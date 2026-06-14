Amenazas de Trump encarecen el WTI

Añade que al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para julio próximo sumaron 1,83 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que volverá a atacar “con dureza” a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en Ormuz, y criticó a Teherán por “tardar demasiado en negociar un acuerdo”.

Operativo secreto de Trump

Aparte de eso, Trump divulgó que un operativo “secreto”, que ordenó activar en mayo, ha permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre de Ormuz.

Mil millones de barriles menos

La firma de análisis Rystad Energy estimó en una nota que la crisis en Oriente Medio ha eliminado de los mercados 1.000 millones de barriles de crudo en tres meses, desde que EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

La cifra se duplicará a finales de año según el caso base de Rystad Energy, que asume un acuerdo en junio y la reapertura por fases de Ormuz a partir de mitad de julio, aunque admite que esa posibilidad está “bajo presión” y si no se cumple la pérdida será aún mayor.

El nivel más bajo en reservas

Mientras tanto, EE.UU. informó este miércoles de que su reserva estratégica se redujo la semana pasada en unos 9 millones de barriles, hasta 349 millones, cifra con la cual se aproxima a su nivel más bajo en casi 40 años, destacó.

El consejero delegado del Instituto Americano de Petróleo, Mike Sommers, en declaraciones a Fox News, advirtió de que la reserva estratégica está “haciendo sonar las alarmas” y la única solución a corto plazo es “abrir el estrecho de Ormuz lo más rápido posible”.