El seguro en la industria

En el marco de la Semana de la Industria resulta oportuno reflexionar sobre el papel que cumple el seguro dentro de la actividad productiva. Una planta industrial concentra bienes, maquinarias, instalaciones, mercaderías, energía, trabajadores, procesos logísticos y responsabilidades frente a terceros. Cualquiera de estos componentes puede verse afectado por un incendio, una explosión, una falla eléctrica, la rotura de una máquina, un accidente laboral, un evento climático o incluso una interrupción prolongada de la producción. La primera función del seguro es transferir parte de esas consecuencias económicas a una aseguradora. Sin embargo, su importancia comienza mucho antes del siniestro. Una adecuada cobertura industrial parte de una correcta identificación y evaluación de los riesgos. No todas las industrias presentan la misma exposición. Una planta alimenticia, una fábrica textil, una industria química, un frigorífico o una empresa metalúrgica requieren análisis diferentes. Los materiales utilizados, los sistemas de prevención, el almacenamiento, las fuentes de energía, los procesos de producción y la ubicación geográfica modifican sustancialmente la naturaleza del riesgo.

Por ello, el seguro industrial no debería limitarse a proteger edificios y maquinarias. Debe contemplar también coberturas adicionales como daños por agua, remoción de escombros y la pérdida de beneficios. En este caso, un incendio puede destruir solo una parte de una fábrica, pero detener completamente la producción durante meses. En ese supuesto, el daño físico puede representar solamente una fracción del verdadero impacto económico. La experiencia demuestra que una industria puede superar materialmente un daño y, sin embargo, colapsar financieramente al período de interrupción.

Otro aspecto fundamental es la cobertura de maquinaria. La creciente automatización de los procesos industriales aumenta la productividad, pero también incrementa la dependencia tecnológica. Una sola máquina crítica puede constituir un verdadero cuello de botella. Su falla puede detener toda una línea de producción. Por eso, identificar los equipos esenciales y analizar sus posibilidades de reposición resulta tan importante como establecer correctamente la suma asegurada.

La responsabilidad civil constituye también un importante riesgo a cubrir. La actividad industrial puede causar daños a terceros, al medio ambiente, a proveedores, contratistas, clientes o comunidades próximas. A ello se suman responsabilidades vinculadas con la contaminación accidental, o daños producidos a los terceros durante el transporte de los productos y/o actividades desarrolladas fuera del establecimiento.

También existe un concepto que merece especial atención: el mejoramiento del riesgo. Las aseguradoras no se limitan a fijar una prima basándose exclusivamente en estadísticas. La inspección de instalaciones, la existencia de sistemas contra incendios, la sectorización de depósitos, los planes de emergencia, el mantenimiento preventivo y la capacitación del personal pueden reducir significativamente la probabilidad y severidad de una pérdida. Existe, por lo tanto, una relación directa entre prevención y asegurabilidad. Cuanto mejor gestionado se encuentra un riesgo industrial, mayores posibilidades existen de obtener coberturas adecuadas, mejores capacidades y condiciones económicas más eficientes. El seguro puede convertirse así en un incentivo para elevar los estándares de seguridad de las empresas.

Por tanto, en economías que buscan fortalecer su producción nacional, el desarrollo industrial necesita necesariamente el acompañamiento de un mercado asegurador técnicamente sólido. Las grandes inversiones requieren previsibilidad. Un empresario puede asumir el riesgo comercial de producir y vender, pero difícilmente pueda asumir sin protección la destrucción total de una planta o una interrupción prolongada de sus operaciones. El seguro permite así, absorber y transformar una pérdida potencialmente catastrófica en un costo previamente estimado que resulta la prima. Esa es probablemente una de sus mayores contribuciones a este tipo de actividad económica.

Industria y seguro comparten, en definitiva, una misma mirada hacia el futuro. La industria transforma recursos para producir valor. El seguro transforma incertidumbre en previsibilidad y proporciona herramientas que hacen posible sostener esa actividad frente a acontecimientos inesperados, protegiendo la continuidad de una empresa, sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes y, en definitiva, una parte importante de la economía.

Correcta identificación

Una cobertura industrial adecuada parte de la correcta identificación y evaluación de riesgos. No todas las industrias tienen la misma exposición.

(*) Abogado