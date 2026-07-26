Exportación de carne porcina crece

Recientemente, Paraguay concretó su primer cargamento de proteína porcina a Filipinas, incorporando un nuevo destino comercial para sus exportaciones. En los primeros seis meses del año las ventas al exterior del sector evidenciaron un incremento del 11,36% en volumen y del 15,47% en ingresos, de acuerdo con los datos del Senacsa.

Estos resultados representan exportaciones por US$ 25.542.187 y 8.721 toneladas de productos porcinos (incluyen carne y menudencias). En el mismo periodo de 2025 el sector había enviado 7.831 toneladas por un valor de US$ 22 millones.

Solo carne porcina

En lo que respecta a la carne porcina, las industrias exportaron 8.573 toneladas, lo que representa un crecimiento del 10,98% frente a las 7.725 toneladas registradas en el primer semestre de 2025.

En ingresos, el sector alcanzó US$ 25.477.957, un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, las menudencias porcinas encontraron su nicho comercial en el continente africano durante los primeros seis meses del año. En este segmento se exportaron 148 toneladas, un incremento del 39% frente al año anterior.

El valor generado por estos envíos alcanzó US$ 64.230, con una variación positiva del 3% respecto al primer semestre de 2025.

Mercados de carne porcina

Al analizar los destinos de la carne porcina, el informe del Senacsa muestra que Taiwán se mantiene como el principal socio comercial de Paraguay en este rubro. Dicho mercado adquirió 6.704 toneladas por un valor cercano a US$ 21 millones.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con compras de 1.353 toneladas, por aproximadamente US$ 2 millones, seguido por Uruguay, que importó 488 toneladas, generando ingresos por US$ 853.620.

En cuarto lugar aparece Filipinas, que en su primera operación comercial con Paraguay registró la compra de 26 toneladas, por un valor de US$ 91.450. Es importante resaltar que a inicios de julio se concretó el envío que consiste en costilla “baby” con hueso.

África concentra exportaciones de menudencias porcinas

En cuanto a las menudencias porcinas, los principales destinos se concentran en África. Costa de Marfil importó 78 toneladas, por un valor de US$ 33.995, mientras que Liberia adquirió 70 toneladas, generando ingresos por US$ 30.235.

Carga a Filipinas

Hace muy poco nuestro país concretó su primer cargamento de proteína porcina a Filipinas, incorporando un nuevo destino comercial.