrantes del CDA (Consejo de Administración) de IB (Itaipú Binacional); sin embargo, no pillaron la caída del 30% de los ingresos provenientes de las “bina$ionales” y/o mayores costos medios pagados por EE (Energía Elécrica) retirada, entre otros.

Los resultados conseguidos por los mismos, magnificados por el marketing, no es un tema nuevo, sino de vieja data, tales como los diversos “tratos apu’a” ilegales e ilegítimos (algunos denominados Acuerdos Operativos, otros, tal como la NR (Nota Reversal) del 31 de marzo de 2005, ilegales e ilegítimas, entre otros), motivo por el cual invito al lector sapiens a (re)leer algunas publicaciones anteriores, que no han perdido vigencia a la fecha, ya que los errores se repiten sistemáticamente, antes de juzgar(me) mis observaciones sobre el actuar de los “mi$mos” irmaos, a lo largo de +5 décadas y a sabiendas de que la ANDE es solo el brazo ejecutor de la (pseudo) política energética del Gobierno. Mi propósito, como ciudadano responsable, es simplemente señalar los hechos a través de resultados reales, pero no me compete sugerir las acciones que deben tomarse y/o asumir responsabilidades emergentes como cómplice.

Aves del mi$mo plumaje, aunque diferentes nidos, siempre vuelan juntas

Una década atrás (1) (pre)alertaba ya que en el sector energético se confundían roles (estratégico vs operativo), que a mi humilde entender parecía algo +cognitivo, que de sentido común y la prueba +tangible es que, a la fecha, (+5 décadas de tratados y con los “mi$mos”), aún se “negó$ia” en las bina$ionales la “TARIFA”’, que es consecuencia y no causa, por ejemplo, soberanía y “ueno”, así nos va, desperdiciando como sociedad no solo el Bono Energético, sino también el Demográfico. El infortunio se enamoró del Paraguay.

A mediados de 2024 (2) con el New “Trato Apu’a Bina$ional”, los “re$ultados” eran predecibles e inclusive se repiten este 2025 (y/o quizás 2026). Por ejemplo, el propio DG (Director General) Ejecutivo de IB, Enio Verri, “recordó que en mayo de 2024 se estableció un acuerdo transitorio sobre el Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cuse) en US$ 19,28/ kW-mes, aunque en la práctica el mercado brasileño paga una cifra inferior (US$ 17,66 kW-mes) gracias a aportes adicionales de la propia entidad para mitigar el impacto en sus distribuidores”.

O sea, IB Brasil subsidió a usuarios brasileros de baja renta, pero no hizo lo mismo con los “paraguaios”, pese a que en IB, teóricamente, todo es “JU$TO” e indiviso.

Sin embargo, los “rapais” le “ayudaron”’ a prolongar la agonía de la ANDE con ciertos “recur$os” extras, como dádivas, pero apenas como el prólogo de la crónica de una muerte anunciada. Los “rapais” piensan un poco “mais” y por eso no le matan (financieramente) a la ANDE, ya que necesitan que los “mi$mos”, sigan haciendo lo que hicieron por décadas. Así, ellos se llevaron el 90% de la producción histórica y quizás gran parte del “negó$io” financiero de la obra “mais” cara “do mundo”, jamás auditada.

Recuerdo, haber señalado que la tarifa IB, real 2024, según balances, fue de US$ 14,6 KW-mes (3). No puedo decir lo mismo de 2025, porque se (ab)usaron casi todos los US$ sobrantes del saldo de la cuenta de “explotacao” (U$S 680 millones).

En el caso brasileiro, los beneficiados fueron los consumidores de bajos ingresos (que consume menos de 300 KWh-mes) (4), y toda la información respectiva está disponible en el portal (www.itaipu.gov.br), hecho que no ocurre del “Ju$to” lado paraguaio.

Por ejemplo, (sic) ” … En los últimos años se han realizado transferencias de forma continua: R$ 1.694 millones (US$ 319,62 millones de dólares) en 2025. R$ 1.659 millones (US$ 313,02 millones) en 2024. R$ 793,1 millones (US$ 149,64 millones) en 2023, año en que la entidad binacional saldó su deuda histórica de construcción. En 2025, aproximadamente el 45% del presupuesto de la entidad, US$ 306,5 millones, se destinó a la moderación arancelaria…”.

Así como identificamos claramente quien(es) fueron los usuarios de baja renta, brasileiros beneficiados, es de nuestro particular interés identificar también, quien(es) fueron realmente los usuarios paraguaios beneficiados, a sabiendas de que la ANDE, posee la menor tarifa de la región, ya que, aparentemente, la cantidad (monto total) de los clientes ANDE de bajos ingresos (< 300 KWh mes) crecieron, no así el subsidio que se mantuvo con poco más de 200 mil clientes (1/3 usuarios bajos ingresos) y por una cifra inferior a los U$S 10 millones (0,5%), insignificante para un presupuesto ANDE aprobado, superior a los US$ 2.000 millones, aunque la ejecución real no pase del 65%.

Al respecto, no hay nada nuevo que señalar que no haya sido dicho y señalado, (5 y 6) pero el único nuevo material publicado que destaco del lado paraguaio, donde se atinó la dirección correcta a mi humilde saber y entender, fue la ponencia de la PhD Gladys Benegas (7) “… Se confunde energía con desarrollo Energía barata, instituciones débiles y el error de confundir recursos con desarrollo…”, donde demuestra que no solo conoce del tema económico, sino experiencia energética por su pasado en IB.

Particularmente, había percibido mirando detalladamente el gráfico de estas páginas (no desde el power point c/moderador), que algo no cuadraba, por eso en mi ignorancia le denominé “La $ingularidad Econométrica”, presentado más como curiosidad académica, buscando empero fomentar la investigación en mis lectores/alumnos sapiens.

La PhD Gladys Benegas señala criteriosamente como Economista: “’Criptominería, el nuevo mito” y me propuse comprobarlo, ya que no acostumbro repetir por boca de ganso, para tratar de comprender quien(es) mienten o si todos lo hacen, ya que creo que nada se construye, sostenible para la sociedad paraguaya, sobre mentiras y marketing.

En honor a los lectores sapiens, no repetiré lo señalado precedentemente, tratare simplemente de publicar los resultados publicados a la fecha, sin hacer juicio de valor, solo algunas puntualizaciones, (pre)visualizando post 2026, el “tarifa$o” preanunciado y ayudado en parte por la IA expondré directamente algunos resultados hasta 2025 (datos duros) y que cada lector sapiens saque sus conclusiones. Si estoy equivocado en esta y/o en algunas de mis múltiples publicaciones al respecto, no dudo que la “juri$prudencia” local, expertos/académicos/historiadores (pronii) y/o “pro$or dotor con$ultor”, me lo harán notar públicamente.

Varias veces señalé que “la demanda energética de un país está muy relacionada con su Producto Interno Bruto (PIB), con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes. El consumo de energía por habitante constituye, por tanto, uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad “, especialmente en un país pobre como el nuestro, pero que sucede cuando los balances son maquillados, exprofeso, hasta cuando presuponen que se está rumbo a la ”indu$trializacion”, según el marketing binacional. La explicación es muy simple y se resume en una sola frase: dato mata relato.

Algunas puntualizaciones sobre los resultados obtenidos por los mismos (25 Vs. 23), no obstante invito a los historiadores Pronii a ampliar ese periodo muestral y también que publiquen los resultados.

Con respecto a las “bina$ionales”, no mencionaré a la EBY, porque aparentemente es un tema tabú, que debe quedar bien enterrado, tal como el Aña Cuá.

- El retiro de las binacionales fue mayor en un 13%, pero a mayores costos medios, 6,7%. La compra de EE por ANDE, superó los US$ 860 millones, mayor al presupuesto 2025 (827 millones, sin contar la deuda por diferencia tarifaria con la EBY).

- Los royalties IB (función producción) 25 Vs. 24 se redujeron 7,6% según El BCP, a pesar de que la producción aumentó 8,6%. No hablamos de la cesión en IB, que si cayó, pero fue por decisión propia de “autolimitacao” de ANDE en la EBY” (< 20% de producción, símil Tratado Ayala Pueyrredón) del siglo pasado.

- Podemos preopinar en consecuencia y sin la Memoria 2025 publicada a la fecha, que el costo medio IB Br bajó +4%, mientras que el costo medio IB ANDE subió +3%, en contrapartida, como primera aproximación.

Con respecto al cuadro:

- El consumo Industrial (incluido AT/EAT), al igual que otros sectores productivos (otros), (de)muestran que el consumo Nacional sin cripto, siguen estancados. No existe actividad industrial competitiva alguna que, dé valor agregado en el planeta tierra, que no consuma energía.

- Desconozco por qué la ANDE no desglosa otros sectores importantes, tales como MiPymes, ya que según el “Iné” producen el 80% del empleo nacional y por ende deberían estar agrupados y tener una categoría especial (subsidiados o no, al igual que otras categorías)

- Evidentemente que las MiPymes citadas están agrupadas y revueltas exprofeso, mayoritariamente en la categoría otros y/o Residencial, pero sabemos que este sector de consumo, o ambos, no crecieron a la fecha (estancados) con el new gobierno.

- Desconozco por qué la ANDE no desglosa también el sector de Maquila, el que según el marketing las exportaciones en US$ crecieron 36% este primer trimestre de 2026 (supongo que también proporcionalmente su consumo), y en el 2025 superaron US$ +1300 millones en exportaciones, pero me llama la atención porque el 50% de esa (seudo) Industria Golondrina, están radicadas en Alto Paraná. Aparentemente, no están incluidas en la Categoría Industrial porque, como se observa, ese sector de consumo no creció a la fecha (estancado) con el new gobierno.

- Sin embargo, el único sector de crecimiento genuino según la ANDE, fue el sector crypto, el cual empezó su agosto “ju$to con este new gobierno (2023), cuando evidentemente se priorizó el “nego$io” crypto ad hoc” sobre el statu quo país y/o la soberanía en las binacionales.

- Aunque creció significativamente el consumo de las crypto, no podemos considerarlo industrial, ya que la propia ANDE lo tiene disgregado. Desconocemos qué porcentaje de empleo esta asociado a su consumo, ya que ni el “Iné” lo tiene disgregado.

- Según publicaciones de prensa, recuerdo que en el 2023 ya se hablaba de 48 clientes que aportaban US$ 3 millones mensuales y que bien podrían duplicarse, pronóstico desacertado hasta el 2025, los mi$mos 47 clientes subieron su consumo significativamente del 3% (2023) hasta el 25% actual y van por más.

- Recordemos al respecto que solo 4 contratos acaparan 720 MW de potencia contratada de los 943,8 MW totales contratados (41 clientes). Sin embargo, me llama la atención que el consumo medio 2025 rondó solo los 624 MWm, implicando que hubo sobrecontratación de parte de algunos, ya que su Factor de Carga resultante no supera el 80%, establecido claramente por ANDE en los contratos, no siempre públicos, porque (guaú) son privados, pero a ley pareja in totum, nadie se queja (tarifas, penalizaciones, modalidad, vigencia, ere erea).

- Según Félix Sosa, las crypto pagaron en 2025 unos US$ 300 millones, la única a tarifa real (no política); entonces, pitagóricamente, resulta una tarifa media de 55 U$S/MWh. Ergo: será in totum y político, entonces canjearlo por solo 30 U$S/MWh del power to X (decreto 5307), como que 6 x 3 = 21, heí Jatar, cuando el costo medio IB alcanzó los 41 US$/MWh en 2025.

- El mayor consumo crypto quizás explica porque el contrato actual ANDE-IB ronda el 24%, pero el retiro real se aceleró y alcanzó el 42% de la producción este primer trimestre del 2026, por lo cual, en teoría, este escenario solo sería sostenible hasta finales del este año y de mantenerse el statu quo de la demanda, para estar en el top five del BTC mundial. Será por ello que en IB ya empezaron los preparativos de capacitación, operación, mantenimiento, entre otros, para una supuesta importacion paraguaia de EE brasileira a través de la vonversora de Foz desde el próximo año. Los rapais y la banca multilateral ya huelen el “nego$io”.

Conclusión: repito (sic) lo de mi última publicación, ya que nada cambio a la fecha con los mi$mos: “Por lo tanto, me reafirmó en todas las conclusiones emitidas por escrito hasta la presente data, NO hay un CRECIMIENTO REAL de la DEMANDA de EE PARAGUAYA, ni nada que se le parezca a New INDUSTRIALIZACIÓN alguna, por la supuesta radicación de Mega’s Factory (IED), atraídos por el doble diplomado del GRADO de INVER$IÓN, la TARIFA BAJA de EE, con los “$uper” excedentes energéticos y la mejor prueba es la SINGULARIDAD ECONOMÉTRICA, que si puede considerarse galáctica desde el punto de vistaaAcadémico”.

Corolario: La IA es una herramienta útil para ciudadanos sapiens, pero no necesariamente para nuestra sociedad, donde el mayor problema es la educación ya que está comprobado que 8 de cada 10 jóvenes paraguaios que leen, no entienden, y que quizás por eso nuestras autoridades, muy bien representadas, creen y atacan el problema con el Plan Hambre Cero, pero “ca$ualmente” la Inversión en educacion/PIB, sigue siendo el menor de la región, a pesar del marketing.

Creo entonces que es natural y ni con la ayudad de la IA y/o BTC, que nuestras autoridades ante situaciones críticas, tales como las que se avecinan (apagao y Economía de Guerra) y estando al borde del Abismo, los mi$mos solo atinen a dar un paso al frente (8). Por ello, no entiendo porque aún nossas autoridades solo piensan en mantener el “$tatu” quo” con los mi$mos, salvo que sean legionarios.

La Soberanía no se pide, se ejerce. No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

No pillaron caída del 30%

El dream team del Equipo Económico, a pesar de todo, no pilló la caída del 30% de los ingresos provenientes de las “bina$ionales”.

Derrochando bonos

Así nos va, desperdiciando como sociedad no solo el Bono Energético, sino también el Demográfico. El infortunio se enamoró del Paraguay.

El caso brasileiro

En el caso brasileiro, los beneficiados fueron los consumidores de bajos ingresos (que consumen menos de 300 el KWh-mes)

No hay, me reafirmo

No hay un crecimiento real de la demando de EE paraguaya, ni nada que se le parezca a new industtrialización alguna, me reafirmo...

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Abril 26 / Homenaje a un Sapiens llamado Leonardo Da Vinci (+1452 dc).

Referencias

1)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/en-el-sector-energia-se-confunde-lo-estrategico-con-lo-operativo-1444263.html

2)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2024/12/15/el-mito-del-hito-energetico-para-el-desarrollo/

3)https://www.abc.com.py/economia/2025/04/13/itaipu-tarifa-2024-debio-ser-us-146-por-kwmes-segun-datos-oficiales/

4)https://www.abc.com.py/economia/2026/04/06/itaipu-destina-mas-de-us-1075-millones-para-reducir-el-impacto-en-las-facturas-de-luz-de-los-brasilenos/

5)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/05/21/itaipu-2023-el-caso-de-la-energia-paraguaya-perdida/

6)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/03/22/la-energia-anda-bien-el-problema-es-el-tesoro-de-la-abuela/

7)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/03/29/se-confunde-energia-con-desarrollo/

8)https://www.abc.com.py/economia/2026/02/19/cortes-de-ande-estamos-al-frente-del-abismo-y-dimos-un-paso-al-frente/