Avanza encuesta de presupuesto familiar

El operativo de campo es realizado por el INE y se extenderá durante 12 meses consecutivos, desde octubre de 2025 a setiembre de 2026.

Según indicaron desde el INE, la encuesta cubre unas 3.060 viviendas de Asunción y 11 distritos del departamento Central urbano: San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Itauguá y Areguá.

Los datos que están recogiendo los encuestadores están relacionados a los hábitos de consumo de los hogares: Se les consultará en qué rubros destinan sus recursos (en qué gastan específicamente) cómo varían sus gastos según el nivel de sus ingresos y qué productos o servicios son los más relevantes. El equipo de encuestadores deberá estar debidamente identificado con credencial, que deberá contar con un código QR para verificar los datos; con vestimenta: chaleco gris oscuro con logo del INE. Además, el equipo se movilizará en un vehículo de la institución con logo del INE y en cuanto a la documentación, se le entregará a cada hogar seleccionado para la encuesta una carta de presentación con la información oficial de la encuesta.

Motivos de la encuesta

Con cada resultado de la inflación, los consumidores manifiestan dudas sobre los datos expresados y con esta actualización se apunta justamente a una mayor confiabilidad y efectividad de los datos.

En abril último, la variación del IPC fue del 0,8% y del 2,3% interanual y es nuevamente objeto de cuestionamientos en medio del debate por el reajuste del salario mínimo que se base en dicho indicador. La canasta del IPC contiene más de 465 productos de distintos rubros, por lo que la inflación general no expresa precisamente lo que una familia promedio gasta en el mes, pero si el comportamiento general de los precios para fines de la política monetaria.

Con la base actual del IPC, los alimentos tienen un peso del 26,9%, siendo el componente de gasto más importante, le sigue transporte, con un peso del 14,8%, alojamiento y vivienda, 10%.

Tras esta encuesta que realizará el INE se contará con datos que ayudarán no solo a actualizar el IPC actual, sino que también podrían servir para construir una canasta de familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, según precisaron.

Más de 3.000 casas

Se analizará el comportamiento de consumo en más de 3.000 hogares para actualizar el IPC.