Granizo: riesgo climático y seguro

La particularidad del granizo no está únicamente en la intensidad de cada tormenta. Está, sobre todo, en su capacidad de producir, en pocos minutos, una gran cantidad de daños simultáneos. Un mismo episodio puede afectar vehículos estacionados, techos, vidrios, instalaciones industriales, cultivos, depósitos y comercios dentro de un mismo punto geográfico. Desde la perspectiva aseguradora, esta simultaneidad transforma muchos riesgos individuales en un solo evento de acumulación. Ahí aparecen dos de los principales desafíos técnicos para el seguro: el cúmulo y la frecuencia.

El seguro funciona correctamente cuando puede estimar, dentro de ciertos márgenes, cuántos siniestros podrían ocurrir y cuál sería aproximadamente su costo.

Cuando un fenómeno que antes era considerado “ocasional” –recordemos que en los años noventa fue quizás la última gran granizada en la ciudad capital– las estadísticas históricas pierden esa capacidad de predicción.

Así, la prima, calculada sobre experiencias anteriores puede dejar de representar adecuadamente la exposición futura. El granizo presenta además una característica particular: puede generar siniestros de severidad moderada individualmente, pero extraordinariamente elevados en términos agregados. Una abolladura en un vehículo, el daño en un techo o la rotura de un vidrio quizá no representen por sí solos una pérdida relevante para una aseguradora. El problema aparece cuando existen cientos o miles de bienes afectados simultáneamente.

Efectivamente en términos de sobrellevar la masificación del siniestro, los números lograron superar cualquier expectativa, sistemas de atendimiento y protocolos de recepción de reclamos de las aseguradoras se vieron colapsadas, pero sin embargo el sistema logró reponerse y con iniciativas y procedimientos innovadores la etapa del “primer contacto” fue superado y resta suponemos el seguimiento natural del proceso. Pero el fenómeno no solo afectó a las aseguradoras, también a aquellas empresas proveedoras de vidrios, parabrisas y reparaciones menores que aún se ven colapsadas –y con toda lógica– por la multiplicación de clientes asegurados, o no, que recurren a sus servicios.

En el futuro, este fenómeno climatológico, inusual para nosotros, pero previsible para los expertos en meteorología y en fenómenos climáticos, obligará al sector asegurador a revisar sus criterios de suscripción. Para las casas, edificios, instalaciones, comercios etc., ya no alcanzará con conocer el valor del bien asegurado, será necesario analizar su ubicación, qué tipo de construcción posee, si cuenta con protección física, cuál es la experiencia histórica de la zona y qué otros riesgos asegurados se encuentran concentrados alrededor, es decir la geografía del riesgo, ya que evidencia que en estos eventos lo más peligroso no es el siniestro individual, sino el cúmulo de riesgo. Otro aspecto será el análisis vinculado al comportamiento del asegurado. Cuando los eventos de granizo se vuelven recurrentes, comienzan a desarrollarse medidas preventivas: estacionamientos cubiertos, mallas protectoras en cultivos, materiales de construcción resistentes o sistemas de alerta meteorológica. Estas acciones deberían ser consideradas dentro de las políticas de suscripción: a mayor protección, menos costo del seguro.

Quizás, y también es de suponer, que volverán los deducibles que adquieren una función importante. No deberían ser vistos exclusivamente como mecanismos destinados a reducir indemnizaciones, sino como instrumentos para administrar la frecuencia de siniestros pequeños y preservar la capacidad aseguradora frente a eventos verdaderamente relevantes y lo que es mejor, el asegurado cuidaría más su riesgo al saber que una parte de la pérdida correría a su cargo. Es el principio de la franquicia o deducible.

La experiencia del 3 de octubre pasado constituye un antes y un después para el sector asegurador. No se trata de términos financieros, ya que en su estadística global el seguro está preparado financieramente para riesgos catastróficos como estos y sus reservas están provisionadas para ello; pero experiencias de países con alta frecuencia de eventos catastróficos nos demostró que la suscripción toma rumbos de mayor prudencia, medición, selección, nuevas tarificación y políticas de administración de riesgos sumamente endurecidas. El granizo nos demostró que los riesgos climáticos no necesitan convertirse en grandes catástrofes para alterar el equilibrio técnico del seguro, porque una tormenta puede durar apenas unos minutos, pero sus consecuencias técnicas y financieras pueden extenderse durante meses.

Pero, aunque se endurezcan los criterios de suscripción, aunque surjan las franquicias o deducibles, el seguro seguirá siendo el mejor modelo de transferencia de riesgo existente en el mundo, pues las estadísticas muestran que siempre es mejor la certidumbre de la prima… que la incertidumbre del riesgo, como fenómeno imprevisto, intenso y a veces letal.

Valoramos en estas circunstancias la cultura aseguradora como principio de previsión, prevención, anticipación y protección del patrimonio del llamado asegurado/consumidor, y alentamos a aquellos que ya no desean desafiar al riesgo a adentrarse en esa cultura aseguradora, confiando y transfiriendo sus riesgos al probado modelo asegurador.

(*) Abogado