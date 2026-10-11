Leve descenso del precio de crudo

El mandatario también insistió en que Teherán no tendrá armas nucleares. La noticia dio un respiro al mercado energético tras los ataques en el golfo Pérsico por parte de Irán y sus aliados hutíes de Yemen, que la víspera habían disparado los precios.

En cuanto al precio del barril de Brent, la agencia española destaca que bajó el viernes último 1,20%, y que se encuentra en US$ 103 tras las afirmaciones de referencia de Trump, que no atacará Irán antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

En una publicación de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que mantienen conversaciones “productivas” con Teherán, y describió la situación de Irán como “muy delicada” tanto económica como militarmente, mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz.

Tras la publicación de Trump, el precio del crudo Brent, que el jueves llegó a cotizar por encima de los 105 dólares para finalmente terminar en 104,28 dólares, cayó más del 1%, hasta situarse el barril en 103 dólares.

Isaías amenaza también

La fuerte subida del precio del petróleo registrada el jueves se debió al temor por que el huracán Isaías pueda provocar el cierre de producción de petróleo y gas en el golfo de México.

El huracán, que se prevé llegue este viernes al sur de Estados Unidos, impactará en la producción de petróleo y gas del país, en un momento en el que los precios del crudo están ya a la alza por la guerra con Irán.

Como consecuencia, el 62,89% de la producción diaria de petróleo y el 57,35% de la producción diaria de gas natural del golfo de México han sido suspendidos, según ha informado la Administración de Minerales Marinos (MMA, por sus siglas en inglés.

Además, según informó el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar, y eso también influyó en el alza del crudo.