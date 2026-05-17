Designación de beneficiario versus testamento

Aunque ambos pueden producir efectos a partir de la muerte de una persona, su naturaleza, funcionamiento y consecuencias son diferentes. La designación de beneficiario es la indicación –personal y voluntaria– que realiza el tomador o asegurado para que una o más personas reciban la prestación asegurada en caso de su fallecimiento. Es decir, en un seguro de vida, el capital asegurado no se paga automáticamente a los herederos, sino a quienes figuren como beneficiarios, siempre que la designación sea válida y esté vigente al momento del siniestro.

Desde el punto de vista técnico, la aseguradora debe revisar la póliza, endosos, modificaciones posteriores y la documentación del fallecimiento para determinar a quién corresponde pagar.

El testamento, en cambio, es un acto jurídico de disposición patrimonial más amplio. Sirve para ordenar la distribución de bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio del causante. Normalmente se ejecuta dentro de un proceso sucesorio o hereditario, sujeto a formalidades legales, control documental y eventuales reclamos de herederos o terceros. Por ello suele ser un trámite más largo y complejo que el pago de un seguro correctamente documentado.

La diferencia central está en que el seguro de vida opera, muchas veces, como una prestación contractual autónoma. El capital asegurado nace del contrato de seguro y se paga conforme a sus condiciones. Si existe un beneficiario claramente designado, la aseguradora no necesita esperar ninguna conclusión de una sucesión para pagar, salvo que haya dudas o claras impugnaciones o bien defectos en la designación del beneficiario. Por ello, el nombramiento de un beneficiario garantiza que el dinero llegue a las personas que el asegurado quería que lo recibieran, en lugar de que se rija por las leyes de sucesión y es una potestad otorgada al asegurador que no puede ser violada por ningún motivo.

Esto tiene importancia práctica. Una persona puede haber hecho un testamento dejando sus bienes a determinados herederos, pero si en su póliza de vida figura otra persona como beneficiaria, la aseguradora deberá atender y respetar lo que dice el contrato de seguro. El testamento no siempre reemplaza automáticamente la designación de beneficiario.

También puede ocurrir lo contrario: que no exista beneficiario designado, o que el beneficiario haya fallecido antes que el asegurado, o que la designación sea genérica o confusa. En esos casos, la prestación puede terminar vinculándose a los herederos legales o al proceso sucesorio, dependiendo de la ley aplicable y de las condiciones de la póliza. Esto retrasa el cobro y puede generar discusiones evitables.

Por eso, desde una mirada más técnica que estrictamente jurídica, la recomendación es simple: la designación de beneficiario debe ser clara, completa y actualizada. Debe identificar correctamente a la persona beneficiaria, prever porcentajes cuando hay más de una, contemplar beneficiarios sustitutos y ser revisada ante hechos relevantes como matrimonio, divorcio, nacimiento de hijos, fallecimiento de familiares o cambios patrimoniales importantes.

En conclusión, el testamento ordena la herencia; la designación de beneficiario ordena el pago del seguro. No son instrumentos equivalentes ni necesariamente intercambiables. Ambos pueden convivir, pero deben estar coordinados. En materia de seguros de vida, una designación bien hecha puede evitar demoras, conflictos familiares y trámites innecesarios, permitiendo que la finalidad económica y protectora del seguro se cumpla de manera rápida y efectiva.

Beneficiario designado

Si existe un beneficiario claramente designado, la aseguradora no necesita esperar ninguna conclusión de una sucesión para desembolsar.

(*) Abogado