Escalan precios del crudo por el clima bélico

Al término de la sesión del jueves 1 de octubre, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,45 dólares con respecto al cierre anterior.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, el Pentágono tiene previsto enviar un tercer grupo de ataque de portaviones y buques adicionales del Cuerpo de Marines a Oriente Medio.

Este despliegue supone un refuerzo de entre 9.000 y 10.000 efectivos en la región, de acuerdo con el rotativo.

Irán y Estados Unidos siguen sin llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.

Teherán anunció el miércoles que ha recibido una propuesta de EE.UU., después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara su plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

Pese a todo, los analistas apuntan que las preocupaciones en torno al suministro de crudo se han relajado tras darse a conocer que Arabia Saudí reparó la conexión del oleoducto Este-Oeste, que atraviesa el país.

Esta infraestructura es ”fundamental” para transportar el crudo fuera del Golfo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, indicó a CNBC David Morrison, analista sénior de mercado de Trade Nation.

En el plano doméstico, las reservas comerciales de gasolina de EE.UU. cayeron en 1,7 millones de barriles y las de destilados, que incluyen el diésel y el combustible para calefacción, bajaron en 2,3 millones esta última semana, según divulgó ayer la Administración de Información Energética (EIA).

En lo concerniente al comportamiento del Brent de referencia en Europa, EFE informa desde Londres que el precio del barril para entrega en diciembre se disparó este jueves 4,37%, hasta situarse en US$ 102,31 al cierre del mercado de futuros de Londres después de conocerse que China canceló algunos cargamentos de productos petrolíferos cuya exportación estaba prevista para este mes.

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que pasó de noviembre a diciembre, el crudo del mar del Norte avanzó 4,28 dólares en comparación al precio de la sesión anterior, cuando registró 98,03 dólares

Por el contrario, supone un descenso respecto a los futuros del brent de vencimiento en noviembre-, que cerraron este fin de semana al alza, con una revalorización del 0,92 % que los situaron en 103,53 dólares por barril.

Después de cerrar el mes de septiembre con un incremento superior al 14%, el brent inició octubre también con importantes ganancias.