IA Vs. el analfabetismo funcional energético

“AL CIERRE DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026, EL CONSUMO ELÉCTRICO NACIONAL REGISTRA UN CRECIMIENTO ACUMULADO DEL 21,0%”

“El mes de abril consolidó la tendencia alcista al registrar el mayor crecimiento interanual del período: la demanda eléctrica alcanzó los 2.643,2 GWh (100%), lo que representa un incremento del 35,4% respecto a los 1.952,8 GWh del mismo mes del año anterior. Este volumen fue abastecido por las principales fuentes del sistema energético nacional: Itaipú Binacional aportó 2.403,3 GWh (91%); la Entidad Binacional Yacyretá, 186,1 GWh (7%) y la Central Acaray, 53,7 GWh (2%). A estas fuentes se sumó la contribución de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el Chaco, que inyectó más de 30 MWh a la red, marcando un hito en el proceso de diversificación de la matriz energética del Paraguay”.

NdR: Yo vislumbro que Puerto Esperanza nunca podrá ser amortizada, ya que generó una “feró” media de 41,6 KW, para una potencia instalada de 700 kWp, que incluye un sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio de 3 MWh. y le costó a la ANDE unos US$ 2,25 millones, por lo bajo. Hago la aclaración, porque el Marketing Energético desea repetir el experimento $ocial, próximamente para la localidad de Pozo Hondo, pero ampliando la escala (14 veces) y seguramente con los “mi$mos re$ultados”.

En honor a los lectores sapiens, aquí no repetiré más de lo mismo y con los “mi$mos” irmaos, que manejan históricamente el sector energético hace décadas, ya que seguramente todo lo más rimbombante ya fue publicado, pero los próximos pasos son predecibles.

Por ejemplo, hoy ninguno de los históricos le cita a don Enzo (sic), aunque le dieron un “feró” pergamino al nieto “alrededor del monto en que termine el repago de los dos grandes empréstitos, terminarán también los 50 años previstos en el Tratado (Anexo c), y se producirá la posibilidad de una gran decisión económico-financiera... Esta decisión corresponde a una liberación de aproximadamente 200 millones de dólares de compromisos financieros. En ese momento se presentarán dos alternativas para quien esté gobernando el país. Esas dos alternativas son las siguientes: o hemos subvaluado todas las estimaciones de demanda de energía en nuestro país, -y así Dios quiera que sea- y hemos llegado muy cerca del consumo de nuestros 5 millones de kw.

Evidentemente sus acólitos usaron muy bien el freno de mano de la locomotora a pedal, ya que recién en el 2025 el país sobrepasó los 5 millones de KW (5 mil MW de demanda) y se superaron los 29 mil GWh de consumo, duplicándose los valores del pico de la demanda (MW) y del consumo (GWh) obtenidos allá lejos, por el 2015, o sea, se necesitó toda una década y aún hoy el consumo industrial no sobrepasa el 10% de la EE (Energía Eléctrica) facturada y apenamí se usó el 10% de la “producao” de las “bina$ionales”, con “autolimitacao” y/o “trato apuá” (escrito y firmado).

Aún no hablaremos de los indicadores de “ge$tion”, porque las Memorias aún no fueron publicadas, seguramente por el arduo trabajo del “marketing & cosmética”, pero apuesto que siguen sin explicar la singularidad econométrica país expuesta, que los profesionales del sector (energético/académico/economistas/eExpertos), no lograron visualizar, menos explicar y, por ello, toda reacción del sector, siempre es tardía y extemporánea, por ejemplo ante los decretos 5306 y 07, luego maquillados y renombrados 5860 y 61, pero ambos IN TOTUM, salvo que se demuestre lo contrario, con hechos, más que con palabras conjugadas en futuro simple. Según la RAE, el simple se usa para predicciones; el compuesto, para anticipación.

Trataré simplemente de analizar los resultados conseguidos por los “mi$mos” para (pre)visualizar el 2027, su “tarifa$o” inminente, sin el sesgo de la hipermetropía angelical (post 2030), ayudado en parte por la IA, expondré directamente los resultados parciales a la fecha (datos duros) y que cada lector saque sus propias conclusiones.

Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones, no dudo que la “juri$prudencia” local, así como expertos/académicos/investigadores, me lo harán notar públicamente o, tal como viene sucediendo últimamente, consideraré que el silencio otorga, ya que las ciencias son una carrera de postas, donde algunos procuramos un “Paraguay Sapiens”, basado en el análisis cualitativo/cuantitativo de la realidad y no en simples repeticiones por boca de ganso, que alteren el biorritmo de los “Pro$ors Dotores”.

Empezaremos por la demanda, de lo cual hablé suficientemente en el último material publicado (1).

- Recordemos que afirmé en la última publicación que el único sector de crecimiento genuino, según ANDE, fue el sector CRIPTO, el cual empezó su agosto, “ju$to” con este new gobierno (2023), cuando se priorizó el “nego$io “ad hoc” sobre el “$tatu quo” país y/o la soberanía en las “bina$ionales”. Así su demanda creció del 3% del total de la EE facturada 2023, hasta el actual 25% el 2025, y van por más, ya que, según el marketing, hay unos 1000 MW in crescendo, que a la fecha han sido ampliamente superados, por lo que estimo este 2026 superaría el 30% de la EE TOTAL FACTURADA, con el monopsonio precitado (4 a 5 clientes).

- No hace falta acudir a la IA, para darse cuenta de que el acuerdo (apuá) Santi – Lula, a tarifa “halta” con “ga$tos $ociale”s ilegales y discrecionales fenece “ju$to” este fin de año, pero los contratos IN TOTUM de la ANDE rigen un año más, esto sumado al hipotético caso de llegar a retirar el 50% de la “producao” de IB (escenario realista), condicionan el “New Acuerdo Apuá” (27 -28) con más de lo “mi$mo” que el marketing “bina$ional” encontrará la forma de expresarlo como un acuerdo épico, cuando en realidad debería ser catalogado formalmente como pírrico

- Los supuestos US$ 1.250 millones anuales a cuenta (supuestamente acumulables) nunca fueron debidamente publicados al respecto, así como ninguna rendición de cuentas públicas transparentes, pero quizás “ju$to” nos tapen la boca para fin de año.

- El pato de la boda por tarifa “halta”, no dijo ni MIAU, aunque forma parte del dream team del CDA (Consejo de Administración), aunque ahora ya sabemos y está comprobado que es un empleado “bina$ional” asalariado más, al igual que el “Ju$to coordinador de la revisión del Anexo C”, entre otros personajes de toma de decisión nacional y “bina$ional”.

- Si estos “acuerdos apu’a” son tan buenos y beneficiosos para el Paraguay, me pregunto: por qué no son Notas Reversales (tal como el acuerdo Lula Lugo) y/o, por lo menos, pasen por el Congreso para pintarle algún marco de legalidad y aprovechar la ocasión, a sabiendas de que hay votos suficientes, quizás hasta derogar la Ley de la Gravedad y con ello salvar a la ANDE del inminente “apagao”, con los “mi$mos” y sin el2”tarifa$o salvatore” como último recurso.

- Sobre los precios no hay mucho que decir, ya que hay publicaciones al respecto de seguimiento, que seguramente los DC mundiales observan y analizan, pero llama la atención por qué Google haya escogido el Uruguay o que el Brasil acapare el 50% de los DC de la región.

- La tendencia actual de IB está en un costo medio, situado en el medio plazo entre 41 y 44 U$S/MWh.

Evidentemente cualquier sapiens sabría que no se debería vender a un costo medio inferior al de IB, (que aporta el 90% al SIN ANDE), más un estampillado adicional por peaje hasta el sitio de ubicación del proyecto a futuro de IA, pero tampoco la exageración de que el costo medio ANDE es de 26 US$/MWh y con ello hay rentabilidad para el Power to X a 30 US$/MWh, claro con revisión quinquenal, pero no con reajuste automático, tal como afirmó recientemente su presidente FS. (2).

Evidentemente los 26 US$/MWh es una falacia, ya que en la propia Memoria IB 2024 (pág 61) se expresa que el costo medio ANDE fue de 29,05 US$/MWh y el de IB fue 42,79 y, tal como había preopinado para este 2025, “El costo medio ANDE subió +3% y rondaría los 30 USS/MWh y el de IB bajó un 4% y se ubicaría en los 41 US$/MWh.

A la fecha las perspectivas 2026 no son pesimistas, de continuar el “$tatu” quo, la producción interanual de IB se mantiene similar 2025, aunque el de la EBY creció +1%, pero como sabemos nuestro SIN ANDE creció 21%, pero a costa de mayor retiro de IB, ya que aparentemente la “autolimitacao” en la EBY continuaría (hasta 20%).

Ergo: El costo medio caería solo si cambian los pronósticos hidroenergéticos para la cuenca del Paraná, con la llegada del Niño, que es una probabilidad de la naturaleza, aunque los decretos sean un hecho de las autoridades. Sabemos también que habrá un delay debido al medio centenar de presas aguas arriba de IB, que usan (y abusan) del Agua Afluente Natural, de un río internacional, en teoría navegable y clave para un país mediterráneo, pero cuyos líderes se preocupan más de los “ga$tos $ociales” (ilegales y discrecionales), que terminar las obras faltantes estipuladas en el tratado, tal como la Esclusa de “Navegacao” o hacer lo que explícitamente el tratado, tras el cumplimiento de las 5, décadas de vigencia, quizás por una falencia “juri$dica” del “triángulo apuá de Kel$en.

Conclusión: Como no conozco en toda la historia de la humanidad líderes que hayan cambiado el STATU QUO de una nación con los “mi$mos”, aunque se proclamen estadistas y vengan con diplomados rimbombantes y/o staff de “Chicago VOY’s”, no me queda otra que repetir lo ya expuesto en mi última publicación, ya que nada cambió a la fecha: “Por lo tanto, me reafirmo en todas las conclusiones emitidas por escrito hasta la presente data, NO hay un CRECIMIENTO REAL de la DEMANDA de EE PARAGUAYA, ni nada que se le parezca a new INDUSTRIALIZACIÓN alguna, por la supuesta radicación de Mega’s Factory IED, atraídos por el doble diplomado del GRADO de INVER$IÓN, la TARIFA BAJA de EE, con los “$uper” excedentes energéticos. La mejor prueba es la SINGULARIDAD ECONOMÉTRICA, que si puede considerarse galáctica desde el punto de vista académico”, hasta que se demuestre lo contrario.

Corolario: La IA es una herramienta útil para ciudadanos sapiens, pero no necesariamente para nuestra sociedad, donde el mayor problema es la educación, ya que está comprobado que 8 de cada 10 jóvenes “paraguaios” que leen no entienden y quizás por ello nuestras autoridades, muy bien representadas, creen y atacan otros problemas en su confusión de estrategia Vs tácticas, por eso hablan solo de acciones, pero nunca de soberanía.

La soberanía no se pide, se ejerce. - No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

No hay crecimiento

NO hay un CRECIMIENTO REAL de la DEMANDA de ENERGÍA PARAGUAYA, ni nada que se le parezca a new INDUSTRIALIZACIÓN alguna.

Herramienta útil, pero...

La IA es una herramienta útil para ciudadanos sapiens, pero no para nuestra sociedad, donde el mayor problema es la educación.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) - Ciudadano Paraguayo, orgulloso de mis raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Mayo 26- Homenaje a la madres “La mujer paraguaya, la más gloriosa de América “’ Papa Francisco, y agrego para que no tenga hijos “desgra$iados”, ni amos “insa$iados”, ni “Ju$tos” Irmaos que usurpen/repartan sus bienes.

1) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/04/19/el-statu-quo-del-hub-energetico-regional/

2) https://www.ultimahora.com/ande-quiere-que-estado-asuma-costo-de-mayor-uso-de-energia-de-la-eby