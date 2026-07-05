El Paraguay comienza a experimentar reconfiguraciones socioeconómicas

El caso paraguayo resulta especialmente relevante porque todavía conserva una dinámica demográfica relativamente más favorable frente a otros países de la región. En 2023, Paraguay registró una tasa global de fecundidad superior a la de Brasil (1,62), Colombia (1,65), Argentina (1,50), Chile (1,17), Costa Rica (1,33) y Uruguay (1,41). Esto implica que el país aún se ubica en una fase menos avanzada del envejecimiento poblacional. Sin embargo, la tendencia ya está definida: la fecundidad paraguaya también desciende y, hacia 2050, se ubicaría por debajo del nivel observado en 2023. La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en si Paraguay envejece más lento que sus vecinos, sino en cómo aprovecha el margen temporal que todavía conserva.

El número de nacimientos permite observar con mayor claridad el impacto social de este proceso. Paraguay registró 137.136 nacimientos en 2000, 134.448 en 2013 y 136.778 en 2023. Es decir, durante más de dos décadas mantuvo una cantidad de nacimientos relativamente estable. No obstante, para 2050 se proyectan 124.008 nacimientos, una disminución de 12.770 frente a 2023, equivalente a -9,3%. La caída no es tan pronunciada como la del promedio regional, pero marca un cambio importante para la planificación de largo plazo. En América Latina, los nacimientos pasarían de 9.215.175 en 2023 a 7.561.373 en 2050, con una diferencia de -1.653.802, equivalente a -17,9%.

La diferencia regional muestra que Paraguay enfrenta un envejecimiento más gradual, pero no menos estratégico. Países como Brasil, clasificado en una etapa moderadamente avanzada, y otros, proyectan una reducción de nacimientos de -608.009 entre 2023 y 2050, equivalente a -23,4%. Colombia proyecta una caída de -160.148, equivalente a -22,7%, y Ecuador una reducción de -42.719, equivalente a -15,8%. En etapas más avanzadas, Chile proyecta una caída de -32.380 nacimientos, equivalente a -18,4%, Costa Rica una reducción de -11.109, equivalente a -21,4%, y Uruguay una baja de -6.503, equivalente a -19,4%. Frente a estos países, Paraguay registra una caída proyectada más moderada, pero igualmente relevante.

Desde una perspectiva socioeconómica, el principal mensaje es que Paraguay todavía tiene una ventana demográfica que puede ser aprovechada. Una fecundidad más alta que el promedio regional y una disminución menos pronunciada de nacimientos pueden traducirse en una población joven relativamente más numerosa durante algunos años más. Sin embargo, esa ventaja solo tiene valor si se transforma en mejores niveles de educación, empleo, productividad e ingresos. Una población joven, por sí sola, no garantiza crecimiento económico. El impacto positivo aparece cuando esa población accede a formación de calidad, se inserta en empleos formales y participa en sectores capaces de elevar la productividad.

El desafío para el país es doble. Por un lado, debe seguir atendiendo las necesidades propias de una sociedad con una base joven todavía importante: educación inicial, cobertura escolar, salud materno-infantil, primera infancia, capacitación laboral y acceso al empleo. Por otro lado, debe prepararse para una estructura poblacional que, con el paso del tiempo, tendrá una mayor proporción de adultos mayores. Esta combinación exige políticas públicas con mirada de largo plazo. El país no puede actuar como si el bono demográfico fuese permanente, pero tampoco debe anticipar respuestas propias de sociedades mucho más envejecidas sin considerar su realidad actual.

La caída proyectada de nacimientos también tendrá implicancias sobre el sistema educativo. Una reducción gradual del número de niños puede modificar la demanda de aulas, docentes, infraestructura y servicios vinculados a la infancia. En el corto plazo, esto podría abrir una oportunidad para mejorar la calidad educativa, reducir brechas territoriales y fortalecer la formación técnica. Si el país tendrá menos nacimientos hacia 2050, cada niño y joven tendrá un peso mayor en el futuro productivo. La política educativa, en ese sentido, pasa a ser una de las principales herramientas para convertir la transición demográfica en desarrollo económico.

El mercado laboral también será un eje central. A medida que la fecundidad baja, la entrada futura de nuevos trabajadores tiende a moderarse. Esto obliga a elevar la productividad de quienes ya forman parte de la fuerza laboral y de quienes ingresarán en los próximos años. Para Paraguay, el desafío no es solamente generar empleo, sino mejorar la calidad de ese empleo. La transición demográfica puede convertirse en una presión adicional si la economía no logra absorber a los jóvenes en actividades formales, dinámicas y con mayor valor agregado. En cambio, puede ser una oportunidad si el país fortalece la capacitación, la formalización y la conexión entre educación y demanda productiva.

La salud y los cuidados también ganan relevancia. Una sociedad que envejece, aunque sea de forma gradual, necesita anticipar mayores demandas de atención médica, prevención, cuidados de largo plazo y protección social. Paraguay todavía no aparece entre los países de envejecimiento avanzado o muy avanzado, pero la tendencia regional indica que el proceso continuará. La experiencia de países como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay muestra que, una vez que la fecundidad cae a niveles bajos y los nacimientos disminuyen, los sistemas sociales enfrentan mayores exigencias fiscales y organizativas.

Finalmente, Paraguay se encuentra en una posición intermedia: no envejece al ritmo más acelerado de la región, pero ya ingresó en una etapa de transformación demográfica que tendrá efectos económicos, sociales y fiscales. La tasa global de fecundidad proyectada de 1,86 para 2050 y la reducción estimada de nacimientos de -9,3% muestran que el país aún dispone de tiempo para prepararse. La clave estará en usar ese margen para invertir en capital humano, mejorar la productividad, fortalecer el empleo formal y adaptar los servicios públicos. La demografía no determina automáticamente el futuro, pero marca las condiciones sobre las cuales se construirá el desarrollo de las próximas décadas.

Cambiaría la demanda de aulas

Una reducción gradual del número de niños puede modificar la demanda de aulas, docentes, infraestructura y servicios vinculados a la infancia.